Nach der Trade Deadline der NFL gibt es noch zahlreiche Spielerwechsel. Die Jacksonville Jaguars holen Jordan Davis, die Baltimore Ravens akquirieren Ryan Neuzil, und die Kansas City Chiefs verstärken ihre Offense. Erfahren Sie alle Details zu den wichtigsten Deals der Liga.

Die offizielle Trade Deadline der National Football League ist abgelaufen, doch das Geschäft mit Spielern ist damit noch lange nicht beendet. Während die Deadline den Austausch von Spielern im Tausch gegen Draft-Picks beendete, bleibt der Markt für Free Agents weiterhin offen. Mehrere Franchises haben in den letzten Stunden noch signifikante Verstärkungen vorgenommen, um ihre Rosters für die zweite Saisonhälfte aufzustellen. Besonders die Jacksonville Jaguars, die Baltimore Ravens und die Kansas City Chiefs haben durch aktive Transfers für Furore gesorgt. Diese Moves zeigen, dass viele Teams auch nach dem offiziellen Stichtag noch strategisch korrigieren, um entweder direkt um die Meisterschaft mitzuspielen oder sich gezielt für die Zukunft aufzustellen.

Jaguars und Ravens tätigen signifikante Transfers

Die Jacksonville Jaguars haben ihre Defensive mit dem Acquisition von Jordan Davis deutlich gestärkt. Die Eagles liefern den Defensive Tackle an die Jaguars ab, erhalten im Gegenzug einen Erstrunden-Pick für den Draft 2027 sowie einen Zweitrunden-Pick für den Draft 2029. Davis, der seit seinem NFL-Eintritt im Jahr 2022 für Philadelphia aufläuft, bringt einen Dreijahresvertrag über 78 Millionen US-Dollar mit und spielt aktuell unter der Fifth Year Option. In der laufenden Saison verbuchte er bereits 31 Combined Tackles, 1,5 Sacks und einen verteidigten Pass. Der Spitzenreiter der AFC South hatte am Vortag bereits Safety Jessie Bates und Defensive Tackle Davon Godchaux geholt und legt nun endgültig in der Defense nach. Diese Maßnahmen untermauern den Willen des Teams, die Verteidigung für einen tiefen Playoff-Einzug zu optimieren und gleichzeitig Draft-Kapital für die Zukunft zu sammeln, da die Franchise aktuell noch sieglos ist und sich strategisch neu orientiert.

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Auch die Baltimore Ravens haben die letzte Minute genutzt, um ihre Offensive Line zu verstärken. Das Team schickt einen Sechstrundenpick sowie Guard Andrew Vorhees zu den Atlanta Falcons. Im Gegenzug erhalten die Ravens Ryan Neuzil, der bisher alle Spiele für Atlanta auf der Center-Position gestartet hat. Diese Transaktion ist vor dem Hintergrund interessant, dass Baltimore erst vor einem Monat Cam Jurgens für einen Zweit- und Fünftrundenpick verpflichtet hatte. Neuzil wird voraussichtlich zunächst als Ergänzungsspieler dienen, um die Tiefe auf der Offensive Line zu sichern. Der Deal mit den Falcons zeigt, wie flexibel Teams ihre Roster auch kurzfristig anpassen können, um spezifische Schwachstellen zu beheben, bevor die Playoffs beginnen. Die Ravens nutzen die Gelegenheit, um ihre Offense durch zusätzliche Erfahrung im Innenfeld zu stabilisieren.

