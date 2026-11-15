NFL in München 2026: Patriots gegen Lions in der Allianz Arena

Die NFL kehrt 2026 zurück nach München. Die Detroit Lions treffen auf die New England Patriots in der Allianz Arena. RTL überträgt das Spiel live.

Am kommenden Sonntag gastiert die National Football League in der bayerischen Landeshauptstadt. Das Spiel findet in der Allianz Arena in München statt und stellt das nächste Großereignis der Liga in Deutschland dar. Zuvor war die NFL bereits im vergangenen Jahr in Berlin aktiv, wo das Berliner Olympiastadion Schauplatz war. Nun kehrt die Liga im Jahr 2026 zurück nach München, um ein prestigeträchtiges Spiel auszurichten.

Detroit Lions treffen auf New England Patriots

Die Detroit Lions und die New England Patriots sind die beiden Mannschaften, die am Sonntag um den Sieg kämpfen. Die Lions haben in der laufenden Saison bereits einen Rekord von sechs Siegen und zwei Niederlagen erreicht. Dies positioniert sie klar auf einem Playoff-Kurs in der starken NFC North Division. Der Gegner Minnesota Vikings, die Chicago Bears und die Green Bay Packers stellen dabei hohe Anforderungen an die Mannschaft.

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Für die Detroit Lions ist jede Niederlage in dieser Division besonders schmerzhaft. Sie stehen unter Zugzwang, um ihre Position in der Playoff-Hoffnung zu festigen. Ein Sieg gegen die New England Patriots ist daher strategisch äußerst wichtig. Die Lions wollen dabei auf ihre starken Offensivspieler zurückgreifen, die in diesem Spiel entscheiden sollen.

Neuigkeiten um die New England Patriots

Die New England Patriots stehen derzeit mit fünf Siegen und vier Niederlagen in der Tabelle. Die Buffalo Bills führen die Division mit sieben Siegen und einer Niederlage an. Dennoch verbleiben die Patriots theoretisch noch in den Playoff-Kalkulationen, wenn auch mit Abstand zu den Anführern.

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Ein Problem für die Patriots ist die jüngste Entwicklung im eigenen Stadion. Bei einem Heimspiel gegen die Green Bay Packers gab es eine klare Niederlage mit dem Ergebnis von 27 zu 45 Punkten. Diese Pleite darf sich in München auf keinen Fall wiederholen. Die Mannschaft muss zeigen, dass sie in der Lage ist, unter Druck zu bestehen und Punkte zu sammeln.

Starpersonen und deutsche Wurzeln im Aufstellungskader

Der bekannteste Spieler im deutschen Kontext ist der Wide Receiver Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions. Er ist 27 Jahre alt und läuft zum ersten Mal in seiner Karriere auf deutschem Boden. Seine Mutter Miriam Steyer stammt aus Leverkusen, sein Vater John Brown ist ein erfolgreicher Bodybuilder aus den USA. St. Brown ist seit 2021 in der NFL aktiv und wurde von den Lions in der vierten Runde des Drafts ausgewählt.

Sein Vertrag ist ein Zeichen seines Erfolgs. Im April 2024 unterzeichnete er einen Vierjahresvertrag im Wert von rund 120 Millionen US-Dollar. Statistisch überzeugt er mit vier Pro Bowls und zwei First-Team All-Pro Auszeichnungen. In den letzten vier Jahren konnte er jedes Mal mehr als 1.000 Yards in der Saison erzielen. Für die Fans in München ist er ein besonderer Anziehungspunkt.

Weitere Stars und die Übertragung der Partie

Bei den Lions sind weitere Namen wichtig für das Spiel. Der Quarterback Jared Goff, 32 Jahre alt, steuert die Offense. Der Running Back Jahmyr Gibbs, 24 Jahre alt, gilt als einer der besten Spieler seiner Position in der gesamten Liga. In der Defense ist vor allem der Pass Rusher Aidan Hutchinson, 26 Jahre alt, eine große Bedrohung für die gegnerische Offensive Line.

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Auf der anderen Seite sticht bei den New England Patriots der junge Quarterback Drake Maye heraus. Er ist 24 Jahre alt und erst seit 2024 in der Liga. Im vergangenen Jahr führte er die Patriots in den Super Bowl, wo sie gegen die Seattle Seahawks verloren. Viele hoffen, dass er der Nachfolger des legendären Tom Brady wird. Für das Spiel am Sonntag gibt es gute Nachrichten für die Zuschauer. Die NFL kann live und kostenlos über RTL verfolgt werden.

Kulturprogramm und Fan-Events in München

Die Übertragung startet eine Stunde vor dem Kickoff um 15.30 Uhr. RTL überträgt live aus der Allianz Arena in München. Begleitend zum Spiel gibt es ein kulturelles Programm. Der Country-Sänger Drew Baldridge singt die amerikanische Nationalhymne. Die bayerische Blasmusikgruppe LaBrassBanda führt die deutsche Hymne auf. In der Halbzeitpause tritt die US-Rockband Cage The Elephant auf.

Außerhalb des Stadions bieten die Stadt München und die NFL umfangreiche Events an. Zwölf NFL-Teams betreiben in lokalen Gasthäusern ihre Hauptsitze und laden Fans zu verschiedenen Veranstaltungen ein. Auf dem Odeonsplatz findet ein Fanfest statt. Am Samstag gab es bereits eine Pre-Game-Party. Das Wochenende in München ist für Football-Fans kaum zu umgehen, da die Liga in allen Bereichen präsent ist.