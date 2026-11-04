NFL 2026: RTL und Sky zeigen Spiele live, Patriots gegen Lions in München

RTL und Sky übertragen die NFL-Saison 2026 in Deutschland. Free-TV-Sender RTL sendet Sonntags- und Nachtspiele, während Sky Paywall-Angebote liefert. Details zum München-Spiel.

Die National Football League startet in die Saison 2026 und bietet deutschen Fans ein umfassendes Fernsehprogramm. RTL ist erneut als Hauptübertragender im Free-TV tätig. Der Sender zeigt regelmäßig live gesendete Spiele aus verschiedenen Spielzeiten. Zusätzlich bietet RTL + Inhalte hinter einer Paywall an.

Free-TV Angebote von RTL im Detail

RTL überträgt jeden Sonntag zwei Spiele in den Prime Time Slots. Das erste Spiel beginnt um 19:00 Uhr am frühen Abend. Das zweite Spiel startet um 22:00 Uhr am späten Abend. Beide Partien sind kostenlos im freien Fernsehempfang verfügbar. Dies ermöglicht einem breiten Publikum den Zugriff auf die Liga.

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Neben den Sonntagsspielen sendet RTL auch Nachtspiele. Diese finden freitags, montags und dienstags statt. Alle International Games, die in Europa ausgetragen werden, sind Teil des Programms. Dies fördert die Sichtbarkeit der Liga in der Region. Zuschauer in Deutschland können so live dabei sein.

Paywall Inhalte und Sky Kooperation

Zusätzlich zum Free-TV Programm strahlt NITRO in den ersten drei Spielwochen die Sky NFL-Konferenz aus. Diese Kooperation mit Sky erweitert das Angebot. Parallel zum 19-Uhr-Spiel auf RTL sendet RTL+ ein weiteres Spiel. Dieses erfordert ein kostenpflichtiges Abo.

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Sky sendet ebenfalls zwei Spiele pro Woche. Ein Spiel startet um 19 Uhr und eines um 22 Uhr. Auch diese Inhalte sind hinter einer Paywall. Die deutschsprachige Sky NFL-Konferenz ist ebenfalls nur gegen Bezahlung verfügbar. Wöchentliche Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag müssen abonniert werden.

Zugang zu Sky Sport und Wow

Fans können das gesamte NFL-Angebot bei Sky nutzen. Dafür ist ein Abo des Sky Sport-Pakets erforderlich. Alternativ ist ein Live-Sport-Abo bei Wow notwendig. Die NFL RedZone, die amerikanische Original-Konferenz, ist ebenfalls nur zugänglich. Dies gilt auch für weitere exklusive Inhalte. Die genaue Zuweisung der Spiele erfolgt wöchentlich.

Highlights und Relive Optionen

Die RTL-Einzelspiele können für 72 Stunden im Relive auf RTL+ angesehen werden. Dies bietet Flexibilität für verpasste Partien. Dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele erscheinen am Montag. Diese stehen auf RTL+ zur Verfügung.

Zusätzlich finden sich Zusammenfassungen auf den YouTube-Kanälen. Dies umfasst die Kanäle von RTL Sport und Sky Sport. Online-Zugriff auf Highlights wird somit gewährleistet. Fans können so stets auf dem Laufenden bleiben.

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NFL Spiel in München 2026

Das NFL-Spiel in München ist ein Saison-Highlight. Die New England Patriots treffen auf die Detroit Lions. Die Partie findet am 15. November statt. Die Austragungsort ist die Allianz Arena in München. RTL überträgt die Partie live im Free-TV.

LXI Termin und Ort bekannt

Das event LXI findet im Jahr 2027 statt. Der Termin ist die Nacht vom 14. auf den 15. Februar. Die Austragung erfolgt im SoFi Stadium. Das Stadion liegt in Los Angeles, Kalifornien. Dies ist ein zukünftiger Meilenstein der Liga.