NFL 2026: RTL und Sky zeigen Spiele live in Deutschland

RTL überträgt NFL-Spiele 2026 im Free-TV. Sky zeigt weitere Partien per Paywall. Highlights und das Patriots-vs-Lions-Spiel in München sind im Detail beschrieben.

Die American Football Saison 2026 hat begonnen und bietet deutschen Fans zahlreiche Möglichkeiten, den sportlichen Highlights zu folgen. Für die Übertragung der NFL -Spiele im deutschen Free-TV ist erneut der Sender RTL zuständig. Die Zuschauer können jeden Sonntag zwei Live-Partien verfolgen, wobei ein Spiel um 19:00 Uhr und ein weiteres um 22:00 Uhr ausgestrahlt wird. Zusätzlich deckt RTL die Nachtspiele an den Abenden Freitag, Montag und Dienstag ab. Auch alle International Games aus Europa werden von dem Sender live übertragen.

Cooperation with Sky Expands Coverage Options

Neben den Free-TV-Formaten bietet die Kooperation zwischen RTL und Sky erweiterte Optionen für begeisterte Fans. Im kostenpflichtigen Streaming-Dienst RTL+ wird parallel zum 19-Uhr-Spiel im Free-TV ein weiteres Match gezeigt. Dieses Angebot ist jedoch nur nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements zugänglich. Die Spiele, die ab dieser Saison von Sky übertragen werden, fallen ebenfalls hinter eine Paywall. Sky zeigt dort ebenfalls ein Spiel um 19 Uhr sowie ein weiteres um 22 Uhr. Um das gesamte NFL-Angebot bei Sky nutzen zu können, benötigen Zuschauer ein Abo des "Sky Sport"-Pakets oder das "Live-Sport-Abo" bei WOW.

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Live Ticker and Streaming Details for Viewers

Die genauen Spiele, die in der aktuellen Spielwoche von den Sendern übertragen werden, werden von RTL und Sky jeweils bekannt gegeben. Fans haben zudem die Möglichkeit, die von RTL gezeigten Einzelspiele für 72 Stunden im Relive auf RTL+ anzuschauen. Dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele erscheinen am Montag auf RTL+ sowie auf den YouTube-Kanälen von "RTL Sport" und "Sky Sport". Parallel zum Free-TV-Angebot bei RTL wird auf RTL+ ein weiteres Spiel übertragen, das jedoch nur nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos verfolgt werden kann. Gleiches gilt für die Spiele, die ab dieser Saison von Sky übertragen werden.

Special Broadcasts and Content Formats

Der neue Vertrag mit Sky bringt auch spezielle Formate für das deutsche Publikum mit sich. In den ersten drei Spielwochen der Saison wird zudem in den ersten drei Spielwochen die "Sky NFL-Konferenz" auf dem Sender NITRO übertragen. Neben den regulären Partien zeigen Sky und RTL weitere exklusive Inhalte hinter der Paywall. Dazu zählen die deutschsprachige "Sky NFL-Konferenz", alle wöchentlichen Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag sowie die amerikanische Original-Konferenz "NFL RedZone". Diese Formate bieten tiefere Einblicke und Analysen für die anspruchsvollsten Fans der Liga.

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Munich Game Highlights Patriots Against Lions

Ein absolutes Saison-Highlight für deutsche Zuschauer ist das NFL-Spiel in München. Die Begegnung zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions findet am 15. November in der Allianz Arena statt. RTL überträgt diese besondere Partie live im Free-TV. Dies bietet allen Zuschauern unabhängig von einem teuren Abonnement die Möglichkeit, dieses international besetzte Spiel im eigenen Zuhause zu verfolgen. Das Event in München unterstreicht die wachsende Beliebtheit der NFL in Deutschland und bietet eine einzigartige Atmosphäre für die Beteiligten.

Upcoming Major Events Beyond The Regular Season

Neben der laufenden Regular Season gibt es bereits feste Termine für zukünftige Großveranstaltungen. Das nächste Large Global Games (LXI) findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 statt. Austragungsort ist das SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien. Diese Informationen helfen Fans, ihre Planung für die kommende Zeit und die nächsten internationalen Spiele vorzubereiten. Die Kombination aus Free-TV-Angeboten bei RTL und exklusiven Paywall-Formaten bei Sky sorgt für eine breite und diverse Abdeckung der NFL-Saison 2026 für alle interesteden Zuschauer in Deutschland.