NFL in München: Patriots und Lions reisen mit 650 Personen und Super-Bowl-Trophäen

Die New England Patriots reisen mit einem Logistik-Riesenaufwand zur NFL-Ausgabe in München. Über 700 Tonnen Ausrüstung und sechs Super-Bowl-Trophäen begleiten das Team gegen die Detroit Lions.

Am Sonntag findet zum dritten Mal nach 2022 und 2024 ein NFL-Spiel in der Münchner Allianz Arena statt. Die New England Patriots treffen dabei um 15.30 Uhr auf die Detroit Lions. Das Spiel wird live im Fernsehen bei RTL sowie auf NFL Game Pass ausgestrahlt. Die Ankunft der Patriots in Bayern ist kein regulärer Heimauswärtseinsatz, sondern ein logistischer Groß-Einsatz von internationalem Format.

Logistik und Reiseumfang der Mannschaft

Es reisen rund 650 Personen mit dem Team nach Deutschland. In einem ersten Lufthansa-Flieger befinden sich etwa 300 Personen. Dazu zählen Spieler, Coaches und deren Familienangehörige. Ein zweites Flugzeug transportiert nochmals rund 300 Gäste und geschäftliche Partner der Organisation. Zusätzlich reisen etwa 50 Mitarbeiter der Patriots direkt mit der Mannschaft.

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Der Mannschaftsflieger LH2573 startete am Mittwoch in Boston. Die Maschine vom Typ Airbus A350-900 der Lufthansa landete am Donnerstagmorgen in München. Alex Foster, Senior Manager International der Patriots, beschreibt die Dimensionen der Reise im Gespräch mit SPORT BILD. Er vergleicht den Aufwand mit dem Umzug eines kleinen Dorfes nach München.

Transportvolumen und Ausrüstungsdetails

Neben den Personen reisen mehr als sieben Tonnen Football-Ausrüstung nach Bayern. Das Frachtvolumen umfasst über 70 Football-Helme. Außerdem sind mehr als 200 Paar Schuhe und rund 300 Paar Socken im Transport enthalten. Der Gesamtwert der transportierten Fracht beläuft sich auf mehrere Millionen Dollar.

Selbst die sechs Vince-Lombardi-Trophäen aus den Super-Bowl-Siegen der Patriots werden nach München geflogen. Dieses Detail unterstreicht die historische Bedeutung des Teams im Rahmen dieser internationalen Veranstaltung. Anderes Material ist bereits auf dem Seeweg nach Deutschland gelangt.

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Marketing-Elemente wurden per Container verschifft, bevor die Flugzeuggruppe aufbrach. Besonders wichtig ist der verfügbare Platz an Bord auch für die ganz schweren Spieler. Unsere Offensive Line bringt um die 150 Kilo pro Mann auf die Waage, wie Alex Foster scherzt. Bei einem Transatlantikflug zählt da jeder Zentimeter im Cockpit und in der Kabine.

Planung und familiäre Aspekte der Reise

Die Organisation für diesen Einsatz läuft seit einem halben Jahr. Alex Foster verrät, dass das Trainerteam im Mai nur rund 24 Stunden vor dem Rest der Welt von der NFL erfahren hat, dass in München gespielt wird. Seitdem laufen die Planungen auf Hochtouren. Vor allem das Logistik- und Equipment-Team arbeitet seit Monaten daran, die gesamte Reise vorzubereiten.

Dass so viele Familienangehörige dabei sind, hat einen besonderen Grund. Foster erklärt, dass das Trainerteam jede Saison ein Auswärtsspiel auswählt, zu dem die Familien mitreisen. In diesem Jahr fiel die Wahl auf München. Zusammen mit der Familie und den Freunden soll dort der ganz besondere Sieg gefeiert werden.

Alex Foster lobt zudem die Ausstattung der Lufthansa. Die Jungs haben den Platz, den sie brauchen. Dadurch kommen sie ausgeruht in München an, was für die Vorbereitung auf das Spiel am Sonntag essenziell ist. Die hohe Zahl der Begleitpersonen verdeutlicht die enorme Bedeutung, die die Organisation diesem historischen Auftritt in Deutschland beimisst.

Personelle Hintergründe und persönliche Geschichten

Im Fokus der Öffentlichkeit steht auch die Persönlichkeit der Spieler und deren Umfeld. Drake Maye, das Quarterback-Juwel der Patriots, ist im Mittelpunkt. Seine Partnerin Ann Michael Maye, geborene Hudson, ist eine echte Starfigur im Netz. Die beiden sind seit der Middle School unzertrennlich und gaben sich im Juni 2025 das Jawort.

Ann Michael Maye, eine BWL-Absolventin, räumt auf TikTok mit ihrer viralen Weihnachts-Backserie Bakemas Millionen Klicks ab. Sie unterstützt ihren Mann nicht nur emotional, sondern ist auch in anderen Bereichen aktiv. tight End Hunter Henry hält ihrerseits den Rücken frei. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder und ein weiteres Baby im Bauch.

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Die Ehefrau von Hunter Henry, Parker, arbeitete jahrelang als examinierte Krankenschwester. Sie packte selbst mit an, obwohl ihr Mann in der NFL Millionen scheffelt. Die Universität von Arkansas verband die beiden bereits im College. Auf Social Media nimmt sie ihre Follower ehrlich durch den oft chaotischen Alltag als NFL-Ehefrau und Mehrfach-Mama mit.

Für die Zukunft hat Parker einen bodenständigen Plan. Wenn die Kids größer sind, will sie als Schulschwester durchstarten. Auch Steph Borregales begleitet ihren Liebsten, Kicker Andy Borregales, seit College-Tagen an der University of Miami. Das Traumpaar aus Florida teilt eine riesige Leidenschaft für Tiere.

Bei einem Adoptions-Event der Patriots verliebten sich die beiden in einen kleinen Welpen aus dem Tierheim. Sie nahmen ihn kurzerhand mit nach Hause. Mittlerweile wuselt ein ganzes Hunde-Rudel durch das Haus der beiden. Das sorgt für Stimmung und lockert die angespannte Vorarbeit vor dem großen Spiel auf.

Glamour und Mode auf der Tribüne

Sie sorgt auf der Tribüne für den absoluten Glamour-Faktor. Fashion-Influencerin Juliana Alvarado verdreht Patriots-Star-Cornerback Christian Gonzalez komplett den Kopf. Die Beauty sorgte für mächtig Tuschelei, als sie im Herbst plötzlich im maßgeschneiderten Trikot mit seiner Rückennummer 0 am Spielfeldrand auftauchte.

Kurz darauf machten die beiden ihre Liebe mit verliebten Kommentaren auf Instagram offiziell. Neben ihrem Händchen für heiße Mode-Looks hat Juliana aber auch ordentlich Köpfchen. Sie hält frisch ihren Bachelor-Abschluss in Human Development in den Händen. Diese Kombination aus Ästhetik und akademischer Vorbildung macht sie zu einer auffälligen Begleiterin des Teams.

Die Vielzahl der mitreisenden Personen und die enorme Menge an Equipment zeigen, wie komplex ein NFL-Spiel im Ausland ist. Von Boston nach München zu reisen, bedeutet mehr als nur das Überqueren des Atlantiks. Es ist ein logistischer Mehraufwand, der Monate der Vorbereitung erfordert. Die Allianz Arena wird am Sonntag der Schauplatz für diese einzigartige Veranstaltung sein.