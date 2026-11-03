NFL Ergebnisse: Chiefs verlieren, Mahomes Geschichte, Vikings erste Niederlage

NFL Week 8 Zusammenfassung: Die Chiefs unterliegen den Broncos, die Vikings erleiden die erste Saisonniederlage. Baker Mayfield gewinnt ohne Passversuch und Lamar Jackson kämpft mit Pech.

Die Kansas City Chiefs haben ihre erste Niederlage in der aktuellen NFL-Saison hinnehmen müssen. Im spannenden Duell der AFC West trafen sie auf die Denver Broncos und mussten sich im Schlussspiel am Ende beugen. Das Spiel ging als enger Thriller in die Annalen ein, bei dem die Chiefs lange wie die klare Siegmannschaft aussahen, am Ende aber den Broncos unterlagen. Dieses Ergebnis sorgt für erhebliche Verschiebungen in den standings der Liga und markiert einen Wendepunkt für den Titelverteidiger.

Chiefs unterliegen Broncos im AFC West Thriller

Patrick Mahomes und sein Team lagen lange in Führung, konnten diese aber nicht halten. Die Broncos gingen durch ein Field Goal von Will Lutz in der Anfangsphase in Führung. Kurz darauf erzielten die Chiefs den ersten Touchdown des Spiels und führten fortan. Bis ins vierte Viertel hinein kontrollierten die Gäste das Geschehen und hatten einen Vorsprung, der den Sieg wahrscheinlich erscheinen ließ.

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Alles änderte sich jedoch zwei Minuten vor dem Ende. Nach einem Touchdown von Jonah Coleman für die Broncos führten diese plötzlich wieder. Der Druck lag nun vollständig bei Mahomes. Er führte sein Team bis an die 1-Yard-Linie in den letzten Sekunden des Spiels. Ein False Start von Jaylon Moore und ein anschließender Sack gegen Mahomes entschieden das Spiel schließlich zugunsten der Broncos. Für Mahomes ist dies ein bitteres Ende, nachdem er in der Vergangenheit oft ähnliche Situationen gerettet hat.

Minnesota Vikings erleiden erste Saisonniederlage

Die Minnesota Vikings haben nun auch ihre erste Niederlage der Saison kassiert. Das Spiel war geprägt von Dramatik und spektakulären Einzelleistungen. Justin Jefferson sorgte für das Highlight des Tages mit einem Mega-Catch zum Touchdown, der den Vikings eine zwischenzeitliche 7:3-Führung bescherte. Diese spektakuläre Aktion reichte am Ende jedoch nicht zum Sieg.

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Trotz der Niederlage führen die Vikings mit einer Bilanz von 6-1 weiterhin die NFC North an. Dahinter folgen die Detroit Lions und die Chicago Bears, die beide eine Bilanz von 5-2 aufweisen. Das Spiel gegen die Lions war insbesondere für diesen Wide Receiver schwierig, da er sich bei einer Aktion leicht verletzte. Er kam jedoch wieder zurück und verzeichnete insgesamt sieben Catches für 46 Yards sowie einen Lauf für 10 Yards.

Historischer Gewinn von Baker Mayfield ohne Passversuch

In einer anderen Partie zeigten die Cleveland Browns eine ungewöhnliche Siegstrategie. Quarterback Baker Mayfield gewann ohne einen einzigen erfolgreichen Pass. Sein Gegenüber in Cincinnati, Joe Burrow, schrieb Geschichte, indem er ein Spiel mit 462 Yards und 5 Touchdowns bestritt, aber auch 3 Interceptions warf. Die Titans gingen mit 36:29 in Führung, bevor Burrow mit einem Touchdown-Pass auf Tee Higgins das Spiel in die Overtime schickte.

Lamar Jackson, der Quarterback der Baltimore Ravens, wird zum großen Pechvogel in dieser Woche. Er verletzte sich bereits im ersten Play schwer am Daumen seiner Wurfhand und musste bei seinem Comeback nach drei Wochen sofort wieder vom Feld. Auch sein Vertreter Tyler Huntley verletzte sich noch vor der Pause, so dass der dritte Quarterback Joe Fagnano ins kalte Wasser geschmissen wurde. Trotz dieser Widrigkeiten zeigte Fagnano mit 21 von 34 Pässen für 289 Yards und zwei Touchdown-Pässen eine solide Leistung.

Rams schlagen Chargers und Steelers dominieren die AFC North

Die Los Angeles Rams gewannen das Stadt-Duell gegen die Chargers und können nun wieder zaghaft Richtung Playoffs blicken. Die Bilanz der Rams beträgt nun 4-4. Die Chargers warten auch nach dem siebten Spiel auf den ersten Sieg. Quarterback Justin Herbert enttäuschte erneut mit 0 Touchdowns und 2 Interceptions. Die Running Backs Blake Corum und Kyren Williams der Rams brachten das Spielgerät jedoch in die Endzone, was Matthew Stafford mit seinem ersten Touchdown-Pass auf Puka Nacua unterstützte.

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In der AFC North behielten die Pittsburgh Steelers die Oberhand und führen nun die Division mit sechs Siegen bei zwei Niederlagen an. Maßgeblich für den Sieg war das herausragende Laufspiel. Jaylen Warren, Rico Dowdle und Pat Freiermuth liefen jeweils zu einem Touchdown. Deshaun Watson musste zwar früh einen heftigen Hit einstecken, kam aber nach kurzer Zeit zurück und sorgte für die Kontrolle im Spiel.