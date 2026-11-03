NFL: Chicago Bears besiegen Seattle Seahawks mit 34:17

Die Chicago Bears gewinnen das Monday Night Football gegen die amtierenden Super-Bowl-Champions der Seattle Seahawks deutlich mit 34:17. Ein Drama im Schlussviertel.

Im Rahmen des "Monday Night Football" setzten sich die Chicago Bears deutlich mit 34:17 gegen die Seattle Seahawks durch. Die amtierenden Super-Bowl-Champions aus Seattle mussten sich im eigenen Stadion geschlagen geben, obwohl sie im Schlussviertel noch einmal Hoffnung schöpften. Der Gegner aus Chicago präsentierte sich von Beginn an überlegen und kontrollierte das Spielgeschehen effizient.

Dramatisches Schlussviertel und Touchdown-Revival

Kurz vor der Pause erzielte der Seattle Seahawks Wide Receiver Jaxon Smith-Njigba, bekannt unter dem Kürzel JSN, ein entscheidendes Touchdown. Dabei nutzte er einen Fehler der Chicagoer Defense aus. Der Quarterback der Seahawks, Sam Darnold, warf den Pass, während der Chicagoer Verteidiger Tyrique Stevenson völlig ins Leere sprang.

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Stevenson hatte sich von einem Pumpfake von Darnold blenden lassen. Dies geschah, obwohl er in einer Man-to-Man-Coverage positioniert war. Der Experte Roman Motzkus, der als deutsche Football-Legende im NFL League Pass auf DAZN tätig ist, reagierte entsetzt auf diesen Fehler. Er betonte, dass man in dieser Situation nicht auf Fake-Signale der Offensive Line reagieren dürfe.

Der Kommentator Kai Goerke verglich die Situation später mit einem Fußball-Vergleich. Er nannte den Spieler Arjen Robben, der oft in die Mitte zog, aber aufgrund seiner Technik unhaltbar war. Goerke meinte, JSN sei ähnlich schwer zu verteidigen, obwohl der Weg des Balls bekannt war. Der Versuch von Kicker Jason Myers, diesen Vorsprung durch einen Extra-Punkt zu sichern, scheiterte jedoch links am Torpfosten.

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Chicago kontrolliert das Spiel mit Dominanz

Noch vor dem Touchdown von Smith-Njigba legten die Chicago Bears einen Traumstart hin. Chicago hielt den Ball zu Beginn des Spiels für unglaubliche 8 Minuten und 32 Sekunden. Während dieser Phase absolvierten die Gäste 17 Plays und legten 80 Yards zurück.

Luther Burden III sorgte für die frühe Führung durch einen Touchdown. Im dritten Viertel baute Chicago diesen Vorsprung weiter aus. D'Andre Swift erzielte einen weiteren Touchdown für die Bears. Der brasilianische Kicker Cairo Santos zeigte sich zudem besonders treffsicher bei den Extra-Punkten.

Während des Spiels fiel Roman Motzkus durch Fußball-Vergleiche auf. Als der Chicagoer Rome Odunze einen Pass fing, kommentierte der Berliner: "Odunze macht sich lang, schnappt sich den Ball wie ein Fußball-Torwart." Dieser Stil der Kommentierung prägte die Übertragung im DAZN-Streamingdienst.

Fumbles und der verpasste Comeback-Versuch

Am Beginn des vierten Viertels schien die Niederlage für Seattle bereits besiegelt. Ein Field-Goal-Versuch von Jason Myers wurde von der Defense der Bears geblockt. Doch dann gab es einen Glücksfall für Seattle. Chicago verlor den Ball durch einen Fumble.

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Plötzlich war Seattle wieder voll im Spiel. Der Veteran Cooper Kupp fing den Ball in der Endzone. Auch der Two-Point-Attempt glückte. Der Abstand betrug nur noch 17:20. Die Seahawks schienen das Spiel noch wenden zu können. Das Spiel wurde in dieser Phase extrem dramatisch und spannungsgeladen.

Doch die Chicago Bears schlugen sofort zurück. D'Andre Swift krallte sich den nächsten Touchdown. Er legte sogar noch einen weiteren Touchdown nach. Damit war die Entscheidung in der wilden Schlussphase endgültig gefallen. Die Seattle Seahawks verloren das Duell am Ende mit 17:34. Die Chicago Bears feierten einen wichtigen Sieg im aktuellen NFL-Spielplan.