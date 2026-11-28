Details zu RTL und Sky NFL 2026: Wer zeigt Live-Spiele, wo gibt es Paywalls und wie läuft die Übertragung in Deutschland ab?

Die Football-Saison 2026 ist in vollem Gange und bietet Fans in Deutschland umfangreiche Übertragungsmöglichkeiten. Der Sender RTL sorgt erneut für die primäre Free-TV-Abdeckung der Liga und strahlt wöchentlich mehrere Partien direkt aus. Dazu zählen zwei Spiele am Sonntag, darunter der Early- und Late-Slot, sowie internationale Night Games an bestimmten Wochentagen.

Free-TV und Paywall bei RTL und Sky

Die Übertragungsrechte verteilen sich in der aktuellen Saison auf ein hybrides Modell mit freiem Zugang und kostenpflichtigen Angeboten. RTL überträgt jeden Sonntag um 19:00 Uhr und um 22:00 Uhr ein Spiel im Free-TV. Darüber hinaus sendet der Sender Freitag-, Montag- und Dienstagsspiele sowie alle International Games aus Europa live. Parallel zum Sonntagsspiel bei RTL zeigt der Streaming-Dienst RTL+ eine weitere Partie, die jedoch an ein kostenpflichtiges Abo gebunden ist.

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Parallel zur Kooperation mit RTL ist Sky für einen weiteren großen Teil des Angebots zuständig. Sky überträgt ebenfalls ein Spiel um 19 Uhr und eines um 22 Uhr, wobei diese Inhalte wie die deutschsprachige Konferenz hinter einer Paywall liegen. Fans benötigen dafür ein Abo des Sky Sport-Pakets oder das Live-Sport-Abo bei WOW. Ebenso sind die amerikanische Original-Konferenz NFL RedZone und die wöchentlichen Night Games nur gegen Gebühr verfügbar.

Eine Besonderheit in den ersten drei Wochen der NFL-Saison 2026 ist die Ausstrahlung der Sky NFL-Konferenz auf dem Sender NITRO. Diese Kooperation ermöglicht einem breiteren Publikum den Zugang zu spezifischen Analysen und Vorschauen, bevor die Spiele beginnen. Die genauen Sendepläne und welche konkreten Partien in der laufenden Woche übertragen werden, veröffentlichen die Sender RTL und Sky jeweils aktuel vor dem Spieltag.

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Historisches Spiel in München und Highlights

Ein herausragendes Ereignis der laufenden Saison ist das NFL-Spiel in München, das am 15. November 2026 in der Allianz Arena stattfand. Hier trafen die New England Patriots auf die Detroit Lions in einem Spiel, das als Saison-Highlight gewertet wird. RTL übertrug diese wichtige Begegnung live im Free-TV, wodurch ein großes deutsches Publikum die Partie verfolgen konnte.

Fans, die Live-Spiele verpasst haben, haben die Möglichkeit, die Übertragungen von RTL nachzusehen. Die einzelnen Spiele sind für 72 Stunden im Relive-Funktion von RTL+ verfügbar. Dies bietet eine flexible Option für Zuschauer, die nicht live einschalten können, aber den kompletten Spielverlauf noch einmal intensiv nachverfolgen möchten.

Zusätzlich zu den Live-Übertragungen und Replay-Funktionen stehen kurze Zusammenfassungen zur Verfügung. Dreiminütige Highlights aller Sonntagsspiele werden am Montag auf RTL+ veröffentlicht. Diese Kurzfassungen sind zudem auf den YouTube-Kanälen von RTL Sport und Sky Sport online verfügbar, um die Reichweite der Inhalte für mobile Nutzer und Social-Media-Nachfolger zu maximieren.

Ausblick auf das nächste Großereignis in den USA

Nach den Spielen in Europa richtet sich der Fokus der Medien und Fans nun auf die nächsten Großveranstaltungen in den Vereinigten Staaten. Das wichtigste Saisonfinale, der Super Bowl LIX, findet am 15. Februar 2027 statt. Die Austragungsort ist das SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien, wo die Night vom 14. auf den 15. Februar zum Höhepunkt der Football-Welt wird.

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Die aktuelle Verteilung der Rechte zwischen öffentlich-rechtlichen Strukturen im Privatsender RTL und dem Pay-TV-Anbieter Sky spiegelt die wachsende Popularität der NFL in Deutschland wider. Mit der Kombination aus Free-TV-Spielzeiten und digitalen Zusatzangeboten auf RTL+ und Sky versucht man, sowohl Gelegenheitsfans als auch Hardcore-Unterhalter abzudecken. Die detaillierte Planung der nächsten Wochen zeigt, wie intensiv die Medienpartner die Serie begleiten.