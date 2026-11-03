NFL: Chicago Bears besiegen Seattle Seahawks mit D'Andre Swift im Schlussspiel

Die Chicago Bears schlagen die Seattle Seahawks mit 34:24. D'Andre Swift und Cooper Kupp entscheiden das Spiel. Roman Motzkus kommentiert den Auftritt von Jaxon Smith-Njigba bei der Übertragung auf DAZN.

Die Chicago Bears haben die Seattle Seahawks in einem spannenden NFL -Match deutlich mit 34:24 besiegt. Das entscheidende Spiel zeichnete sich durch eine intensive Offensive der Gäste und spektakuläre Einzelaktionen aus. Besonders der Runningback D'Andre Swift steuerte zwei wichtige Touchdowns zum Sieg bei und sicherte den Bears den verdienten Auswärtserfolg. Die Defensive der Bears kontrollierte das Spielgeschehen effektiv, insbesondere nach einer entscheidenden Interception in der Schlussphase.

Jaxon Smith-Njigba überlistet Verteidigung und auslösender Wurf

Jaxon Smith-Njigba, in der Football-Szene auch als JSN bekannt, sorgte kurz vor der Halbzeitpause für den wichtigen Anschlusstreffer der Gastgeber. Er erlief einen Touchdown, nachdem sein Gegenspieler Tyrique Stevenson eine täuschende Bewegung des Quarterbacks Sam Darnold nicht richtig interpretiert hatte. Stevenson reagierte zu spät und sprang ins Leere, was ihn dermaßen wütend machte, dass er seinen Helm zu Boden warf. Darnold nutzte diese Lücke geschickt aus, um den Ball sicher an Smith-Njigba zu werfen.

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Football-Legende Roman Motzkus analysiert taktische Fehler

Roman Motzkus, die deutsche Football-Legende und Experte bei der Übertragung im NFL-League-Pass auf DAZN, erklärte die Situation detailliert. Er wies darauf hin, dass Stevenson auf den Pumpfake von Sam Darnold reagierte, was in der Man-to-Man-Coverage nicht erlaubt sei. Dies sei ein grundlegender taktischer Fehler gewesen, der Smith-Njigba die Möglichkeit zum Touchdown gab und die Stimmung im Stadion der Seahawks massiv belastete.

Kommentator Kai Goerke zieht Parallelen zu Arjen Robben

Der Kommentator Kai Goerke verglich die Unwiderstehlichkeit von Smith-Njigba mit dem Fußballer Arjen Robben. Goerke erklärte, dass man zwar wisse, wohin der Ball fliegt, ihn aber nicht verhindern könne. Ähnlich wie Robben, der oft in die Mitte zog und mit dem linken Fuß schoss, sei Smith-Njigba schwer zu decken. Allerdings scheiterte der Seahawks-Kicker Jason Myers bei seinem Extra-Punkt-Versuch und traf den Pfosten, was die Führung der Bears nicht gefährdete.

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Rome Odunze und Chicago Bears dominieren die erste Halbzeit

Die Chicago Bears begannen das Spiel mit einer beeindruckenden Offensive. Sie hielten den Ball über 17 Plays und legten 80 Yards zurück, was insgesamt 8 Minuten und 32 Sekunden Spielzeit bedeutete. Während dieser Phase zeigte der Star der Bears, Rome Odunze, herausragende Leistungen. Roman Motzkus bemerkte lobend, dass Odunze sich lang mache und den Ball wie ein Torwart sicher fange. Luther Burden III erlief daraufhin den ersten Touchdown für die Bears.

Spannung im vierten Viertel durch Fumble und Cooper Kupp Touchdown

Im dritten Viertel bauten die Bears ihre Führung aus, wobei D'Andre Swift erneut punkten konnte. Der brasilianische Kicker der Bears, Cairo Santos, blieb zudem besonders treffsicher. Für die Seahawks wurde es im vierten Viertel bitter, als Jason Myers einen Field-Goal-Versuch blockiert bekam. Kurz darauf verloren die Bears den Ball durch einen Fumble, was die Spannung stark erhöhte. Cooper Kupp fing den Ball in der Endzone, und der erfolgreiche Two-Point-Attempt verkürzte auf 17:20.

Entscheidende Interception sichert Bears-Sieg und weitere Swift Touchdowns

Die Bears krallten sich den Sieg, als D'Andre Swift einen weiteren Touchdown erlief. Kurz vor Spielende, knapp fünf Minuten vor Schluss, erzwangen die Bears eine entscheidende Interception. Dies sicherte die Kontrolle über das Spiel. Ein weiterer Touchdown von D'Andre Swift nach der Interception besiegelte das Ende der Partie. Die Bears holten damit verdient den Sieg, während die Seahawks trotz ihrer Bemühungen am Ende leer ausgingen. Das NFL-Spiel wurde live und kostenlos bei RTL sowie im NFL Game Pass auf DAZN übertragen.