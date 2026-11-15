NFL in München: Detroit Lions besiegen New England Patriots mit 35:10

Die Detroit Lions gewinnen in der ausverkauften Allianz Arena mit 35:10 gegen die New England Patriots. Amon-Ra St. Brown glänzte mit zwei Touchdowns, während die Partie von mehreren Verletzungen geprägt war.

Die Detroit Lions haben ihr drittes Spiel in München vor 70.225 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena deutlich mit 35:10 gegen die New England Patriots gewonnen. Das Ereignis verwandelte den Fußballtempel in einen echten American-Football-Mekka, das bereits vor dem Kickoff für große Begeisterung sorgte. Die festliche Atmosphäre wurde maßgeblich durch DJ Ötzi und den US-Country-Star Drew Baldridge aufgebaut, der die US-amerikanische Nationalhymne vortrug, während die bayerische Blasmusik-Band LaBrassBanda die deutsche Hymne spielte.

Amon-Ra St. Brown dominiert das erste Viertel

Der deutsch-amerikanische Star der Detroit Lions, Amon-Ra St. Brown, sorgte für das erste große Highlight der Partie, als er einen Pass von Quarterback Jared Goff über 56 Yards zum Touchdown verwertete. Nach seiner Feier zeigte St. Brown Respekt vor seinem Kollegen und Bayern-Spieler Jamal Musiala, indem er dessen typische "Musiala-M"-Geste ausführte. Isaac TeSlaa legte direkt nach und fing einen 12-Yard-Pass von Goff zum 14:3-Endstand der ersten Halbzeitphase. Kurz vor der Pause sorgte Running Back Jahmyr Gibbs mit einem Lauf aus fünf Yards für die Endstandsanzeige der ersten Halbzeit mit 21:3.

Also read Detroit Lions gegen New England Patriots: Hymnen und Live-Konzert in München

Schwere Verletzungen für Aidan Hutchinson und Drake Maye

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit ereignete sich ein folgenschwerer Zwischenfall, der zwei Superstars betraf. Aidan Hutchinson sackte den Quarterback der Patriots, Drake Maye, kurz vor der Endzone. Maye verletzte sich dabei am Knöchel und musste das Feld später endgültig verlassen. Der defensive Star der Lions, Aidan Hutchinson, landete nach seinem Sack unglücklich und zog sich dabei eine Knieverletzung zu. Obwohl er zunächst selbst das Feld verlassen konnte, kehrte er später auf Krücken und in Privatkleidung zur Untersuchung nicht mehr zurück.

Nach dem Ausfall von Maye übernahm Tommy DeVito als Quarterback für New England, doch die Offensive kam kaum noch ins Rollen. St. Brown erlebte vor der Pause jedoch auch einen bitteren Moment, als sein Pass von Christian Gonzalez abgefangen wurde. Gonzalez sendete ein Zeichen an den Bayern-Star Michael Olise. Kurz vor der Pause drohten die Lions sogar, noch weiter zu extendieren, doch Jared Goff warf einen Fehler in die Endzone, den Safety Kevin Byard abfing, was die Führung der Detroit Lions nach der Halbzeitpause auf 21:3 stehen ließ.

Advertisement

St. Brown mit zweiten Touchdown und klare Dominanz

In der zweiten Halbzeit setzte Amon-Ra St. Brown seine persönliche Dominanz fort, indem er seinen zweiten Touchdown des Tages erzielte. Jared Goff schickte ihn mit einem kurzen Pass auf die Reise, und St. Brown legte 28 Yards zurück, um den Endstand von 28:3 herzustellen. Dieser Touchdown markierte die endgültige Vorentscheidung in diesem knappen Duell. Direkt zu Beginn des vierten Viertels erzielten die Patriots durch Larison einen Touchdown, doch die Freude war nur von kurzer Dauer.

Im direkten Gegenangriff war erneut Jahmyr Gibbs zur Stelle, der seinen zweiten Touchdown des Tages erzielte und den Endstand von 35:10 besiegelte. Passend zu diesem Erfolg spielte die Stadion-Regie die zweite Runde von "Country Roads". Lions-Coach Dan Campbell nahm daraufhin seine Starter, darunter auch St. Brown, vom Feld, um das Spiel zu beenden. Die NFL ist jeden Sonntag ab 19 Uhr live und kostenlos bei RTL zu sehen, während die deutsche Konferenz bei Sky Sports und alle Spiele mit original US-Kommentar im NFL Game Pass auf DAZN übertragen werden.