NFL Ergebnisse: Josh Allen bricht Manning-Rekord, Mahomes dominiert

Josh Allen stellt einen neuen Karriere-Rekord auf, Patrick Mahomes wirft fünf Touchdowns und die Minnesota Vikings feiern ein starkes Comeback im NFL-Saisonverlauf.

Die aktuelle NFL -Saison liefert weitere spannende Dramen und historische Leistungen auf dem Spielfeld. Josh Allen von den Buffalo Bills schreibt mit seinem 323. Karriere-Total-Touchdown NFL -Geschichte und überholt dabei eine Legende. Gleichzeitig dominiert Patrick Mahomes die Atlanta Falcons mit fünf Wurftouchdowns, während die Minnesota Vikings nach dem Transfer von Kirk Cousins eine klare Abrechnung mit den Green Bay Packers vornehmen.

Josh Allen bricht Peyton Mangnings Karriere-Rekord

Buffalo Bills Quarterback Josh Allen hat einen weiteren Meilenstein in seiner Laufbahn erreicht. Im ersten Viertel lief er zur Führung in die Endzone und damit zu seinem 323. Touchdown, der entweder gelaufen oder geworfen wurde. Mit dieser Zahl überholt er den legendären Peyton Manning. Kein anderer Quarterback war in seinen ersten zehn Saisons für mehr Touchdowns verantwortlich als Allen. Dies unterstreicht seine konstante Exzellenz über mehr als ein Jahrzehnt hinweg auf höchstem Niveau.

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Die Dominanz setzte sich in der zweiten Halbzeit fort. Allen lief erneut zur Führung in die Endzone und warf einen 45-Yard-Touchdown-Pass auf DJ Moore. Trotz einer einzelnen Interception blieb die Leistung insgesamt überzeugend. Die Bilanz der Buffalo Bills beträgt nun acht Siege und eine Niederlage. Damit halten die Bills den ersten Platz in der American Football Conference sicher.

Kirk Cousins überzeugt und Vikings besiegen Green Bay

Das Comeback von Kirk Cousins bei den Minnesota Vikings verlief erfolgreich. Der Quarterback, der bereits von 2018 bis 2023 für Minnesota spielte, wurde vergangene Woche wieder verpflichtet. Im ersten Viertel gelangen ihm zwei Touchdown-Pässe. Der erste führte über 38 Yards auf Myles Price zum 10:0-Anstieg. Ein weiterer Wurf von Gavin Bartholomew in der zweiten Hälfte sicherte den klaren Sieg.

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Die Defensive der Minnesota Vikings überwältigte die Offense der Green Bay Packers. Der zuletzt stark aufspielende Green Bay Quarterback Jordan Love konnte sich nicht durchsetzen. Green Bay verlor viermal den Ball, was gegen die starke Abwehr der Vikings zu vernachlässigbar war. Das deutliche Ergebnis von 27:10 ist ein klares Statement der Vikings in der aktuellen Saisonkonfiguration.

Patrick Mahomes wirft fünf Touchdowns gegen Atlanta

Die Kansas City Chiefs setzen mit einem 35:13-Sieg über die Atlanta Falcons ihre Siegesserie fort. Ein Traumdebüt feierte der neue Partner von Patrick Mahomes. Der Passempfänger Josh Downs kam unter der Woche von den Indianapolis Colts zu den Chiefs. Kurz vor der Pause bediente ihn Mahomes in der Endzone zum Touchdown zum 14:3.

Patrick Mahomes zeigte eine überragende Leistung. Er warf insgesamt fünf Touchdown-Pässe. Nur achtmal in seiner Karriere gelangen ihm zuvor genau fünf Wurftouchdowns in einem Spiel. Die Gastgeber Atlanta Falcons zeigten in entscheidenden Momenten zu wenig Entschlossenheit. Auch ein guter Draht zwischen Drake London und dem Quarterback reichte nicht aus, da London zum dritten Mal in dieser Saison mehr als 100 Yards nach dem Fang verbuchen konnte.

Einen kleinen Trost für die Falcons gab es am Ende des Spiels. Sie sind das erste Team in dieser NFL-Saison, das erfolgreich einen Onside-Kick im letzten Viertel durchführen konnte. Der Versuch, den Ball nach dem Kick nach zehn Yards zurückzuerobern, gelang den Gastgebern. Der Sieg der Chiefs festigt ihre Position in der Liga und zeigt die tiefe Offensive von Patrick Mahomes.

Deshaun Watson dreht das Spiel gegen Houston

Ein dramatisches Spiel ereignete sich in Cleveland zwischen den Houston Texans und den Cleveland Browns. Die Texans lagen nach nur 13 Minuten bereits mit 17:0 in Führung. Touchdowns von Star-Receiver Nico Collins und Xavier Hutchinson sowie ein Field Goal vom überragenden Kicker Ka'imi Fairbairn sorgten für den Vorsprung. Die Browns zogen jedoch unter der Führung von Skandal-Quarterback Deshaun Watson nach.

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Bis zum Ende des dritten Viertels drehten die Browns die Partie und führten mit 20:17. Dalton Schultz schlug für Houston mit einem Touchdown zurück, sodass es 24:20 bei nur noch neun Minuten zu spielen stand. Der entscheidende Touchdown gelang Cleveland in der letzten Minute. Quinshon Judkins sicherte den 27:24-Sieg für die Browns nach einem wahren emotionsgeladenen Finale.

Miami Dolphins verliert trotz innovativem Play

Die Indianapolis Colts beendeten ihre Pleitenserie von fünf Niederlagen in Folge mit einem Sieg. Tragische Figur war der neu verpflichtete Kicker der Miami Dolphins, Zane Gonzalez. Er vergeigte zwei Field Goals und einen Extra-Punkt. Trotz eines innovativen Spielzugs der Dolphins gingen die Gaffel verloren.

Der Running Back der Miami Dolphins, Malik Washington, warf einen 34-Yard-Pass auf Receiver Tolbert, der in die Endzone lief. Dieser Touchdown zum 7:7-Ausgleich hätte theoretisch alles möglich gemacht. Doch nach der Führung der Dolphins ging nichts mehr. Mit einer Bilanz von 1:8 sind die Dolphins im Rennen um den ersten Pick im Draft der kommenden Saison vorne dabei.

Jacksonville Jaguars sichern Playoff-Qualifikation

Die Jacksonville Jaguars haben ihre Favoritenrolle gegen Tennessee Tennessee bestätigt. Das Spiel blieb bis zum Ende offen, bis Cam Little im vierten Viertel sein viertes Field Goal zum 33:23 setzte. Damit war die Partie entschieden. Bhayshul Tuten legte noch einen Touchdown nach hinten heraus. Die Jaguars bleiben mit sieben Siegen aus neun Spielen stark im Rennen um die Play-offs.

Die Leistung von Quarterback Trevor Lawrence war entscheidend. Er warf drei Touchdown-Pässe. Wide Receiver Parker Washington fing sieben Pässe für insgesamt 152 Yards und steuerte einen Touchdown bei. Die Konsistenz der Jaguars unterstreicht ihre Position als eine der starken Teams in der Liga. Sie bewegen sich mit großen Schritten Richtung Playoff-Qualifikation.