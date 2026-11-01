NFL Ergebnisse: Chiefs unterliegen Broncos, Mahomes Niederlage und historische Bengals Leistungen

NFL Week 6 Zusammenfassung: Patrick Mahomes Chiefs verlieren gegen Broncos, Vikings erste Niederlage und Joe Burrows historische Show in Cincinnati.

In der sechsten Woche der National Football League zeigten die Top-Teams der Liga deutliche Schwächephasen, während unerwartete Ergebnisse die Tabellenlage veränderten. Die Kansas City Chiefs, die als eine der stärksten Mannschaften der Liga galten, mussten sich im heimischen Arrowhead Stadium den Denver Broncos mit einem knappen Ergebnis geschlagen geben. Dieses Ereignis löste eine Kaskade von Überraschungen aus, die die Liga in Aufruhr versetzte und zeigte, dass in der NFL keine Partie sicher ist.

Thriller in Kansas City: Chiefs unterliegen Broncos

Das Duell der Quarterbacks in der AFC West entwickelte sich zu einem historischen Thriller, der lange Zeit wie ein klarer Sieg der Gastgeber aussah. Die Broncos öffneten die Partie mit einem Field Goal von Will Lutz und führten kurz vor Ende des ersten Viertels nach einem Touchdown der Chiefs, um dann bis in das vierte Viertel hinein die Kontrolle zu behalten. Zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit kehrte die Dynamik jedoch radikal um. Jonah Coleman erlief einen Touchdown für Denver, der die Gäste wieder in Führung brachte und den Druck massiv auf Patrick Mahomes erhöhte.

Also read NFL-Skandal: Neue Gewaltvorwürfe gegen Green Bay Packers Star Josh Jacobs

Mahomes führte sein Team in den entscheidenden Sekunden bis an die eine Yard-Linie, um das Spiel zu entscheiden. Doch zwei kritische Fehler verwandelten die Hoffnung in Niederlage. Ein False Start von Jaylon Moore zog fünf Yards nach hinten, und kurz darauf erhielt Mahomes einen Sack. Dieser Moment entschied das Spiel zugunsten der Broncos und bedeutete die erste Niederlage für die Chiefs in dieser Saison. Es war ein schwerer Rückschlag für das Team, das als Favorit auf den Super Bowl galt, und zeigte die fragile Natur sportlicher Dominanz.

Erste Saisonniederlage: Vikings und Patriots besiegt

Nicht nur die Chiefs, auch die Minnesota Vikings mussten erstmals in dieser Saison eine Niederlage einstecken. Im Regen von Miami unterlagen die Vikings den New England Patriots, die damit ihren fünften Sieg im achten Spiel feierten. Die Patriots gingen nach einem 1-Yard-Pass von Malik Willis auf Malik Washington mit 13:3 in die Halbzeit. Trotz spektakulärer Einzelfolgen der Vikings, darunter ein Mega-Catch von Justin Jefferson zum Touchdown und einer zwischenzeitlichen Führung von 7:3, reichte dies am Ende nicht zum Sieg.

Advertisement

Jeffersons herausragende Leistung konnte den Misserfolg der Vikings nicht verdecken. Für die NFC North bleibt die Lage spannungsgeladen, da die Vikings mit sechs Siegen bei einer Niederlage zwar weiterhin an der Spitze stehen, aber der Abstand zu den Detroit Lions und den Chicago Bears, die jeweils fünf Siege bei zwei Niederlagen verzeichnen, schmaler wird. Diese Niederlage warnt davor, die eigene Stärke zu überschätzen, während die Gegner weiter nachrücken.

Rams gewinnen Stadt-Duell und Chargers ohne Sieg

In Los Angeles gewann das traditionelle Stadt-Duell einmal mehr die Rams. Mit einer ausgeglichenen Bilanz von vier Siegen und vier Niederlagen können die Rams nun zaghaft wieder Richtung Playoffs blicken. Die Chargers indes warten nach dem siebten Spiel der Saison weiterhin auf ihren ersten Sieg. Quarterback Justin Herbert enttäuschte erneut mit null Touchdown-Pässen und zwei Interceptions, was das Spiel schwer machte.

Stattdessen waren es die Running Backs der Rams, die den Unterschied ausmachten. Blake Corum und Kyren Williams erliefen jeweils einen Touchdown, bevor Matthew Stafford mit seinem ersten Touchdown-Pass der Saison, auf Puka Nacua, die Entscheidung herbeiführte. Dieses Ergebnis verdeutlicht, dass in der Offensive Line und bei den Laufspielern die Stabilität liegt, während die Passspielerei bei den Chargers weiterhin Probleme bereitet.

Historische Leistungen: Burrow und Jackson im Fokus

Im Paycor Stadium von Cincinnati ging die Partie in die Geschichte ein. Die Cincinnati Bengals drehten ein Spiel gegen die Tennessee Titans, die überraschend mit 13:0 in Führung lagen. Joe Burrow zeigte eine historische Leistung mit 462 Yards und fünf Touchdown-Pässen. Er schickte die Bengals durch einen Touchdown-Pass auf Tee Higgins in die Overtime. Burrows Performance war ein Glanzlicht der Woche, trotz dreier Interceptions.

Advertisement

Gegenüber standen Lamar Jackson und die Baltimore Ravens, die aufgrund einer Verletzung von Tyler Huntley vorübergehend ohne ihren Stammquarterback dastanden. Jackson selbst verletzte sich bereits im ersten Play schwer am Daumen und musste das Feld verlassen. Sein Vertreter Joe Fagnano leistete mit 289 Yards und zwei Touchdown-Pässen gute Arbeit, was die Ravens zu ihrem sechsten Sieg führte. Während Burrow Geschichte schrieb, war Jacksons Woche vom Pech geprägt, was die Spannung in der AFC aufrecht erhält.