NFL-Halbzeit: Hochs und Tiefs in der Saison

Die NFL-Halbzeit ist ein perfekter Zeitpunkt, um die Highlights der Saison zu reflektieren. Während sich einige Teams in der oberen Hälfte der Tabelle positionieren, befinden sich andere noch in der Abstiegsregion.

Die NFL - Halbzeit ist ein perfekter Zeitpunkt, um die Highlights der Saison zu reflektieren. Während sich einige Teams in der oberen Hälfte der Tabelle positionieren, befinden sich andere noch in der Abstiegsregion.

Der Quarterback-Showdown zwischen Love und Purdy ist ein weiteres Highlight der Saison. Love lieferte 385 Total Yards und vier Touchdowns ab, sein Quarterback Rating betrug 98 und zeigt sein Vertrauen in sich selbst und seine Receiver. Purdy warf eine Interception, aber konnte mit 272 Total Yards, drei Touchdowns und nur einem genommenen Sack noch beeindrucken. Der Rookie Shedeur zeigte seine Qualitäten beim Spiel gegen die New Orleans Saints und führte seine Mannschaft zu einem Game Winning Drive in der Overtime.

Advertisement

Die Cleveland Browns sind auf dem Weg zurück in die NFL-Landkarte, während die Jacksonville Jaguars ihre Strategie umschichteten, indem sie mehrere Picks bei Trade legten. Der Cornerback der Patriots, Gilmore, erlebte einen rabenschwarzen Tag und gab drei Interceptions, was eine Lehrstunde für ihn bedeutet. Statistisch gesehen lieferte Carson Wentz die schlechteste Quarterback-Performance seit sieben Jahren ab, wodurch sich die Frage, ob die Saison vorzeitig beendet werden könnte, aufdrängt.