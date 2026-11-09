NFL-Handel: Jacksonville Jaguars, Colts und Bears verstärken sich vor der Deadline

Jacksonville Jaguars holen Jessie Bates und Davon Godchaux. Indianapolis Colts handeln Jonathan Taylor, Chicago Bears erhalten Jeff Simmons. Details zu den NFL-Transfers.

Die NFL-Saison läuft auf Hochtouren und das Personalkarussell dreht sich unvermindt weiter. Kurz vor der Trade Deadline am 10. November haben mehrere Franchises massive Veränderungen an ihrer Roster-Struktur vorgenommen. Die Jacksonville Jaguars sicherten sich doppelte Verstärkung für ihre Defense, während die Indianapolis Colts und Chicago Bears ihre Offensive bzw. Defensive signifikant aufrüsteten.

Jaguars holen Safety und Defensive Lineman

Die Jacksonville Jaguars holen Safety Jessie Bates von den Atlanta Falcons. Nach Informationen des NFL-Reporters Tom Pelissero holen die Jaguars darüber hinaus Davon Godchaux von den New Orleans Saints für die D-Line. Der einmalige Pro Bowler befindet sich im letzten Jahr seines Vierjahresvertrags über 64 Millionen US-Dollar. In dieser Saison steht er bei 60 Combined Tackles in neun Spielen. Dabei verbuchte er allein 14 Tackles bei der jüngsten 17:34-Niederlage in Madrid gegen die Baltimore Ravens.

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Bei den Jaguars wird er Eric Murray ersetzen, der wegen einer Ellbogenverletzung den Rest der Saison verpassen wird. Am Dienstagmorgen twitterte Bates voller Vorfreude: "Als Jaguar erwacht." Auch Godchaux befindet sich in seinem letzten Vertragsjahr. Der Kontrakt bringt ihm in zwei Jahren insgesamt elf Millionen US-Dollar ein. Er steht in dieser Saison bei 15 Combined Tackles. Jacksonville führt mit einer 6-2-Bilanz die AFC South klar an und hat beste Chancen auf die Playoffs.

Die Falcons liegen mit einer 3-6-Bilanz auf dem letzten Platz der NFC South. In dieser Division weisen alle vier Teams drei Siege auf. Die Saints haben ein Spiel weniger absolviert und mit einer 3-5-Bilanz Platz zwei inne. Für Bates sind die Jaguars das dritte NFL-Team. 2018 drafteten ihn die Cincinnati Bengals in der zweiten Runde. Seit 2023 spielte er für die Falcons. 2017 als Fünftrunden-Pick bei den Bengals gelandet, landete Godchaux 2021 bei den New England Patriots. Anschließend zog er 2025 nach New Orleans weiter. Die Saints zahlten damals einen 2026er Siebtrunden-Pick.

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Colts und Jonathan Taylor im Fokus des Handels

Indianapolis konkretisiert sich das Feld um Running-Back Jonathan Taylor offenbar zusehends. Wie ESPN-Insider Adam Schefter berichtet, lichtet sich das Feld der Interessenten am 27-Jährigen für einen Trade. Da durch die Trade Deadline am 10. November mit einer baldigen Entscheidung gerechnet wird, könnte das Spiel gegen die Jacksonville Jaguars vermutlich das letzte für Taylor im Trikot der Colts sein. Der Ausverkauf bei den Indianapolis Colts vor der Deadline geht wohl munter weiter.

Der Defensiv-Tackle DeForest Buckner zu den San Francisco 49ers hat die Franchise im Gegenzug bereits einen Drittrunden-Pick 2027, Viertrunden-Pick 2027 und einen Fünftrunden-Pick 2028 erhalten. Laut Schefter sind die Colts offen für Trade-Angebote für Star-Running-Back Jonathan Taylor. Der 27-Jährige ist heiß begehrt bei einigen Contendern. So sollen die Denver Broncos, Green Bay Packers und weitere Teams Interesse signalisiert haben.

Taylor steht noch bis inklusive der Spielzeit 2028 in Indianapolis unter Vertrag. Entsprechend hoch dürfte der geforderte Trade-Gegenwert ausfallen. Wie ESPN weiter berichtet, sollen die Colts bereits ein Angebot über einen Zweitrunden-Pick und zusätzliche Kompensationen erhalten haben. Als Vergleichswert für ein mögliches Taylor-Paket wird der Trade von Positionskollege Christian McCaffrey genannt. Dieser wechselte 2022 für einen Zweit-, Dritt-, Viert- und Fünftrunden-Pick von den Carolina Panthers zu den 49ers.

Bears sichern sich All-Pro und Ravens-Kader-Chaos

Die Chicago Bears sind wenige Tage vor der Trade Deadline aktiv geworden und verstärken ihre Defensive mit einem All-Pro. Defensive Tackle Jeff Simmons kommt von den Tennessee Titans. Im Tausch geben die Bears zwei Erstrunden-Picks (2027 und 2028) und einen Viertrunden-Pick (2027) ab. Das Team aus der Windy City erhält neben Simmons noch einen Fünftrunden-Pick 2028 aus der Music City. Es ist genau der Move, den ein Titelkandidat macht, um sich unter den Favoriten festzusetzen.

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Simmons sammelte in acht Jahren bei den Titans 46,5 Sacks. Er stoppte den gegnerischen Lauf und könnte das fehlende Puzzleteil in der Mitte der Defensive Line sein, das die Bears seit Akiem Hicks nicht mehr hatten. Während die Bears ihre Line stärken, kämpft Baltimore mit Verletzungssorgen. Für das kommende Spiel der Ravens wird es bei der Offensive Line noch nichts geben. Baltimore spielt bereits am Donnerstagabend gegen die Jacksonville Jaguars.

Dann wird Undrafted Rookie Joe Fagnano die Offense anführen. Fagnano verletzte sich am vergangenen Wochenende gleich beim ersten Snap am Daumen und fällt mehrere Wochen aus. Sogar ein Saisonende steht im Raum. Dieses ist bei Tyler Huntley bereits sicher. Bei ihm ist eine Zehenverletzung ("turf toe") der Grund für den Ausfall. Trey Lance gab am vergangenen Spieltag noch kein Grench. Nachdem sein Vertreter Gardner Minshew den Comeback-Sieg ermöglichte, wurde Brissett zur Nummer drei degradiert. Die Ravens stehen nach acht Wochen bei einer Bilanz von vier Siegen und vier Niederlagen. Der Rückstand auf die Pittsburgh Steelers in der AFC North beträgt zwei Siege.