Nach Woche 12 der NFL-Saison 2026 zeichnet sich ein knapper Race um die 14 Playoff-Plätze ab. Analyse der aktuellen Tabellenstände und potenzieller Wild-Card-Paarungen.

Die laufende Woche 12 markiert den zwölften von insgesamt 18 Spieltagen der NFL-Saison 2026. In dieser Phase des Kalenderjahres verdichtet sich das Feld um die 14 verfügbaren Plätze für die Postseason erheblich. Die Teams der American Football Conference (AFC) und der National Football Conference (NFC) befinden sich in einer Phase intensiver Konkurrenz, in der jede Niederlage potenziell den Einzug in die entscheidenden Runde gefährden kann. Die aktuelle Formkurve und die direkten Vergleiche bestimmen nun maßgeblich die Setzlisten und die Heimvorteile im späteren Turnierverlauf.

AFC West: Denver Broncos und Kansas City Chiefs im Vergleich

Die Denver Broncos haben durch einen überzeugenden 38:24-Erfolg gegen die Las Vegas Raiders einen entscheidenden Schritt Richtung Playoffs gesetzt. Mit dieser Bilanz von 8 Siegen und 2 Niederlagen kletterten die Broncos in der AFC West auf Platz zwei der Division-Struktur. Dieser Erfolg ist taktisch relevant, da er die Cleveland Browns im Race um die wild card Plätze überholt hat. Die Broncos profitieren dabei von den Ergebnissen der direkten Konkurrenten, die ihre Spiele verlieren oder unentschiedend gestalten müssen, um den Rückstand aufzuholen.

Also read NFL Saison 2026: Playoff-Race, Rankings und Verletzungsupdate zu Derrick Henry

Ein komplexeres Bild ergibt sich bei den Kansas City Chiefs. Trotz einer starken persönlichen Bilanz von 8 Siegen und 2 Niederlagen liegen die Chiefs in der AFC West nur auf dem fünften Platz der Setzliste. Dies liegt an den Tiebreaker-Regelungen, bei denen die Denver Broncos aufgrund besserer Division-Bilanz oder direkter Vergleiche die Nase vorn haben. Dies könnte für Kansas City bedeutet, dass die Mannschaft trotz hervorragender Leistungen nicht als Division-Sieger antritt und sich einem härteren Weg durch die Wild-Card-Runde stellen muss, falls andere Teams verlieren.

Die Jacksonville Jaguars halten trotz einer Niederlage ihren stabilen Spot an dritter Stelle der Setzliste fest. Die aktuelle Datenlage deutet auf einen souveränen Playoff-Einzug für das Team hin. Sollte die Regular Season an dieser Stelle enden, wäre ein Aufeinandertreffen mit den Cleveland Browns denkbar. Die Browns haben sich durch einen 27:24-Erfolg gegen die Tennessee Titans knapp über die Runden gebracht und kämpfen weiter um die Bestätigung ihrer Form.

Advertisement

Advertisement

Buffalo Bills und Pittsburgh Steelers: Die Suche nach dem richtigen Momentum

Die Buffalo Bills führen in der AFC mit einer beeindruckenden Bilanz und haben sich als eines der stärksten Teams der Liga etabliert. Nach der Niederlage gegen die New England Patriots kassierten die Bills bislang keine weiteren Punkteabzüge in ihren Reihen, was ihre Konsistenz unterstreicht. Die Defensive, die zeitweise als Schwachstelle galt, hat sich in den letzten Wochen erheblich stabilisiert. Am vergangenen Sonntag gewannen die Bills wie erwartet deutlich, was ihre Favoritenrolle bestätigt und ihnen eine spielfreie Playoff-Woche bescheren könnte, falls der Status quo anhält.

Der Wild-Card-Runde steht die Paarung zwischen den Pittsburgh Steelers und den Denver Broncos im Fokus. Die Pittsburgh Steelers, die mit einer Bilanz von 6 Siegen und 4 Niederlagen auf Platz 7 der Setzliste stehen, müssen in Denver antreten. Für Pittsburgh ist dies ein kritischer Schritt nach vorne, da sie sich von hinten an die Konkurrenz herantasten. Die Denver Broncos nutzen ihr Heimrecht und versuchen, mit der aktuellen Form die Hürde für die Steelers unüberwindbar zu machen.

