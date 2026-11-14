NFL Creator Games: 28 Influencer kämpfen um Super Bowl Ticket in München

Am Samstag treten 28 Social-Media-Superstars mit über 56 Millionen Followern bei den NFL Creator Games in München an. Ziel ist das Ticket für den Super Bowl.

Das Wochenende in München wird zur absoluten Hochburg des modernen Sports. Deutschland verwandelt sich zur Football-Metropole, wobei der Fokus nicht ausschließlich auf dem klassischen American Football liegt. Am Samstag, dem Vortag des großen NFL-Spiels, finden die renommierten NFL Creator Games statt. Dieses Event markiert einen Rekord in der Geschichte der Social-Media-Szene und zieht Aufmerksamkeit auf sich.

28 Influencer mit einer kombinierten Reichweite von mehr als 56 Millionen Followern treten bei diesem Turnier an. Ihr Ziel ist keineswegs nur die Unterhaltung, sondern der Gewinn eines Tickets für den Super Bowl. Die Veranstaltung findet in der kleinen Olympiahalle in München statt und beginnt bereits am Samstag um 11 Uhr. Die Spiele werden live auf den Social-Media-Kanälen der NFL sowie von BILD übertragen.

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Der Mechanismus des Flag-Football-Turniers

Das Format des Turniers basiert auf Flag Football, einer kontaktlosen Variante des American Football. Diese Disziplin hat sich international etabliert und wird ab 2028 auch als olympische Sportart im Programm stehen. Die Athleten müssen sich auf diese spezifische Regelvariante einstellen, da der physische Kontakt stark reduziert ist und der Fokus auf Geschwindigkeit, Strategie und Teamsgeist liegt. Die Athleten treten in vier verschiedenen Teams an, um die besten Platzierungen zu erreichen.

Die Struktur des Turniers ist darauf ausgelegt, sowohl die sportlichen Fähigkeiten der Influencer als auch ihre Fähigkeit zur Teamarbeit zu testen. Die Spiele finden in einer kompakten Arena statt, was eine hohe Intensität und direkte Nähe zwischen den Teilnehmern und dem Publikum ermöglicht. Dies schafft eine einzigartige Atmosphäre, die traditionelle Sportevents mit der digitalen Reichweite von Social-Media-Stars verbindet.

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Positionen der Stakeholder und BILD Team

BILD ist nicht nur als Medienpartner, sondern auch als aktiver Teilnehmer vor Ort. Das Team "BILD Bulldozer - Wir kommen vorbei und räumen auf" tritt gegen die Mannschaften von RTL und Aaron Troschke an. Bei diesem Wettbewerb geht es darum, zu gewinnen oder zumindest den Auftritt so zu gestalten, dass die Niederlage im besten Licht erscheint. Die Motivation der Teilnehmer ist dabei unterschiedlich stark ausgeprägt, was die Dynamik des Turniers beeinflusst.

Nadine Breaty, eine der prominentesten Teilnehmerinnen, verfügt über mehr als 18 Millionen Follower. Sie geht das Training mit Lockerheit und Zielstrebigkeit an, gab jedoch zu BILD an, noch nie Football gespielt zu haben. Ihre Vorbereitung bestand im Anschauen von Videos in sozialen Netzwerken. Sie betont ihre Motivation, obwohl sie keine Vorkenntnisse besitzt. Dieses Engagement zeigt, wie wichtig die Teilnahme für die eigene Markenführung ist.

Aaron Troschke, ein weiterer Teamchef, zeigt eine deutlich entspanntere Haltung. Seine Strategie ist simpel: Er verlässt sich auf Stephan Pütz und Kuhlewu, um die Spiele zu gewinnen. Diese Unterschiede in der Herangehensweise verdeutlichen die verschiedenen Motivationen der Teilnehmer. Während einige die Herausforderung suchen, nutzen andere die Plattform primär für die Sichtbarkeit. Die Vorbereitungen der Teilnehmer wie Philipp Boy, Maurice Stolka und Otto Bulletproof laufen ebenfalls auf Hochtouren.

Auswirkungen und weitere Höhepunkte

Die NFL Creator Games haben eine direkte Ausstrahlung auf die Wahrnehmung von Flag Football. Durch die Präsenz so großer Social-Media-Superstars wird diese Sportart einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Dies kann langfristig dazu führen, dass sich die Teilnehmerzahl im Breitensport erhöht. Die Veranstaltung dient somit auch als Katalysator für die Popularität des Sports in Deutschland, insbesondere vor dem Hintergrund der Olympischen Spiele 2028.

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Neben den Creator Games bleibt das klassische NFL-Spiel am Sonntag ein zentrales Event. Fans fiebern dem Duell zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions entgegen. Dieses Spiel steht im direkten Kontext zur Veranstaltung am Samstag und nutzt die gewonnene Aufmerksamkeit, um die Liga weiter zu stärken. Die Kombination aus professionellem Football und Influencer-Content schafft ein einzigartiges Medienereignis.

Die journalistische Begleitung durch Lukas Bruckmann und Sven Kuschel von BILD gewährleistet eine fundierte Berichterstattung. Sie unterstützen das Team von der Seitenlinie aus und dokumentieren die Ereignisse vor Ort. Ihre Anwesenheit unterstreicht die Bedeutung des Events für die Medienlandschaft. Die NFL Creator Games sind somit mehr als nur ein Spiel; sie sind ein kulturelles Phänomen, das die Grenzen zwischen digitalem Unterhaltungssektor und traditionellem Sport verwischt.