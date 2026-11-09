NFL Draft 2027: Quarterback-Klasse verliert an Glanz, Jeremiah Smith führt

Zur Halbzeit der NFL-Saison wirft die Quarterback-Klasse des NFL Draft 2027 Fragen auf. Wide Receiver Jeremiah Smith gilt als Favorit für Pick eins.

Die Hälfte der regulären NFL-Saison ist gespielt, und bereits jetzt lässt sich erahnen, welche Teams im NFL Draft 2027 früh picken werden. Die Entwicklung dürfte erneut anders verlaufen, als lange erwartet wurde. Besonders die Quarterback-Klasse sorgt für Unsicherheit bei Scouts und Teams.

Im Zentrum der Diskussion steht die Frage, wann junge Talente den College-Football verlassen. Viele Spieler könnten noch drei, vier oder sogar fünf Jahre an der Universität bleiben. Für Teams macht das die langfristige Planung deutlich schwieriger.

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Unsichere Planung und die Rolle des Tankens

Die Quarterback-Klasse des NFL Draft 2027 gilt als schwer kalkulierbar, weil viele Spieler ihren Entwicklungsweg offen lassen. Hoch eingeschätzte College-Stars fallen laut Einschätzungen häufig schnell auf den Boden der Realität und spielen nach ihrem Rookie-Vertrag oft nur noch auf Einjahresverträgen.

Tanking, also das absichtliche Verlieren, ist offiziell verboten. Inoffiziell wird es nach Angaben der Berichterstattung spätestens ab dem neuen Jahr praktiziert. Dabei wird immer unklarer, für welchen Spieler sich ein Team im Zweifel überhaupt verlieren sollte.

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Zudem gab es Gerüchte, dass sich Teams bei Trades zurückhalten, um ihre Chancen auf den NFL Draft 2027 zu maximieren. Dieser Jahrgang galt schon länger als außergewöhnlich stark und ist mit potenziellen Franchise-Quarterbacks gespickt.

Verletzungen und schwache Leistungen drücken Werte

Verletzungen und schwache Saisonleistungen haben die Erwartungen an mehrere Kandidaten deutlich gedämpft. Ein Quarterback, der bis dahin als Top-Pick 2027 galt, zog sich Ende September im Spiel gegen USC eine schwere Gehirnerschütterung zu. Er wird die restliche Saison aussetzen und ist damit eine echte Wildcard für den Draft.

Auch Julian Sayin von den Buckeyes wurde als Erstrundenpick gehandelt. Nach einer Ellbogen-Operation könnte er laut Berichten sogar erst 2028 in die NFL kommen. Arch Manning von Texas galt eine Zeit lang als klarer Nummer-eins-Pick, startete aber so durchwachsen in die neue Saison, dass viele Experten das Vertrauen in ihn verloren haben. Einige Mock Drafts sehen ihn inzwischen nur noch in der zweiten Runde, und ein weiterer College-Verbleib ist nicht ausgeschlossen.

Trinidad Chambliss von Ole Miss war vor der College-Saison ein möglicher Top-5-Pick. Sein Alter von 24 Jahren, seine Größe von 1,83 Meter und einige schwache Auftritte in der ersten Saisonhälfte dürften Teams jedoch abschrecken. Aktuell wird er frühestens in der Mitte der ersten Runde erwartet.

Bewertung der Quarterbacks nach Team-Sicht

Drew Mestemaker von Oklahoma State gilt derzeit als bester verbleibender Quarterback, obwohl ihn vor Kurzem kaum jemand auf dem Schirm hatte. In der Highschool spielte er noch als Punter und Safety und schaffte seinen Durchbruch erst 2025. In der laufenden Saison kommt er auf knapp 3.000 Yards und 29 Touchdowns in neun Spielen, allerdings ist die Stichprobe vergleichsweise klein.

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CJ Carr von Notre Dame, Enkel der Michigan-Trainerlegende Lloyd Carr, hat die beste Passer-Rating in der Geschichte seines Programms aufgestellt. Dennoch galt er nie als Favorit auf einen sehr hohen Pick, da Zweifel an seiner schmalen Statur und seiner eher unterdurchschnittlichen Athletik bestehen. Darian Mensah von Miami wird als drittbester Quarterback der Klasse eingeschätzt, und über ihn gehen die Meinungen auseinander.

Aus Sicht der Teams ist das eine schwierige Ausgangslage. Wer einen so hohen Pick in einen neuen Franchise-Quarterback investiert, erwartet im besten Fall völlige Sicherheit. Gleichzeitig trifft dieser Idealfall nur selten zu, denn in den vergangenen Jahren waren Caleb Williams (2024) und Trevor Lawrence (2021) die einzigen wirklich unumstrittenen Nummer-eins-Picks.

Jeremiah Smith als Favorit für Pick eins

Wide Receiver Jeremiah Smith hat aktuell die besten Karten, der erste Pick des kommenden Drafts zu werden. Er könnte der erste Wide Receiver seit Keyshawn Johnson an Position eins sein. Seine Bilanz ist beeindruckend, denn er wurde College-Meister, All-American und kommt auf 40 Touchdowns.

Ein Team, das nach acht Spielen bei acht Niederlagen steht, gilt als heißester Kandidat für den ersten Pick. Da es mit Justin Herbert bereits einen Franchise-Quarterback im eigenen Kader hat, kann es seine Prioritäten auf anderen Positionen setzen. Auch die Tennessee Titans haben die zweitschlechteste Bilanz der Liga und holten 2025 mit Cam Ward bereits ihren Quarterback, den sie laut Einschätzungen kaum abgeben werden.