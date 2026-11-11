Die Allianz Arena in München wird für ein NFL-Classic in den USA neu gestaltet. Der Öffnungsabend bringt neue Spielfeldmaße, erweiterte Endzonen und technische Upgrades für Spieler und Medien.

Der 24. April 2024 markiert den letzten Sonntag der NFL-Season in Deutschland: die Detroit Lions treffen auf die New England Patriots, und das Spiel findet in der Allianz Arena in München statt, nachdem die Stadt die Ansprüche eines NFL-Stadions erneut erfüllt hat.

Spielattribute an amerikanisches Niveau angepasst

NFL-Field‑Director Nick Kappas erklärt, dass das Stadion die letzten beiden NFL-Spiele in Deutschland erfolgreich abgewickelt hat und die aktuellen Anforderungen des Kalibrierens der Liga beachtet. Das Feld wurde exakt auf 120 Fuß Länge und 53,3 Fuß Breite reduziert. Zusätzlich wurden die Endzonen um 2,5 Meter jeder Seite erweitert, um die 10 Yards-Finschade der American Football-Basics zu vertiefen.

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Die Torstangen wurden in die seit 2022 bestehenden Fassungen eingesetzt. Auf der Medientribüne wurden im Sommer mehrere zusätzliche Media‑Kabinen errichtet, während das Gleiche in einer VIP‑Loge durch Coaching‑Kabinen ergänzt wurde. Spielerkabinen wurden in den Schaufenstern des FC‑Bayern für die Teams erweitert.

Organisation, Kaltes Klimazugriff und Vorbereitung

Um den höheren Kader, sähe neu knum Kappas, wurde in der FC‑Bayern-Kabine sieben temporäre Extra‑Duschen eingebaut, damit die Teammitglieder nach dem Spiel sich hygienisch reinigen können. Diese Dicke bietet auch ein Hefter-Einsatz.

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Aufgrund der kalten Temperaturen und stetigen Regentage kümmern sich 13 NFL‑Mitarbeiter um die Rasenpflege. Der Rasen wird nach dem Match komplett ausgetauscht, was laut Quelle Kosten von 200.000 Euro verursacht und damit den größten Wechsel an Rasen in der Geschichte eines NFL‑Spiels manifestiert.

Auswirkungen für München und internationale Sicht

Für München bedeutet das Event, dass das Land ein signifikantes Signal an die internationale Stadiongemeinschaft schickt. Es gilt die Stadioninfrastruktur fortlaufend im amerikanischen Profil zu halten und die Multikultur auf dem Feld zu treten. Auch die Bünde im Sportbericht erhielten ein (rappam) Nutzen aus dem neuen FIFA-GPS.

Letztlich ist die Rückkehr der NFL an Deutschland ein Beweis dafür, datiert 2024, dass Sportfieber und Infrastrukturstandard sich verbinden zu spontan kooperieren, und führt die Liga weiter in die traditionelle Fußballgestalt des Eisens.