Alle Infos zu den NFL-Sendern 2026: RTL im Free-TV, Sky Pay-TV und RTL+ Streaming. Wann laufen die Spiele live in Deutschland und wo gibt es Highlights?

Die American-Football-Saison 2026 ist in vollem Gange und bietet deutschen Zuschauern ein umfangreiches Angebot an Live-Übertragungen. Für das Free-TV ist in diesem Jahr erneut der Sender RTL die zentrale Anlaufstelle, der regelmäßig Spiele aus verschiedenen Zeitfenstern ausstrahlt. Parallel dazu stellt der Streaming-Dienst RTL+ zusätzliche Inhalte bereit, die teilweise kostenpflichtig sind. Fans können sich auf eine Mischung aus kostenlosen Fernsehbildern und exklusiven Online-Formaten freuen.

Live-Übertragungen im Free-TV bei RTL

RTL sichert sich die Rechte an den wichtigsten Spielen der NFL-Saison 2026 im freien Fernsehen. Jeden Sonntag wird dort ein Spiel aus dem frühen Slot um 19:00 Uhr und ein weiteres aus dem späten Slot um 22:00 Uhr live übertragen. Diese festen Zeitfenster ermöglichen es den Zuschauern, die regulären Sonntagsspiele ohne zusätzliche Kosten zu verfolgen. Der Sender positioniert sich damit als der zugänglichste Partner für NFL-Fans in Deutschland.

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Neben den Sonntagsspielen deckt RTL auch die Nachtspiele in der Woche ab. Live-Übertragungen finden dabei an Freitagen, Montagen und Dienstagen statt. Diese Formate sind besonders für Fans interessant, die über den Sonntag hinaus täglich Action aus der Liga erwarten. Zudem werden alle International Games, die in Europa stattfinden, vom Sender live ins Programm genommen.

Pay-TV Angebote und Streaming Plattformen

Parallel zum 19-Uhr-Spiel im Free-TV wird auf RTL+ ein weiteres Spiel übertragen, das jedoch nur mit einem kostenpflichtigen Abo abrufbar ist. Dieselbe Regel gilt für die Inhalte des Partners Sky, der ab dieser Saison mehr Spiele ausstrahlt. Sky überträgt ebenfalls ein Spiel um 19 Uhr sowie eines um 22 Uhr. Diese und weitere Formate sind hinter einer Paywall geschützt und erfordern ein Abonnement des Sky Sport-Pakets oder des Live-Sport-Abos bei WOW.

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Die deutschsprachige Sky NFL-Konferenz ist in den ersten drei Spielwochen ebenfalls auf dem Sender NITRO zu sehen. Darüber hinaus bietet Sky die wöchentlichen Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag an. Das Format NFL RedZone aus den USA wird ebenfalls exklusiv bei Sky gezeigt. Fans, die das gesamte NFL-Angebot nutzen möchten, müssen daher ein entsprechendes Abo abschließen.

Highlights und internationale Spiele

Ein besonderes Highlight der laufenden Saison war die Partie gegen die Detroit Lions am 15. November in der Allianz Arena. Diese Begegnung wurde von RTL live im Free-TV übertragen und zog eine hohe Aufmerksamkeit auf sich. Solche International Games sind für deutsche Fans von besonderem Interesse, da sie lokal ausgetragen werden und ein direkter Vergleich mit heimischen Stadien möglich ist.

Auch die Minnesota Vikings spielen gegen die San Francisco 49ers in Mexiko. Dieses Match ist das letzte International Game der Saison und wird live im Free-TV sowie über Streaming-Dienste und Ticker übertragen. Die Übertragung bietet Fans die Möglichkeit, die internationale Ausweitung der Liga hautnah zu erleben. Die genauen Spielpläne für jede Woche werden von den Sendern rechtzeitig vor der Übertragung bekannt gegeben.

Verfügbarkeit von Zusammenfassungen und Archiven

Fans können die von RTL übertragenen Einzelspiele für 72 Stunden im Relive-Modus auf RTL+ anschauen. Diese Funktion bietet eine flexible Möglichkeit, verpasste Momente nachzuholen. Dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele werden am Montag auf RTL+ sowie auf den YouTube-Kanälen von RTL Sport und Sky Sport online gestellt.

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Diese kurzen Highlights ermöglichen einen schnellen Überblick über das Geschehen der Woche. Zusätzlich steht das Super Bowl LIX, das in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 im SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien, stattfindet, als zukünftiges Saisonfinale im Blickpunkt. Die Übertragungsrechte für dieses Großereignis liegen ebenfalls bei den genannten Partnern, die den Zuschauern umfassende Abdeckungen versprechen.