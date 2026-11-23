Die Arizona Cardinals trennen sich von Nick Rallis, mehrere Teams verlagern das Playcalling in der Defense neu. Ein Überblick über die wichtigsten Personalentscheidungen der NFL-Saison 2026.

Die NFL-Saison 2026 ist in vollem Gange, und zahlreiche Head Coaches sowie Coordinators mussten bereits vor dem Saisonstart ihre Posten räumen. Auch während der laufenden Saison ziehen Teams personelle Konsequenzen, vor allem in den Defensive Staffs. Nach Informationen von 'ESPN'-Reporter Adam Schefter und NFL-Insider Ian Rapoport trennen sich die Arizona Cardinals von Defensive Coordinator Nick Rallis.

Die Entscheidung fällt in eine Phase, in der die Defense der Cardinals deutlich unter Druck steht. Neben den Trainerwechseln gab es in mehreren Organisationen auch Veränderungen im Front Office, mit denen kriselnde Teams wieder in die Erfolgsspur zurückkehren wollen. Dazu gehörte vor allem die Verpflichtung eines neuen General Managers.

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Arizona Cardinals trennen sich von Nick Rallis

Die Arizona Cardinals ziehen die Konsequenzen aus einer schwachen Defensivleistung und lösen ihren Defensive Coordinator Nick Rallis aus dem Amt. Laut den Berichten war die Ablösung bereits in der Offseason im Gespräch, es fehlte dem Team jedoch an geeigneten Alternativen.

Bei einem Spiel, das mit 7:34 endete, hatte Arizona zum achten Mal im elften Spiel mindestens 30 Punkte zugelassen. Damit steht die Defense der Cardinals in dieser Statistik unter besonders kritischer Beobachtung. Nur die Las Vegas Raiders haben mit 327 Punkten mehr Gegentore kassiert als Arizona, das bisher 323 Punkte zuließ.

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Nick Rallis hatte den Posten im Jahr 2023 unter dem damaligen Head Coach Jonathan Gannon angetreten. Auch nach dem Wechsel zu Mike LaFleur blieb Rallis im Amt. Als Nachfolger soll nun Senior Defensive Assistant Coach Terryl Austin als Interim Defensive Coordinator einspringen. Der 61-Jährige ist in dieser Saison zu den Cardinals zurückgekehrt, bei denen er bereits von 2007 bis 2009 als Defensive Backs Coach tätig war.

Neue Playcalling-Regelungen in mehreren NFL-Teams

Mehrere Teams verteilen das Playcalling in der Defense neu, und die Entscheidungsbefugnis wandert von den klassischen Coordinators zu anderen Verantwortlichen. Diese Maßnahmen werden von verschiedenen Medien übereinstimmend berichtet, wie die Berichterstattung über die einzelnen Franchises zeigt.

Bei einem Team wurde Defensive Coordinator Christian Parker das Playcalling entzogen. Künftig soll Senior Defensive Assistant Mike Pettine die Spielzüge auf der defensiven Seite des Balls ansagen, Parker behält jedoch seine Funktion als Defensive Coordinator. Pettine war erst Mitte Oktober von den Dallas Cowboys verpflichtet worden. Die Defense dieses Teams hat bislang 282 Punkte zugelassen, womit nur die Arizona Cardinals und die Las Vegas Raiders mit jeweils 289 Punkten mehr Gegentore kassiert haben.

Head Coach DeMeco Ryans kündigte in einer Medienrunde an, dass er künftig selbst die Plays der Defense ansagen wird. Damit übernimmt er die Aufgabe, die bisher bei Defensive Coordinator Matt Burke lag. Ryans trifft damit selbst die Entscheidungen auf der defensiven Seite des Feldes.

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Carolina Panthers ersetzen Ejiro Evero durch Todd Wash

Die Carolina Panthers haben sich von Defensive Coordinator Ejiro Evero getrennt und übergeben die Rolle interimistisch an Todd Wash bis zum Saisonende. Die Entscheidung folgte auf eine schwache Laufverteidigung, in der die Panthers nach den ersten sieben Saisonspielen ligaweit nur auf Platz 30 standen.

Todd Wash war von 2016 bis 2020 als Coordinator tätig. Seine Aufgabe ist es nun, die Defense der Panthers in der verbleibenden Saison zu führen und die Schwächen gegen den Lauf zu beheben. Ob Wash über das Saisonende hinaus eine Rolle übernimmt, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.

Auch auf der Offensive gibt es eine Veränderung. Offensive Coordinator Davis Webb fungiert nicht mehr als alleiniger offensiver Playcaller, Head Coach Sean Payton übernimmt einen größeren Anteil an den Entscheidungen. Webbs Rolle in der Vorbereitung und am Gameday bleibt nach Angaben der Berichte jedoch weiterhin von großem Gewicht.