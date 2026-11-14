NFL-Expansion: Jerry Jones kündigt mehr Regular-Season-Spiele ab

Dallas-Cowboys-Besitzer Jerry Jones erwartet eine Ausweitung der NFL-Saison auf 18 Spiele. Diskussionen über Verletzungsrisiken und höhere Einnahmen stehen im Mittelpunkt der neuen Vertragsverhandlungen.

Dallas Cowboys Owner Jerry Jones kündigt eine signifikante Erweiterung des NFL - Spielplan s an. Der 84-jährige Funktionär erwartet, dass die Liga in naher Zukunft die Anzahl der Pflichtspiele in der Regular Season weiter erhöhen wird. Diese Aussage unterstreicht den wachsenden Druck auf die Liga, das Produkt auf dem Markt auszubauen und die Commercial Revenue zu steigern.

Zeitplan für eine Spielplan-Erweiterung

Jerry Jones räumt ein, dass eine Änderung nicht unmittelbar bevorsteht, aber mittel- bis langfristig sicher ist. Er schätzt, dass die Einführung zusätzlicher Spiele frühestens im Jahr 2028realisiert werden könnte. Für das Jahr 2027 wäre ein solcher Schritt nur unter engen Rahmenbedingungen möglich, etwa durch die Streichung der spielfreien Woche nach den Conference Championship Games oder eine Vorverlegung des Saisonstarts.

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Die Ausgewogenheit der Regular Season muss dabei streng gewahrt bleiben. Die NFL plant aktuell eine Struktur, bei der jedes Team 18 Spieltage absolviert, wobei jedes Franchise eine Bye Week erhält. Sollte eine zweite Bye Week in den Kalender integriert werden, müssten gleichzeitig weitere strukturelle Anpassungen am Kalender vorgenommen werden, um die logistische Balance zu halten.

Verhandlungen mit der NFLPA und Verletzungsrisiken

Der Schlüssel zu einer solchen Expansion liegt in der Zustimmung der Spielergewerkschaft NFLPA. Die Union hat sich in der Vergangenheit gegen weitere Spiele gewehrt, da eine höhere Frequenz das Verletzungsrisiko für die Athleten erhöht. Die Sorge um die physische Integrität der Spieler steht oft im Konflikt mit den wirtschaftlichen Interessen der Teams und der Liga.

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Trotz der Bedenken sieht Jerry Jones eine win-win-Situation für alle Beteiligten. Er argumentiert, dass die Preseason-Spiele reduziert werden könnten, was die Teams zwingt, sich schneller in den ersten Spielen der Regular Season zu entwickeln. Dieser Prozess würde die Vorbereitung effizienter gestalten und die Spiele unter wettkampfnahen Bedingungen stattfinden lassen.

Finanzielle Anreize und historische Entwicklung

Die wirtschaftlichen Vorteile einer längeren Saison sind für die NFL-T.owner ein starker Treiber. Zusätzliche Spieltage generieren höhere Einnahmen aus Ticketverkäufen, Medienrechten und Merchandising, die dann unter den Teams und der Liga aufgeteilt werden. Dies kommt direkt auch den Spielern zugute, da ihre Gehälter und Boni oft mit den Gesamteinnahmen der Liga korrelieren.

Ein historisches Präzedenzfall existiert bereits: Im Jahr 2021 wurde die Regular Season von 16 auf 17 Spiele erweitert. Seither tauschen sich die Teams der beiden Conferences jährlich aus, wer ein Heimspiel mehr austrägt. Diese Struktur hat gezeigt, dass eine schrittweise Anpassung des Spielplans technisch und administrativ möglich ist, auch wenn sie politisch und gewerkschaftlich umstritten bleibt.

Zukünftige Auswirkungen auf den Spielbetrieb

Falls die Expansion auf 18 oder mehr Spiele durchgeführt wird, müsste die NFL die Logistik der Bye Weeks neu regeln. Die aktuelle Praxis, jedem Team eine spielfreie Woche zu gönnen, ist wichtig für die Regeneration, aber bei mehr Spielen kann die Auslastung der Spieler kritisch werden. Die Liga müsste daher neue Modelle testen, die die Gesundheit der Athleten schützen.

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Die Diskussion um die Anzahl der Spiele ist Teil einer größeren Entwicklung, die die NFL zu einer noch dominanteren Sportliga macht. Jerry Jones' Äußerungen spiegeln die Erwartung wider, dass sich die Liga dynamisch an die Nachfrage der Fans und die Interessen der Investoren anpassen wird. Die nächste Stufe dieser Evolution steht vor der Tür, aber die Hürden sind weiterhin hoch.