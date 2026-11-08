NFL 2026: RTL und Sky zeigen Spiele im Free-TV und Pay-TV

RTL zeigt NFL-Spiele 2026 im Free-TV. Sky bietet zusätzliche Inhalte per Abo. Details zu München, Madrid und Streaming-Angeboten.

Die NFL-Saison 2026 hat begonnen und bietet deutschen Fans eine vielfältige Auswahl an Übertragungsmöglichkeiten. Der Fernsehsender RTL sorgt erneut für die Hauptübertragungen im Free-TV und zeigt an Sonntagen zwei Partien am Tag. Zusätzlich übertragen die Sender Spiele an den Wochenabenden und die International Games aus Europa live.

Übertragungsrechte und TV-Programm

RTL überträgt jeden Sonntag ein Spiel aus dem frühen Slot um 19:00 Uhr sowie ein Spiel aus dem späten Slot um 22:00 Uhr. Der Sender zeigt auch die Nachtspiele am Freitag, Montag und Dienstag. Alle International Games aus Europa werden ebenfalls von RTL übertragen. In den ersten drei Spielwochen ist zudem die Sky NFL-Konferenz auf NITRO zu sehen.

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Parallel zum 19-Uhr-Spiel im Free-TV überträgt RTL+ ein weiteres Spiel. Dieses ist nur mit einem kostenpflichtigen Abo zugänglich. Gleiches gilt für die Spiele, die ab dieser Saison von Sky übertragen werden. Dort gibt es ein weiteres Spiel um 19 Uhr sowie eines um 22 Uhr.

Streaming-Angebote und Kosten

Die deutschsprachige Sky NFL-Konferenz, alle wöchentlichen Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag sowie die amerikanische Original-Konferenz NFL RedZone sind hinter einer Paywall versteckt. Um das gesamte NFL-Angebot bei Sky nutzen zu können, wird ein Abo des Sky Sport-Pakets oder das Live-Sport-Abo bei WOW benötigt.

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Fans können die RTL-Einzelspiele für 72 Stunden im Relive auf RTL+ schauen. Dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele werden am Montag auf RTL+ sowie auf den YouTube-Kanälen von RTL Sport und Sky Sport online gestellt.

Nationale Spiele und internationale Events

Das NFL-Spiel in München zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions am 15. November in der Allianz Arena ist ein Saison-Highlight. RTL überträgt die Partie live im Free-TV. Dies ist ein zentrales Ereignis für die NFL in Deutschland in der laufenden Saison.

LXI findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 im SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien, statt. Weitere internationale Spiele wie Cincinnati Bengals at Atlanta Falcons finden heute im Free-TV, Livestream und Ticker statt. Dies ist Teil des NFL International Game 2026 in Madrid.