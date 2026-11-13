NFL: Commanders besiegen Giants nach skurrilem Hundegebell von Jameis Winston

Die Washington Commanders gewinnen ein dramatisches NFC-East-Duell bei den New York Giants mit 24:21. Jameis Winston provoziert mit einem singenden Hard Count, doch Jayden Daniels sichert den Sieg.

Die Washington Commanders sichern sich einen knappen 24:21-Sieg im direkten Duell gegen die New York Giants. Das Spiel im NFC East endet mit einem historischen Moment für Stefon Diggs, nachdem Washingtons Defense sich der provokativen Taktik von Jameis Winston entzogen hat. Der Sieg rückt die Commanders trotz einer schwachen Saisonbilanz wieder in die Nähe der Divisions-Führung.

Wistons Hundegebell als psychologischer Krieg

Jameis Winston, der als Backup-Quarterback für New York aufläuft, nutzt eine unkonventionelle Strategie im vierten Viertel. Statt eines normalen Spielzugs führt er einen singenden Hard Count auf, der sofort im Internet für Aufsehen sorgt. Winston stimmt den Hit Who Let the Dogs Out der Band Baha Men an und fügt sein charakteristisches Who, who, who, who an.

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Der Plan hinter diesem Auftritt ist taktisch klar: Die Abwehr der Washington Commanders soll durch den ungewöhnlichen Rhythmus aus dem Konzept gebracht werden. Winston imitiert das dazugehörige Hundegebell, um die Verteidiger dazu zu bringen, zu früh über die Linie zu stürmen. Ein vorzeitiger Start würde als Strafzug gewertet und New York ein neues First Down bescheren.

Doch die Defense aus Washington bleibt eisern und lässt sich nicht irritieren. Die Spieler zucken nicht, sondern halten ihre Position. Dieses disziplinierte Verhalten zwingt die Giants in dieser Situation zum Punt und verschenkt somit die Chance, den Ballbesitz zu verlängern und die Uhr weiter nach unten zu spielen.

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Daniels und Diggs entscheiden das Spiel

New York führt zuvor mit Unterstützung von Quarterback J.J. McCarthy, der einen 66-Yard-Pass an Tight End Isaiah Likely wirft. Runningback Cam Skattebo erhöht den Vorsprung mit zwei Touchdowns. Auf der Gegenseite sorgt Jayden Daniels jedoch für das Drama. Nach über 200 fehlerfreien Pässen verliert der Spielmacher zwei Interceptions nacheinander an Jevon Holland und Ar'Darius Washington.

Da die Offensive der Giants die Zeit nach dem Punt nicht effektiv verwerten kann, erhält Daniels erneut den Ball mit 57 Sekunden verbleibender Spielzeit. Er nutzt die Gelegenheit und bedient Star-Receiver Stefon Diggs mit einem präzisen 32-Yard-Pass. Diggs läuft unbedrängt in die Endzone und feiert seinen 80. Karriere-Touchdown.

Dieses Ereignis schreibt NFL-Geschichte. Mit diesem Erfolg wird Stefon Diggs zum erst 30. Spieler in der Historie der Liga, der diese Meilensteinmarke erreicht. Der Touchdown dreht das Spiel in den Schlusssekunden zu Gunsten von Washington und lässt die Enttäuschung bei den Giants-Fans groß werden, die das Stadion verlassen.

Saisonstatus und Playoffs

Für die Washington Commanders ist dies im neunten Saisonspiel der dritte Sieg. Die aktuelle Bilanz beläuft sich auf 3 Siege, 5 Niederlagen und ein Unentschieden. Durch den direkten Sieg im Duell gegen die Rivalen rückt Washington jedoch bis auf zwei Siege an die New York Giants heran.

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Der Gewinn behält im Kampf um die Playoffs alle Chancen offen. Die Commanders demonstrieren mit dieser Leistung, dass sie trotz der Schwankungen im Saisonverlauf konkurrenzfähig bleiben. Die enge Partie unterstreicht die Spannungen in der NFC East Division, in der jedes Spiel entscheidende Konsequenzen für die Endrunde hat.