Kolben und Chiefs im Austausch um Spielerrechte

Die Indianapolis Colts haben sich entschlossen, Receiver Josh Downs an die Kansas City Chiefs abzugeben. Im Austausch für den Receiver erhalten die Colts einen Viert- und Fünftrundenpick sowie einen Siebtrundenpick von Kansas City. Dieser Move steht im Kontext der Absicht der Colts, langjährige Spieler wie Jonathan Taylor zu behalten, wobei sie dabei andere Akteure im Kader austauschen. Die Chiefs, die sich bereits vor der Deadline um Running Backs wie Jonathan Taylor bemühten, schließen mit Downs eine Lücke in der Offense. Trotz intensiver Gerüchte um andere Running Backs bleiben die Interessen der Colts auf den Erhalt ihres Stars fokussiert. Die Transaktion demonstriert, wie Teams unterschiedliche Strategien verfolgen: Während die Colts ihre Kernwerte erhalten, kaufen die Chiefs mit erfahrenen Spielern nach, um ihre Title-Ambitionen zu untermauern.

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Gleichzeitig haben sich die Minnesota Vikings mit den Las Vegas Raiders auf einen Deal rund um Quarterback Kirk Cousins geeinigt. Die Vikings telefonierten stundenlang mit verschiedenen Teams, um eine potenzielle Reunion mit dem erfahrenen QB zu perfekt machen, bevor die Deadline endgültig ablief. Dieser Deal stellt eine entscheidende Verstärkung für die Offensive der Vikings dar und soll helfen, die Schwächen im Quarterback-Position zu beheben. Die Transaktion mit den Raiders zeigt, wie wichtig es ist, rechtzeitig Entscheidungen zu treffen, um die Konkurrenz nicht auszustechen. Die Vikings investieren damit in die Gegenwart, um ihre Playoff-Chancen zu maximieren, während die Raiders strategisch umstrukturieren.

Verschiedene Teams suchen nach Verstärkung

Die Buffalo Bills haben ebenfalls ihre Titel-Ambitionen durch die Verpflichtung von Star-Safety Amani Hooker von den Tennessee Titans untermauert. Dieser Move stärkt die Defense der Bills und zeigt, dass sie bereit sind, in entscheidende Positionen zu investieren, um im Playoff-Kampf mithalten zu können. Die Acquirement von Hooker ist ein klares Signal der Bills, dass sie nicht nur in der regulären Saison, sondern auch in den entscheidenden Spielen konkurrenzfähig sein wollen. Die Bills haben damit ihre Defense zusätzlich verstärkt, um gegen die besten Offenses der Liga standzuhalten. Dieser Schritt unterstreicht die strategische Ausrichtung des Teams, sich durch gezielte Transfers einen Vorsprung zu verschaffen.

Neben diesen großen Deals gab es auch andere Bewegungen, die die Liga bewegen. Die Los Angeles Chargers schlossen einen Deal mit den Denver Broncos ab, bei dem Daiyan Henley für einen Viert- und Fünftrundenpick von Los Angeles nach Denver wechselt. Die Broncos, die aktuell die Division anführen, nutzen diesen Transfer, um ihre ohnehin starke Defense noch weiter zu verstärken. Die Chargers, die derzeit noch sieglos sind, sammeln damit wertvolles Draft-Kapital für die Zukunft. Dieser Deal zeigt, wie unterschiedlich die Ziele der Teams sind: Während die Broncos sofortige Ergebnisse erzielen wollen, investieren die Chargers in die langfristige Entwicklung. Die Broncos profitieren von der Erfahrung Henleys, um ihre Dominanz in der Division zu festigen.

In anderen Fällen blieben die Spieler dort, wo sie waren. Sowohl Brian Thomas Jr. von den Jacksonville Jaguars als auch Tony Pollard von den Tennessee Titans bleiben in ihren jeweiligen Teams. Trotz intensiver Gerüchte und Anfragen von anderen Franchises entscheiden sich beide Teams, an ihren Spielern festzuhalten. Dies unterstreicht, dass nicht alle Gerüchte in echte Transfers münden. Die Jaguars halten an Thomas fest, der weniger Spielanteile erhält, aber dennoch als wichtiger Teil der Rotation gilt. Die Titans setzen auf Pollard, um ihre Offense stabil zu halten. Diese Entscheidungen zeigen, wie kritisch die Analyse des Marktes ist und dass nicht jede Verfügbarkeit auch zu einem Deal führt.