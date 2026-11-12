NFL in München: Lions und Patriots spielen am 15. November in der Allianz Arena

Die NFL kehrt am 15. November mit Lions gegen Patriots in die Allianz Arena München zurück. Der Anpfiff erfolgt um 15.30 Uhr deutscher Zeit.

Die National Football League kehrt nach München zurück. Am Sonntag, 15. November, treffen die Detroit Lions und die New England Patriots im dritten NFL Munich Game überhaupt in der Allianz Arena aufeinander. Der Kickoff ist für 15.30 Uhr deutscher Zeit angesetzt, das Spiel findet also in der bayerischen Landeshauptstadt statt.

Für die Fans bietet die Partie die seltene Gelegenheit, die besten Football-Spieler der Welt live im Stadion zu erleben. Für die Liga selbst ist die Veranstaltung zugleich ein wirtschaftlich wichtiger Termin, denn rund um das Spiel werden Einnahmen aus Tickets, Merchandise und Partnerschaften erwartet.

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Spielplan und Hintergrund der NFL in München

Das Duell zwischen den Lions und den Patriots ist bereits das dritte NFL-Spiel in München. Die Liga war 2022 erstmals in der Allianz Arena zu Gast, die Partie endete damals nach Verlängerung mit 20:17. In den Jahren 2023 und 2025 kamen drei weitere Spiele hinzu, von denen zwei in Frankfurt und eines in Berlin ausgetragen wurden.

Damit die Begegnung gemäß den NFL-Richtlinien stattfinden kann, sind umfangreiche organisatorische Vorbereitungen notwendig. Diese betreffen den Spielbetrieb im Stadion ebenso wie die Abläufe rund um die Anreise der Mannschaften und der Zuschauer.

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Auch abseits des Platzes sorgt die Liga für Präsenz in der Stadt. Im neuen NFL-Store in München können Fans Trikots, Caps und andere Erinnerungsstücke erwerben. Viele Besucher dürften dort einkaufen, allerdings sind die Preise für die Produkte vergleichsweise hoch angesetzt.

Patriots-Ankunft und Stimmen aus dem Team

Die New England Patriots sind am Donnerstagmorgen in München gelandet. Das Team von Head Coach Mike Vrabel wurde am Flughafen von Mitgliedern des deutschen Patriots-Fanklubs empfangen, die das Ankommen der Mannschaft mit Gesang und Applaus begleiteten.

Besonders groß war die Freude bei Lorenz Metz. Der Offensive Tackle stammt aus Bayern und kommt aus Neuötting. Metz bezeichnete es als etwas ganz Besonderes, mit den Patriots nach Deutschland und dann auch noch in seine Heimat Bayern zu reisen, und sprach von einer riesigen Vorfreude.

Trotz der emotionalen Bedeutung richtet Metz den Blick auf den Sport. Er erklärte, dass dem Team noch einige Tage bleiben, um sich optimal auf die Partie vorzubereiten, und kündigte an, dass die Patriots am Sonntag gewinnen wollen.

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Bundesliga und NFL verlängern Partnerschaft

Die Fußball-Bundesliga und die National Football League haben ihre Zusammenarbeit verlängert. Die Bekanntgabe erfolgte vor dem Spiel in München. Die Kooperation war im Jahr 2022 gestartet und soll nun intensiviert werden, unter anderem durch neue Angebote für Fans.

Im Mittelpunkt der Vereinbarung stehen gemeinsame Projekte in den Bereichen Technologie, Marketing und digitale Inhalte. Zudem wollen sich beide Seiten bei Veranstaltungen und bei der Organisation von Sportevents gegenseitig unterstützen. NFL-Commissioner Roger Goodell betonte, dass es einen großen Wert habe, zwei der weltweit führenden Sportligen zusammenzubringen.

Für die Bundesliga ist die Vereinbarung ebenfalls strategisch bedeutsam. Geschäftsführer Steffen Merkel erklärte, die Zusammenarbeit solle insbesondere das Wachstum der Bundesliga auf dem US-Markt vorantreiben. In den vergangenen vier Jahren fanden bereits fünf Regular-Season-Spiele der NFL in deutschen Bundesliga-Stadien statt, und zwar in München, Frankfurt und Berlin.