NFL-Entscheidung: Buffalo Bills entlassen C.J. Gardner-Johnson nach Spuck-Vorfall

Die Buffalo Bills haben Safety C.J. Gardner-Johnson fristlos entlassen. Grund ist ein disqualifizierender Foulvorwurf im Spiel gegen die Las Vegas Raiders. Die Konsequenzen sind umgehend wirksam.

Die Buffalo Bills haben ihren Safety C.J. Gardner-Johnson aus dem aktiven Kader entfernt und ihn offiziell entlassen. Diese harte Sanktion trat unmittelbar nach der regulären Bye Week des Teams in Kraft. Der Insider Jordan Schultz bestätigte diese Entwicklung am Dienstag öffentlich für die nordamerikanische Profiliga.

Disqualifizierendes Foul gegen Raiders-Star

Der unmittelbare Auslöser für die drastische Maßnahme war ein Vorfall während des Spiels der Week 6. Die Buffalo Bills beendeten diese Begegnung mit einem knappen Sieg von 33 zu 30 Punkten gegen die Las Vegas Raiders. Im zweiten Viertel war C.J. Gardner-Johnson dazu übergegangen, in Richtung des Tight Ends Brock Bowers zu spucken. Diese Aktion verstieß eindeutig gegen Regel 12, Absatz 3, Artikel 1 der offiziellen NFL-Regularien.

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Die Liga bewertete diese Handlung als schwerwiegenden Verstoß gegen die allgemein verstandenen Grundsätze des sportlichen Verhaltens. Ein solcher Akt wird als nicht sportlich und respektlos eingestuft. Für den betroffenen Spieler bedeutete dies eine automatische Disqualifikation aus dem laufenden Spiel. Die Schiedsrichter sahen keine andere Option, als den Verstoß unmittelbar zu ahnden, um die Integrität der Partie zu wahren.

Enttäuschung des Coaches und Team-Standard

Head Coach Joe Brady reagierte auf den Vorfall mit klarer Ablehnung und betonte die hohen Anforderungen an seine Spieler. Er erklärte direkt nach dem Incident, dass es in dieser Liga bereits mit vollen Kaderlisten von 48 Mann äußerst schwierig sei, Spiele zu gewinnen. Mit nur 47 verfügbaren Spielern werde die Situation noch komplizierter. Für den Trainer war dies kein akzeptabler Umstand für das Team.

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Joe Brady stellte eindeutig heraus, dass solche Übergriffe nicht zu entschuldigen seien. Sie entsprachen nicht dem hohen Standard, den die Organisation an ihre Athleten legt und den sie auf dem Feld repräsentieren wollen. Es gehe primär darum, maximalen Einsatz für das Team zu zeigen. Dabei dürften jedoch niemals die Grenzen des fair play überschritten werden. Der Coach machte deutlich, dass Respekt eine Grundvoraussetzung ist.

Spielverlauf und Druck-Situation in der Halbzeit

Die Situation verschärfte sich in einer kritischen Phase der Partie. Zum Zeitpunkt des disqualifizierenden Fouls durch C.J. Gardner-Johnson führten die Buffalo Bills mit 13 zu 10 Punkten. Die Kontrolle über das Spiel schien für das Team noch gewährleistet zu sein. Dennoch geriet man in eine intensive Drive-Phase.

Anschließend verloren die Bills jedoch die Kontrolle über das Geschehen. Mit auslaufender Uhr vor der Pause mussten sie den Ausgleich hinnehmen. Diese Wendung könnte die emotionale Belastung für den Spieler erhöht haben. Der Kontext zeigt, dass der Druck in der zweiten Halbzeit bereits hoch war, bevor die Eskalation gegen Brock Bowers erfolgte.

Reaktionen der Akteure und Entschuldigung

Nach dem finalen Pfiff sprach C.J. Gardner-Johnson eine Erklärung ab. Er behauptete, es habe sich lediglich um eine heiße Diskussion und einen Streit gehandelt. Demnach sei nichts Negatives passiert und sein Gegner habe ihm nichts angetan. Er nannte das Geschehen das übliche Gezanke und Gepöbel, das in der Hitze des Spiels entstehe. Allerdings räumte er ein, dass die Geste völlig unangebracht war.

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Auch der Star der Las Vegas Raiders, Brock Bowers, zeigte sich verwirrt. Er konnte die heftige Reaktion des Safety nicht nachvollziehen und erklärte sich eine Erklärung unmöglich. Eine Konfrontation, die so intensiv ausfiel, war für ihn nicht vorhersehbar. Dies unterstreicht die Einseitigkeit der Eskalation durch den Spieler der Bills.

Öffentliche Wiedergutmachung und Zukunft

Noch am Abend des Vorfalls nahm C.J. Gardner-Johnson über Instagram Stellung. Er richtete eine aufrichtige Entschuldigung an seine Gegner, Teamkollegen, die Organisation sowie alle Unterstützer. Er verwies auf seine natürliche Leidenschaft und seine Kämpfernatur. Gleichzeitig gab er offen zu, eine klare Linie überschritten zu haben.

In seiner Erklärung nannte er die Geste gegenüber seinem Gegner als unangemessen und unnötig. Sie drücke nicht den Respekt aus, den er dem Gegner oder der Sportart empfinde. Für seine Tat sah er keine Entschuldigung, übernahm jedoch die Verantwortung. Eine spezifische Entschuldigung an Bowers erfolgte ohne Nennung des Namens.

Gardner-Johnson betonte abschließend, dass ein einzelner Moment nicht den gesamten Charakter einer Person definiere. Es komme entscheidend darauf an, wie man auf derartige Rückschläge reagiere. Nun steht die Konsequenz der Entlassung im Vordergrund. Die Buffalo Bills haben den Schritt getan, um ihren Standard zu wahren. Die Liga wird das Vorkommnis voraussichtlich weiter dokumentieren.