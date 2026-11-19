Die NFL-Saison 2026 startet mit RTL im Free-TV. Erfahren Sie, welche Spiele live zu sehen sind und warum Sky-Abo für vollständigen Zugang nötig ist.

Die National Football League hat die Spielzeit 2026 erfolgreich gestartet und bietet den Fans in Deutschland ein umfangreiches Medienangebot. Sender RTL übernimmt dabei die Hauptverantwortung für die Live-Übertragungen im kostenlosen Fernsehen und macht das American Football wieder einem breiten Publikum zugänglich. Parallel dazu reguliert eine neue Kooperationsvereinbarung mit Sky den Zugang zu exklusiven Inhalten und zusätzlichen Spielen, die über die Standard-Ausstrahlungen hinausgehen.

RTL als Hauptpartner für Free-TV Übertragungen

RTL ist in der laufenden Saison erneut der zentrale Sender für die Übertragung der NFL im Free-TV. Der Sender zeigt jeden Sonntag zwei Spiele in den Hauptspielzeiten. Das erste Spiel startet dabei um 19:00 Uhr, während das zweite Spiel um 22:00 Uhr live im Programm zu sehen ist. Diese zwei Spiele pro Woche bilden das Fundament des kostenlosen Angebots und decken die wichtigsten Begegnungen der Woche ab. Fans können sich also auf regelmäßige Live-Action an den Sonntagen freuen, ohne eine zusätzliche Gebühr zu zahlen.

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Neben den Sonntags-Spielen umfasst das Programm von RTL auch spezielle Night Games an anderen Wochentagen. Die Senderübertragungen erstrecken sich dabei auf die Abende an Freitagen, Montagen und Dienstagen. Diese zusätzlichen Spiele bieten Fans die Möglichkeit, weitere Begegnungen live zu verfolgen. Besonders hervorzuheben ist zudem, dass RTL alle International Games aus Europa zeigt. Diese Spiele, die außerhalb der USA stattfinden, sind ein fester Bestandteil des Programms und ermöglichen europäischen Fans, die Spiele in ihren Heimatstädten live zu erleben.

Kooperation mit Sky und Paywall-Struktur

Durch die neue Kooperation zwischen RTL und Sky hat sich die Struktur des verfügbaren Inhalts erheblich erweitert, geht jedoch einher mit einer Paywall. Auf dem Sender NITRO, dem Jugendkanal von RTL, wird in den ersten drei Spielwochen der Saison die sogenannte "Sky NFL-Konferenz" übertragen. Diese Conference Games sind ein wichtiger Bestandteil der regulären Saison, werden jedoch nur für eine begrenzte Zeit im Free-TV gezeigt. Für den gesamten Verlauf der Saison und weitere exklusive Inhalte müssen die Zuschauer auf kostenpflichtige Dienste zurückgreifen.

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Parallel zum 19-Uhr-Spiel im Free-TV auf RTL wird auf der Streaming-Plattform RTL+ ein weiteres Spiel übertragen. Der Zugriff auf dieses zusätzliche Spiel ist jedoch an die Voraussetzung eines kostenpflichtigen Abonnements geknüpft. Das Gleiche gilt für die Spiele, die in dieser Saison primär von Sky übertragen werden. Dort stehen ein weiteres Spiel um 19 Uhr und eines um 22 Uhr zur Verfügung. Diese Inhalte sind hinter einer Paywall versteckt und erfordern ein Abo, um genutzt werden zu können.

Voraussetzungen für den vollständigen Zugang zu Sky Inhalten

Um das gesamte angebotene NFL-Angebot bei Sky nutzen zu können, sind spezifische Abonnementpakete erforderlich. Die deutschsprachige "Sky NFL-Konferenz", alle wöchentlichen Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag sowie die amerikanische Original-Konferenz "NFL RedZone" sind nicht frei zugänglich. "NFL RedZone" ist ein beliebtes Format, das alle Touchdowns und wichtigsten Momente der Woche zusammenfasst. Für den Zugang zu diesen Inhalten wird entweder ein Abo des "Sky Sport"-Pakets oder das "Live-Sport-Abo" bei WOW benötigt. Diese Pakete bieten den kompletten Zugriff auf die Paywall-Inhalte.

Die genauen Spiele, die in der jeweiligen aktuellen Spielwoche von den Sendern übertragen werden, werden von den Medienpartnern in der laufenden Woche bekannt gegeben. Die Programmierung ist also dynamisch und passt sich den Spielplänen der Liga an. Für die Live-Übertragungen bei RTL gibt es zudem die Möglichkeit, die Einzelspiele für 72 Stunden im Relive auf RTL+ nachzuschauen. Dies bietet Fans die Flexibilität, die Spiele zu einem späteren Zeitpunkt zu verfolgen, falls sie das Live-Erlebnis verpasst haben.

Höhepunkte und Zukunft: Detroit Lions und Super Bowl

Ein besonderes Saison-Highlight steht bereits fest und wird von RTL live im Free-TV übertragen. Das Spiel gegen die Detroit Lions am 15. November in der Allianz Arena ist ein zentrales Ereignis der aktuellen Spielzeit. Die Allianz Arena in München dient dabei als Austragungsort für dieses International Game. Dieses Event ist ein wichtiger Meilenstein für die Popularität der NFL in Deutschland und zieht zahlreiche Zuschauer an. Die Übertragung im Free-TV macht diese Begegnung für ein maximales Publikum zugänglich.

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Ein weiteres Großereignis der nächsten Zeit ist der Super Bowl LXI. Dies ist das Endspiel der NFL-Saison und das wichtigste Spiel des Jahres. Der Super Bowl LXI findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 statt. Der Austragungsort ist das SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien. Dieses Spiel markiert den Höhepunkt der Saison 2026/27 und wird weltweit übertragen. Die genauen Details zur Übertragung dieses Spiels in Deutschland werden noch bekannt, basierend auf den bestehenden Verträgen zwischen RTL und der NFL.