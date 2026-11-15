NFL Halbzeitshow München: Cage the Elephant sorgen für kontroverse Show

Die US-Band Cage the Elephant trat bei der NFL in München auf. Der Bandname und PETA-Proteste sorgten für Aufsehen während des Spiels der Detroit Lions.

Bei der National Football League in München präsentierte sich eine ungewöhnliche Auswahl an Unterhaltung. Die Detroit Lions dominierten die erste Halbzeit, doch der eigentliche Fokus lag auf der musikalischen Darbietung zur Pause. Die Indie-Band Cage the Elephant aus den Vereinigten Staaten übernahm die Bühne in der Allianz Arena. Sie sorgte für Aufmerksamkeit, nicht nur durch ihren Sound, sondern auch durch ihren provokativen Namen.

Ursprung des Bandnamens im Gedächtnis

Der Name der Band stammt aus einer bizarren Begegnung vor zwanzig Jahren. Sänger Matt Shultz wurde auf einem Konzert von einem psychisch erkrankten Mann umarmt. Dieser wiederholte den Satz Du musst den Elefanten einsperren. Diese Szene prägt die Gruppe bis heute und führte dazu, dass sie ihren früheren Namen Perfect Confusion änderte. In Deutschland löste der bizarre Titel bei den Zuschauern anfangs eher Verwirrung aus.

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Kontroverse mit Tierschutzorganisation

Nicht jeder war mit der Wahl der Band einverstanden. Die Tierrechtsorganisation PETA übte scharfe Kritik am Auftritt. Sie forderte die Musiker auf, sich für eine Woche symbolisch in Free the Elephant umzubenennen. Der Protest richtete sich direkt gegen das Bild des in einem Käfig befindlichen Elefanten. Diese Forderung blieb jedoch largely unbeachtet und die Show ging wie geplant über die Bühne.

Atmosphäre in der Allianz Arena

Musikalisch lief die Darbietung erfolgreich ab. Als das Flutlicht in der Arena gedimmt wurde und die Lichter der Handys aufleuchteten, entspannte sich die Stimmung. Die Verantwortlichen der NFL zeigten sich zufriedener mit der Performance als bei vorherigen Halftime-Shows. Der Gitarren-Sound traf den Geschmack des Publikums und die Zuschauer blieben größtenteils an ihren Plätzen sitzen.

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Unterschied zu anderen Künstlern

Ein Kontrast ergab sich im Vergleich zu anderen Auftritten der Liga. Der US-Künstler The Kid LAROI hatte sein Publikum zuvor eher dazu animiert, sich während der Pause mit Bier und Snacks einzudecken. Bei Cage the Elephant blieb die Energie gebändigt und die Fans konsumierten die Musik ruhig. Matt Shultz bestätigte dabei seine Leidenschaft für die Gastgeberteams. Er ist ein begeisterter Fan der Detroit Lions.

Grammy-Preise und internationale Reichweite

In den Vereinigten Staaten gelten die Indie-Rocker aus Bowling Green als feste Größe. Ihre internationale Karriere ist mit hohen Preisen honoriert. Die Band konnte bereits zweimal einen Grammy gewinnen. Diese Auszeichnungen unterstreichen den professionellen Hintergrund hinter der kontroversen Ästhetik. Die Kombination aus preisgekrönter Musik und skurrilem Namen machte den Auftritt zu einem einzigartigen Event.