Arizona Cardinals gegen Washington Commanders in Woche 12 der NFL. Alle Infos zur Übertragung bei Sky Sport und WOW.

Arizona Cardinals und Washington Commanders treffen in Woche 12 aufeinander. Beide Teams stehen sich am Sonntag im State Farm Stadium gegenüber. Das Duell seht ihr am Sonntag live im Pay-TV bei Sky Sport und Livestream auf WOW.

Die Arizona Cardinals empfangen in Woche 12 der NFL-Saison 2026 die Washington Commanders. Wer die Partie live verfolgen will, schaltet den Das NFL-Spiel Arizona Cardinals gegen Washington Commanders steigt am Sonntag, 29. November 2026. Kickoff im State Farm Stadium in Glendale ist umDie Arizona Cardinals bestreiten gegen Washington ihr nächstes Saisonspiel im State Farm Stadium.

Also read NFL Coaching-Wechsel 2026: Cardinals trennen sich von Defensive Coordinator Nick Rallis

Das Team aus Glendale will vor heimischer Kulisse bestehen. Die Washington Commanders treten am Sonntag die Reise nach Arizona an. Für das Team aus der Hauptstadt ist die Begegnung in Woche 12 eine wichtige Herausforderung auf fremdem Boden. Mit Arizona Cardinals gegen Washington Commanders zeigt Sky Sport eine weitere Begegnung der laufenden NFL-Saison 2026 am Sonntagabend.

Advertisement

Die Übertragung des Spiels der Woche 12 erfolgt live im Pay-TV bei Sky Sport. Sky Sport überträgt live aus dem State Farm Stadium in Glendale.