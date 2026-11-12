NFL in München: Patriots mit 650 Personen und sieben Tonnen Fracht in der Allianz Arena

Die New England Patriots reisen mit rund 650 Mitarbeitern und Fans für das NFL-Spiel am 15.30 Uhr in die Allianz Arena. RTL zeigt das Duell gegen die Detroit Lions live.

Die New England Patriots beginnen am Sonntag ihre Reise zur Allianz Arena in München für das dritte NFL-Spiel in Deutschland. Das Spiel zwischen den Patriots und den Detroit Lions wird ab 15.30 Uhr live im Fernsehen bei RTL sowie auf NFL Game Pass übertragen. Diese Begegnung markiert den dritten Auftritt der National Football League in München nach den Jahren 2022 und 2024.

Logistische Operation mit 650 Reisenden

Die Reise der New England Patriots stellt einen enormen logistischen Aufwand dar, der weit über den Transport einer normalen Sportmannschaft hinausgeht. Die gesamte Reisegruppe umfasst rund 650 Menschen, was Alex Foster, Senior Manager International der Patriots, mit dem Umzug eines kleinen Dorfes vergleicht. Diese Zahl setzt sich aus Spielern, Coaches, ihren Familien sowie zahlreichen Gastgebern und Partnern zusammen. Die Organisation dieser Massenkost ist ein jahrelanger Prozess, der bereits seit Monaten vor der eigentlichen Abreise lief.

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Zur Aufteilung der Passagiere auf den Flugzeugen: Im ersten Lufthansa-Flieger befinden sich etwa 300 Personen. Diese Gruppe umfasst vor allem die Spieler und die Coaches samt deren Familienangehörigen. Ein zweites Flugzeug bringt zusätzlich rund 300 Gäste und Partner nach München. Darüber hinaus reisen etwa 50 Mitarbeiter der Patriots-Mannschaft mit. Die gesamte Struktur der Reisegruppe ist durch eine detaillierte Planung gekennzeichnet, die bereits im Mai des vergangenen Jahres begann, als die NFL die Durchführung des Spiels in München ankündigte.

Transport von Ausrüstung und Super-Bowl-Trophäen

Neben den Personen transportieren die New England Patriots eine erhebliche Menge an technischem Equipment nach Bayern. Mehr als sieben Tonnen Football-Ausrüstung werden auf dem Luftweg befördert. Diese Fracht umfasst unter anderem über 70 Football-Helme, mehr als 200 Paar Schuhe und rund 300 Paar Socken. Der Gesamtwert dieser speziellen Fracht wird auf mehrere Millionen Dollar geschätzt.

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Ein besonderer Aspekt der Reise ist der Transport der sechs Vince-Lombardi-Trophäen. Diese Trophäen zeugen von den Super-Bowl-Siegen der Patriots und werden ebenfalls nach München geflogen. Andere Marketing-Elemente und schwereres Material sind bereits auf dem Seeweg nach Deutschland gekommen. Die Transportcontainer mit diesen Waren wurden per Schiff nach Deutschland verschifft. Die Kombination aus Luft- und Seeweg stellt sicher, dass alle notwendigen Elemente für die Veranstaltung und die Spielvorbereitung pünktlich in München eintreffen.

Flugplan und Unterkunft mit Lufthansa

Der Mannschaftsflieger LH2573 startet am Mittwoch von Boston und ist für Donnerstagmorgen in München vorgesehen. Für den Transport wird ein Airbus A350-900 eingesetzt. Dieser Flugzeugtyp bietet ausreichend Platz für die großen Spieler der Offensive Line, die bis zu 150 Kilo auf die Waage bringen. Alex Foster betont, dass jeder Zentimeter an Bord zählt und die Partnerschaff Lufthansa den nötigen Komfort für die Erholung der Athleten während des Transatlantikflugs garantiert.

Die Präsenz von rund 300 Familienangehörigen hat einen speziellen Grund. Jedes Jahr wählt das Trainerteam der Patriots ein Auswärtsspiel aus, zu dem die Familien mitreisen dürfen. In diesem Jahr fiel die Wahl auf München. Diese Tradition dient der Stärkung des Teamgeistes und bietet den Angehörigen die Möglichkeit, den Erfolg des Teams direkt am Spielort zu erleben. Die Idee ist, den besonderen Sieg gemeinsam mit den Familien und Freunden in Bayern zu feiern.

Sportliche Situation und Play-off-Chancen

Die aktuelle sportliche Verfassung der New England Patriots ist von gemischten Ergebnissen geprägt. Das Team steht bei fünf Siegen und vier Niederlagen. Der Kampf um die Play-offs gestaltet sich schwierig, da der Abstand zu Tabellenführer Buffalo Bills, die eine Bilanz von sechs Siegen und einer Niederlage vorweisen, mit drei Siegen bereits groß ist. Eine direkte Qualifikation für die Division ist daher unwahrscheinlich, stattdessen geht es voraussichtlich um einen Wild-Card-Platz.

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Ein zentraler Hoffnungsträger für die Wende ist der Quarterback Drake Maye. Der 24-Jährige war in der vergangenen Saison der Zweite bei der Wahl zum wertvollsten Spieler der Liga, hinter Matthew Stafford von den Los Angeles Rams. In der aktuellen Saison zeigt Maye jedoch noch zu inkonstante Leistungen. Das Spiel in München dient als wichtiger Motor, um die Formkurve nach oben zu bringen und die erforderlichen Punkte für die Play-offs zu sammeln.