Die Pittsburgh Steelers befinden sich in einer herausfordernden Phase, während sie von anderen Teams im Rücken Druck verspüren. Die Jacksonville Jaguars und andere Kandidaten lauern, um die verbleibenden Plätze zu besetzen. Die Bilanz der Steelers von 6-4 reicht aktuell für den siebten Platz, doch in der NFL können bereits wenige Spiele den Unterschied zwischen Heimrecht und Auswärtseinsätzen ausmachen. Die Motivation in Pittsburgh ist hoch, da der direkte Kontrast zu den führenden Teams der AFC deutlich wird.

NFC Stand: San Francisco 49ers dominieren und Detroit Lions kämpfen

Die San Francisco 49ers führen weiterhin die NFC an und haben mit nur einer Saisonniederlage die beste Bilanz in der gesamten Liga. Durch den Sieg in der Nacht auf Montag gegen die Minnesota Vikings haben die 49ers ihren Vorsprung gefestigt. Diese Dominanz ist das Ergebnis einer konsequenten Umsetzung ihrer Strategien auf beiden Seiten des Balls. Die 49ers gelten als die Mannschaft, die im Super Bowl 2026 die Nase vorn haben könnte, wenn die Verletztenliste keine Rolle spielt und die Formkurve anhält.

Die Detroit Lions stehen in der aktuellen Setzliste zwar hinter den Carolina Panthers, gelten jedoch als das faktisch bessere Team, was die Bilanz von 8 Siegen und 3 Niederlagen verdeutlicht. In der NFC North haben die Lions die Tabellenführung an die Chicago Bears verloren. Dieser Wechsel der Spitze innerhalb der Division zeigt, wie eng das Rennen in der Norddivision der NFC ist. Die Lions müssen nun aufholen, um nicht nur das Division-Titel, sondern auch einen hohen Setzplatz zu sichern.

Advertisement

Advertisement

Die Carolina Panthers überzeugen trotz einer ausgeglichenen Bilanz im Playoff-Rennen. Als Division-Sieger hätten sie im Falle des Status quo Heimrecht. Der jüngste 35:33-Erfolg gegen die Baltimore Ravens hat der Franchise zusätzliche Luft verschafft und das Vertrauen in die eigene Leistung gestärkt. Die Panthers demonstrieren damit, dass auch mit einer weniger dominanten Gesamtstatistik der Einzug in die Postseason möglich ist, solange die Schlüsselpositionen in der Division besetzt bleiben.

Potenzielle Playoff-Szenarien und historische Vergleiche

Wäre die Regular Season aktuell zu Ende, würde die Wild-Card-Runde ein Aufeinandertreffen zwischen den LA Rams und den Chicago Bears bringen. Dies wäre eine Neuauflage der Divisional Round der vergangenen Saison, als die Rams in Overtime gewannen und im Championship Game später an die Kansas City Chiefs scheiterten. Ein solches Szenario wäre aufgrund der historischen Relevanz und der aktuellen Form der Teams von großem Interesse für die Zuschauer. Die Rams haben sich durch ihre Konstanz im Playoff-Halbfinale etabliert.

Die Minnesota Vikings, die in der Wild-Card-Runde auf die Gewinner der Rams-Bears-Partie treffen würden, gelten trotz Neuzugängen als keineswegs zu unterschätzende Gegner. Allerdings hat Minnesota jüngst im Mexico Game mit 10:35 von den San Francisco 49ers eine deutliche Niederlage kassiert. Diese Niederlage zeigt die aktuelle Überlegenheit der 49ers und die Schwächen der Vikings in kritischen Situationen. Die Vikings müssen diese Schwächen beheben, um im Playoff-Roster zu bestehen.

Ein weiteres potenzielles Szenario wäre ein Rematch des AFC Championship Games von 2021, als die Cincinnati Bengals sensationell in den Super Bowl einzogen. Sollte die Setzliste so verlaufen, könnte dies zu einer Begegnung führen, die an diese dramatischen Ereignisse der Vergangenheit erinnert. Die Bengals und die Bills zählen zu den individuell stärksten Teams der AFC. Ein Duell dieser Größen wäre nicht nur ein sportlicher, sondern auch ein historisch bedeutsamer Moment in der NFL-Saison 2026.

Die aktuellen Entwicklungen in Woche 12 der NFL-Saison 2026 zeigen, dass keine Partei ihre Sicherheit als gegeben ansehen kann. Die engen Abstände in den Tabellen, die komplexen Tiebreaker-Regelungen und die individuellen Leistungen der Star-Teams bestimmen das Rennen um die 14 Playoff-Plätze. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um zu klären, welche Teams die Heimvorteile nutzen und welche im Auswärtseinsatz gegen die Herausforderer bestehen müssen. Die Intensität des Wettbewerbs wird in den nächsten Wochen weiter zunehmen, da jeder Punkt im Finale des Jahres zählt.