Mit dem Ablauf der NFL Trade Deadline im November 2026 häufen sich die Picks für den NFL Draft 2027. Einige Teams bauen gezielt auf die Zukunft.

Die Trade Deadline in der National Football League ist am 17. November 2026 abgeschlossen, was意味着, dass sich an der Zusammensetzung der Draft-Picks für den NFL Draft 2027 bis zum Start des neuen Ligajahres Mitte März zunächst keine weiteren Veränderungen mehr ergeben werden. Diese stabile Lage bietet allen 32 Franchises eine klare Übersicht über ihre Ressourcen, um strategische Planung für die kommenden Jahre zu betreiben. Die aktuelle NFL-Saison 2026 läuft zwar noch weiter, doch längst haben sich einige Mannschaften bereits mental und finanziell auf die Zukunft ausgerichtet. Im Zuge der vorrangig strategischen Transaktionen im November sammelten diverse Franchises, für die es in der laufenden Spielzeit sportlich um nichts mehr zu gewinnen gab, wertvolle Auswahlrechte für den kommenden Draft 2027 ein.

Strategischer Aufbau für die Zukunft

Die Grundidee hinter dieser Akkumulation besteht darin, das Kader mit möglichst vielen Talenten zu verstärken, die das Potenzial haben, zu echten Stars der Liga aufzusteigen. Dabei konzentrieren sich die Teams, die keinen Playoff-Anspruch mehr haben, darauf, durch den Verkauf eigener Leistungsträger wie zum Beispiel Offensiv-Tackles oder Wide Receiver frühzeitige Auswahlmöglichkeiten in künftigen Drafts zu erhalten. Diese Picks dienen als Währung, um langfristig den Kader zu sanieren und die nächste Generation von Spielern zu integrieren. Die Quantität der gesammelten Picks allein bringt jedoch keinen Erfolg, wenn damit keine Qualität gefunden wird. Die wahre Leistung liegt schließlich darin, diese zahlreichen Auswahlrechte intelligent zu investieren und Spieler zu identifizieren, die das Niveau der Liga nachhaltig verbessern können.

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Ergebnisse der bedeutenden Transaktionen

Die Übersicht der aktuellen Lage, basierend auf dem Stand vom 17. November 2026, zeigt deutlich, welche Teams durch spezifische Transaktionen ihre Position im Draft 2027 verbessert haben. Die Arizona Cardinals erhielten einen Pick der 6. Runde im Zuge des Harrison-Trades. Die Atlanta Falcons sammelten ebenfalls einen Pick der 6. Runde, nachdem sie den Offensiv-Tackle Wanya Morris abgaben. Die Los Angeles Rams sicherten sich über die Baltimore Ravens im Zuge des Trades von Edge Rusher Odafe Oweh und Safety Alohi Gilman einen weiteren Pick der 6. Runde. Diese Deals verdeutlichen, dass Teams bereit sind, etablierte Spieler abzugeben, um frischen Draft-Kapital zu erhalten. Die Pittsburgh Steelers gewannen durch den Abgang von Safety Minkah Fitzpatrick, Cornerback Jalen Ramsey und Tight End Jonnu Smith einen Pick der 5. Runde. Solche komplexen Transaktionen zeigen die hohe Komplexität der Trade Deadline.

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Aktiver Aufbau durch weitere Franchises

Auch andere Franchises setzten aggressive Signale, um ihre Draft-Position zu stärken. Die Philadelphia Eagles erwarben einen Pick der 3. Runde durch den Trade von Edge Rusher Jonathan Greenard. Die Chicago Bears sicherten sich über den Abgang von Center Garrett Bradbury einen Pick der 5. Runde. Die Minnesota Vikings erhielten einen Pick der 6. Runde im Zuge eines Upgrades im Draft 2026. Die Indianapolis Colts sammelten einen Pick der 1. Runde durch den Abgang von Wide Receiver Adonai Mitchell und Cornerback Sauce Gardner. Die Dallas Cowboys erwarben einen Pick der 1. Runde durch die Trades von Defensive Tackle Mazi Smith und Defensive Tackle Quinnen Williams. Ein weiterer Pick der 6. Runde ging an die Philadelphia Eagles durch den Abgang von Wide Receiver John Metchie und Cornerback Michael Carter. Die New England Patriots erwarben einen Pick der 5. Runde durch den Trade von Wide Receiver A.J. Brown. Ein weiterer Pick der 2. Runde wurde ebenfalls aktiv gehandelt. Diese Vielzahl an Transaktionen zeigt, wie wichtig der NFL Draft 2027 für die Zukunft der Teams ist.

Impact und Prognosen für den Draft

Während diese Picks bereits den aktuellen Status widerspiegeln, beruhen die sogenannten Compensatory Picks derzeit noch auf Schätzungen. Die exakte Anzahl und Verteilung dieser speziellen Picks erfolgt erst wenige Wochen vor dem Draft, da sie von den Vertragsverhandlungen der vergangenen Saison abhängen. Dennoch gibt die aktuelle Übersicht einen soliden Rahmen vor, wie sich die Kraftverteilung im kommenden Draft 2027 gestalten könnte. Teams, die jetzt schon viele Picks sammeln, haben die Chance, ihr Kader frühzeitig zu erneuern, während andere vielleicht später reagieren müssen. Die Vorbereitung auf den Draft beginnt also schon lange vor dem eigentlichen Ereignis und ist ein entscheidender Faktor für den langfristigen Erfolg einer Franchise in der NFL.