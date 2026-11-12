NFL Draft 2027: Quarterback-Klasse bricht ein, Jeremiah Smith führt die Charts

Die erwartete starke QB-klasse für den NFL Draft 2027 zerfällt durch Verletzungen und schwache Leistungen. Teams mit Tank-Strategie müssen nun auf Wide Receiver wie Jeremiah Smith setzen, da die Top-QBs unsicher sind.

Die Hälfte der regulären NFL-Saison ist bereits absolviert, doch die Erwartungen an den NFL Draft 2027 haben sich dramatisch gewandelt. Zuvor galt die kommende Quarterback-Klasse als einmaliges Ereignis, doch nun zeigen sich massive Unsicherheiten bei den potenziellen Franchise-Spielern. Besonders die Verletzung von Caleb Williams Ende September und der Ausfall von Julian Sayin nach einer Ellbogenoperation haben die Prognosen durcheinandergebracht.

Verletzungen und Schwäche werfen QB-Klasse zusammen

Die ursprünglich als einmalig in einem Jahrzehnt bezeichnete Klasse von Quarterbacks für den NFL Draft 2027 zieht sich rapide zurück. Caleb Williams, der lange als sicherer Erstrundenpick gehandelt wurde, zog sich gegen USC eine schwere Gehirnerschütterung zu und fällt für den Rest der Saison aus. Damit wird er zur absoluten Wildcard, ist aber kein Top Pick mehr. Auch die Ohio State Buckeyes verlieren mit Julian Sayin eine große Hoffnung. Sayin, der als Erstrundenpick geplant war, muss sich einer Ellbogenoperation unterziehen und könnte erst im Jahr 2028 in die Liga wechseln.

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Neben den schweren Verletzungen schmelzen die Bewertungen durch schlechte Leistungsdaten weiter weg. Arch Manning von den Texas Longhorns verlor in vielen Mock Drafts seine Position als Nummer 1 und rutscht in einigen Prognosen bis in die zweite Runde. Sein Start in die Saison gilt als durchwachsen, was die Zukunftssicherheit für potenzielle Teams mindert. Ähnlich sieht es bei Trinidad Chambliss von Ole Miss aus. Der 24-jährige Quarterback mit einer Körpergröße von 1,83 Metern startete schwach in die erste Saisonhälfte und wird von vielen Teams nur noch als Pick in der Mitte der ersten Runde eingestuft. Das fortgeschrittene Alter und die athletischen Defizite schrecken die Franchises ab.

Schwache Alternativen zwingen zu neuen Strategien

Für Teams, die auf einen neuen Quarterback als Franchise-Spieler setzen wollen, ist die aktuelle Lage auf dem Markt wenig ermutigend. Drew Mestemaker von Oklahoma State gilt aktuell als der beste verbleibende Quarterback, obwohl er vor kurzem noch niemandem bekannt war. Mestemaker spielte in der Highschool zunächst Punter und Safety, bevor er erst im Jahr 2025 seinen großen Durchbruch schaffte. In der laufenden Saison überzeugte er mit knapp 3.000 Yards und 29 Touchdowns in neun Spielen, doch die statistische Stichprobe ist im Vergleich zu den etablierten Stars noch sehr klein.

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Hinter Mestemaker folgen weitere Spieler mit erheblichen Unsicherheitsfaktoren. CJ Carr von Notre Dame hat mit der besten Passer-Rating in der Geschichte des Programms aufgewertet, gilt aber aufgrund seiner schmalen Statur und unterdurchschnittlichen Athletik nicht als Favorit. Darian Mensah von Miami, der als drittstärkster Quarterback der Klasse angesehen wird, wird von Analysten unterschiedlich bewertet. Die Vergangenheit lehrt, dass unumstrittene Nummer 1 Picks wie Caleb Williams im Jahr 2024 oder Trevor Lawrence im Jahr 2021 die Ausnahme darstellen. Teams müssen heute mit erheblichen Risiken für ihre High Picks rechnen.

Jeremiah Smith wird zum neuen Top Favoriten

In diesem Vakuum der Unsicherheit rückt der Wide Receiver Jeremiah Smith in den Fokus als möglicher Erster Pick im NFL Draft 2027. Seine Bilanz mit College-Meisterschaft, All-American Status und 40 Touchdowns ist beeindruckend. Smith könnte damit der erste Wide Receiver seit Keyshawn Johnson werden, der an Position eins ausgewählt wird. Seine Attraktivität im Draft wird durch die aktuelle Marktsituation weiter gesteigert, da die Quarterback-Optionen versiegen.

Zwei Teams haben derzeit die besten Chancen, den ersten Pick im Draft zu erhalten, und sehen beide wie die heißesten Kandidaten aus. Die Cleveland Browns stehen nach acht Spielen mit einer Bilanz von acht Niederlagen da. Die Tennessee Titans haben ebenfalls die schlechteste Bilanz in der Liga. Beide Teams stehen vor schwierigen Entscheidungen, da sie bereits mit einem etablierten Franchise-Quarterback ausgestattet sind. Die Browns verfügen über Justin Herbert, während die Tennessee Titans im Jahr 2025 mit Cam Ward ihren ersten QB holten und diesen kaum abgeben werden.

Für beide Franchises bedeutet dies, dass sie ihre High Picks nutzen könnten, um ihre offensive Linie oder andere Positionsgruppen zu verstärken, anstatt erneut einen unsicheren Quarterback zu wählen. Die NFL-Mannschaften stehen vor der Frage, für wen sie im Zweifel überhaupt tanken. Offiziell ist das absichtliche Verlieren verboten, wird aber inoffiziell spätestens ab dem neuen Jahr praktiziert. Die unsichere Quarterback-Lage für den NFL Draft 2027 macht die Zukunftsplanungen zusätzlich komplex, da der erwartete Star nicht zur Verfügung steht.