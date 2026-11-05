NFL 2026: RTL zeigt Spiele im Free-TV, Patriots gegen Lions in München

RTL überträgt die NFL-Saison 2026 im Free-TV. Highlights sind das Spiel der Patriots gegen die Lions in München und die internationale Übertragung.

Die American-Football-Saison 2026 der National Football League hat begonnen und bietet deutschen Fans umfangreiche Übertragungsrechte. Der Sender RTL ist erneut für die Ausstrahlung der Spiele im freien Fernsehen verantwortlich. Jeden Sonntag werden zwei Partien live gezeigt, wobei ein Spiel aus dem frühen Slot um 19:00 Uhr und ein weiteres aus dem späten Slot um 22:00 Uhr auf RTL zu sehen sind. Zusätzlich sendet der Sender Nachtspiele an Freitagen, Montagen und Dienstagen.

Übertragungsrechte und Streaming-Plattformen

Neben den regulären Sonntagsprogrammen zeigt RTL auch alle International Games aus Europa. Durch eine neue Kooperation mit Sky wird in den ersten drei Spielwochen zudem die sogenannte "Sky NFL-Konferenz" auf dem Sender NITRO übertragen. Parallel zum kostenlosen 19-Uhr-Spiel auf RTL läuft auf der Streaming-Plattform RTL+ ein weiteres Spiel. Dieses Angebot ist jedoch nur nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements zugänglich.

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Auch die von Sky übertragenen Spiele erfordern ein Bezahlabo. Dort stehen ein Spiel um 19 Uhr sowie eines um 22 Uhr zur Verfügung. Dazu kommen die deutschsprachige "Sky NFL-Konferenz", wöchentliche Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag sowie die amerikanische Original-Konferenz "NFL RedZone". Für den vollen Zugang zum Sky-Angebot ist ein Abo des "Sky Sport"-Pakets oder das "Live-Sport-Abo" bei WOW erforderlich. Welche Spiele genau in der aktuellen Woche ausgestrahlt werden, teilen die Sender jeweils bekannt.

Zusammenfassungen und digitale Angebote

Fans haben die Möglichkeit, die von RTL gezeigten Einzelspiele für 72 Stunden im Relive auf RTL+ anzuschauen. Dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele werden am darauffolgenden Montag online bereitgestellt. Diese Kurzberichte sind sowohl auf RTL+ als auch auf den YouTube-Kanälen von "RTL Sport" und "Sky Sport" verfügbar. Dies ermöglicht es Zuschauern, die wichtigsten Momente der Spiele schnell und unkompliziert nachzuverfolgen.

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Diese digitalen Formate ergänzen das traditionelle Fernsehprogramm und bieten zusätzliche Flexibilität für die Zuschauer. Die Verfügbarkeit der Inhalte auf verschiedenen Plattformen stellt sicher, dass Fans ihre Lieblingsteams auch unterwegs verfolgen können. Die Kombination aus Live-Übertragungen und On-Demand-Inhalten schafft ein umfassendes Medienangebot für die NFL-Saison 2026.

Saison-Highlight in München und Super Bowl Datum

Ein besonderes Highlight der Saison ist das NFL-Spiel in München zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions. Dieses Match findet am 15. November in der Allianz Arena statt und wird von RTL live im Free-TV übertragen. Das Spiel gilt als einer der Höhepunkte der internationalen Spiele und zieht große Aufmerksamkeit auf sich.

Des Weiteren steht das LXI, der Super Bowl, fest. Es findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 im SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien, statt. Dieses Datum markiert den Abschluss der aktuellen Saison und ist für Fans weltweit von großer Bedeutung. Die Planung der Termine ermöglicht es den Zuschauern, sich frühzeitig auf die wichtigsten Ereignisse der NFL vorzubereiten.