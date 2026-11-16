NFL 2027 bis 2029 Spielplan in Deutschland: Berlin und München bestätigt

Die NFL plant Spiele in Berlin und München für die Jahre 2027, 2028 und 2029. Frankfurt fällt vorerst aus. Hintergründe zu den Teams und dem Expansionsplan.

Die National Football League (NFL) hat den Spielplan für ihre internationale Serie in Deutschland für die Jahre 2027 bis 2029 offiziell bekanntgegeben. Die kommenden Regular-Season-Partien werden im Olympiastadion in Berlin sowie in München stattfinden. Mit diesen Terminen bestätigt die Liga eine kontinuierliche Präsenz in Deutschland, nachdem das Duell zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots das sechste Spiel auf deutschem Boden war.

Terminplan für die Jahre 2027 bis 2029

Die nächste reguläre Partie in Deutschland steht bereits in der kommenden Saison an. Im Jahr 2027 wird das Olympiastadion in Berlin erneut als Austragungsort für ein NFL-Spektakel fungieren. Für das Jahr 2028 ist München als Spielort bestätigt, wobei die Liga den hessischen Ballungsraum für das Jahr 2029 wieder nach Berlin verlegt. Diese Planung war bereits im Februar von Alexander Steinforth, dem Chef von NFL Deutschland, öffentlich gemacht worden.

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Besonders auffällig ist die situation in der Metropole Frankfurt am Main. Die Stadt war noch im Jahr 2023 Austragungsort von gleich zwei NFL-Spielen. In den kommenden Jahren bleibt Frankfurt jedoch von diesen Veranstaltungen ausgeschlossen. Die hessische Metropole, die durch die ehemalige Mannschaft Frankfurt Galaxy über eine ausgeprägte Football-Tradition verfügt, kann sich frühestens im Jahr 2030 wieder für die Ausrichtung eines Spiels bewerben.

Offenheit für weitere Städte und Interessen

Trotz der festen Zuweisung der nächsten Jahre betont Alexander Steinforth, dass die Liga auch weiterhin offenes Ohr für Interessenten von anderen deutschen Städten hat. Es seien sehr viele Anfragen eingegangen, die auf das immense Interesse an den ersten Spielen in Deutschland hinweisen. Steinforth betonte, dass die Liga stets offen für neue Bewerbungen ist, um das Wachstum der Fangemeinde zu fördern.

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Die Expansion der Liga geht weiter. Im Jahr 2026 finden bereits neun Partien im Rahmen der International Series außerhalb der USA statt, was einer historischen Rekordzahl entspricht. Commissioner Roger Goodell gab am Rande des diesjährigen Munich Games an, dass man über die Ausweitung auf bis zu 16 Spiele pro Saison nachdenke. Diese Entwicklung bietet die Basis für eine noch stärkere deutsche Präsenz.

Machverteilung und AFC-Heimrecht 2027

Die National Football League besitzt im Global Markets Program elf Teams mit den Marketing-Vorrechten für Deutschland. Keine andere Nation, nicht einmal das Vereinigte Königreich, hat eine derart hohe Anzahl an Partnern. Zu den Teams, die bereits Spiele in Deutschland absolviert haben, zählen die New England Patriots, Detroit Lions, New York Giants, Carolina Panthers, Atlanta Falcons, Kansas City Chiefs, Indianapolis Colts, Seattle Seahawks und die Tampa Bay Buccaneers. Ergänzt wird diese Liste durch die Pittsburgh Steelers und die Jacksonville Jaguars.

Für das Jahr 2027 ist die Verteilung des Heimrechts von großer Bedeutung. In neun der 17 Saisonspiele haben die AFC-Teams Heimrecht, während die NFC-Teams lediglich in acht Spielen zu Hause sind. Da NFL-Teams normale Heimspiele für internationale Auswärtsspiele nur ungern abgeben, ist es statistisch wahrscheinlicher, dass im kommenden Jahr Mannschaften aus der AFC in Deutschland als Heimteam auftreten. Dies schließt NFC-Teams jedoch nicht aus, da insbesondere populäre Teams großes Interesse an Auftritten vor deutschem Publikum zeigen.

Zukunftsausblick und Expansion

Immerhin besitzt im "Global Markets Program" der NFL gleich elf Teams die Marketing-Vorrechte für Deutschland. Kein anderes Land, nicht einmal das Vereinigte Königreich, ist so beliebt. Diese elf Teams werden bei Veranstaltungen auf deutschem Boden von der NFL mit Vorzug behandelt. Sie sind daher wahrscheinlicher dabei, wenn es um die Ansetzung von Spielen hierzulande geht. Laut Steinforth befindet sich Deutschland bei vielen relevanten Kennzahlen für die NFL auf Platz eins hinter Nordamerika.

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Das Vorbild Frankfurt 2023 zeigt, dass zwei Spiele pro Saison in Deutschland möglich sind. Commissioner Roger Goodell äußerte gegenüber Sport1, dass dies eine super Idee sei, über die man nachdenken sollte. Die Fangemeinde wachse und werde leidenschaftlicher. Sie wolle mehr Spiele sehen, und die Liga müsse herausfinden, wie sie das am besten umsetzt. Eine Rückkehr zu zwei Spielen pro Saison bleibt somit eine realistische Option für die nahere Zukunft.