NFL-Expansion: UFL-Co-Besitzer Mike Repole heizt Gerüchte über zwei neue Teams an

Die NFL plant möglicherweise eine Erweiterung von 32 auf 34 Teams. Mike Repole, Co-Besitzer der UFL, hat öffentlich von Verhandlungen über zwei Expansionsteams gesprochen. Die Liga selbst äußert sich bisher nicht.

Seit 2002 besteht die National Football League ( NFL ) aus 32 Mannschaften. Während in den letzten Jahren häufig über eine Ausweitung des Spielplan s - etwa von 16 auf 17 Spiele pro Saison - diskutiert wurde, war eine Erweiterung der Anzahl der Teams lange Zeit kein Thema.

Das hat sich nun geändert. Mike Repole, Co-Besitzer der konkurrierenden United Football League (UFL), hat in einer Medienrunde öffentlich darüber spekuliert, dass die NFL derzeit über die Aufnahme von zwei neuen Expansionsteams verhandelt. Diese Äußerung, die er beiläufig im Zusammenhang mit dem Spielplan seiner eigenen Liga machte, hat in Footballkreisen für Aufsehen gesorgt. Bisher hat die NFL selbst die Gerüchte weder bestätigt noch dementiert, was Analysten als ungewöhnlich werten.

Repole gilt als gut vernetzter Funktionär im Footballgeschäft, der enge Kontakte zu vielen Entscheidungsträgern unterhält. Seine Aussagen könnten daher auf realen Verhandlungen basieren oder aber als gezielte Aufmerksamkeitsstrategie seiner eigenen Liga dienen. Unabhängig davon beleibt die mögliche Expansion ein komplexes Unterfangen: Neue Teams erfordern nicht nur neue Besitzergruppen und Stadien, sondern auch eine Neuverhandlung der TV-Verträge, des Drafts und der Conference-Struktur.

Historisch gesehen gab es in der NFL seit 2002 keine Erweiterung, davor hatte die Liga 1999 die Addition von Cleveland Browns vorgenommen. Ein weiterer Ausbau würde die Liga wahrscheinlich auf 34 Mannschaften bringen und das Playoff-Feld entsprechend vergrößern. Gleichzeitig wären die Auswirkungen auf den Salary Cap, die Reisebelastung und die Routinen der Spieler zu bedenken. Die Diskussion kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die NFL unter dem Druck steht, ihre wachsenden Einnahmen weiter zu steigern und neue Märkte zu erschließen.

Expansion-Städte wie Toronto, Mexico-Stadt oder sogar europäische Standorte werden seit langem als potenzielle Kandidaten genannt. Ob die Liga tatsächlich den Weg einer Expansion geht, wird letztlich von den Eigentümern beschlossen, die einstimmige Zustimmung benötigen. Bis dahin bleibt das Thema spannend und wird weiterhin für Gesprächsstoff sorgen





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