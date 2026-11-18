Deutliche Einbußen bei den Texans, Ravens, Patriots und Chiefs: Star-Quarterbacks und Defensiv-Allstars wie Azeez Al-Shaair und Drake Maye setzen auf die Injured Reserve List.

Die NFL-Saison ist von massiven Ausfällen bei Spitzenakteuren geprägt. Die Houston Texans setzen Linebacker Azeez Al-Shaair auf die Injured-Reserve-Liste. Der Defensiv-Star fällt mindestens für die kommenden vier Spiele aus, nachdem er bereits gegen die Cleveland Browns gepasst hatte. Bei den New England Patriots muss Quarterback Drake Maye nach einer schweren Verletzung am unteren Bein mit einem möglichen Saison-Aus rechnen. Auch Baltimore Ravens Star Lamar Jackson steht mit einer Fußverletzung unter der Lupe, und Kansas City Chiefs Tight End Travis Kelce zog sich gegen die Seattle Seahawks eine Verletzung zu.

Azeez Al-Shaair schadet den Texans massiv

Die Abwesenheit von Azeez Al-Shaair ist ein erheblicher Verlust für das Defensive-Unit der Houston Texans. Head Coach DeMeco Ryans betonte, dass Al-Shaair das Herz der Defense sei. Der Spieler übernimmt zentrale Aufgaben in der Kommunikation, als Führungsfigur und durch starke Leistungen auf dem Feld. Seine Rolle als Abwehrchef, der die Defensiv-Spielzüge an die Mitspieler weitergibt, fällt nun weg. Gegen die Cleveland Browns übernahm bereits Henry To'oTo'o diese Verantwortung, und laut Ryans wird dies auch in den folgenden Wochen so bleiben.

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Al-Shaair hat sich durch konstante Top-Performances einen Namen gemacht. Mit 68 Tackles in sieben Spielen ist er der beste Tackler der Texans in der aktuellen Saison. Auch in der vergangenen Saison führte er das Team mit 103 Tackles an und wurde erstmals ins All-Star-Team gewählt. Im Sommer hatte Al-Shaair seinen Vertrag um drei Jahre verlängert, wodurch die Texans ihm 54 Millionen Dollar zahlen. Der Ausfall in einer kritischen Phase der Spielzeit stellt das Team vor eine große Herausforderung.

Lamar Jackson und Drake Maye unterliegen Verletzungen

Bei den Baltimore Ravens bereitet sich die Angst vor einem weiteren Ausfall. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtete, zog sich Lamar Jackson eine Zerrung im Fuß zu. Diese Verletzung könnte ihn womöglich für die Partie am Sonntag außer Gefecht setzen. Es gibt jedoch noch keine offiziellen Angaben zur Einsatzbereitschaft. Der Injury Report wird am Mittwoch veröffentlicht und gibt Aufschluss über den Status. Sollte Jackson ausfallen, wird ein anderer Quarterback für die Offensive verantwortlich sein müssen.

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Auch in New England läuft es nicht rund für Drake Maye. Nach seiner Rückkehr aus dem Spiel in München gegen die Detroit Lions musste er verletzungsbedingt das Feld verlassen. NFL-Insider Ian Rapoport meldete, dass Maye eine schwerwiegende Verletzung am unteren Bein erlitten hat. Medizinische Untersuchungen sollen nun die Schwere klären. Selbst ein Saison-Aus wird diskutiert. Der Quarterback stand zuvor im Rampenlicht, da er nach Deutschland gereist war, doch nun rücken die medizinischen Folgen in den Vordergrund.

Travis Kelce und die Offensive von Baltimore

Bei den Kansas City Chiefs traf es Tight End Travis Kelce. Nach einem Tackle von Safety DeMarcco Hellams lag er kurz und humpelte zur Untersuchung. Kurze Zeit später teilten die Chiefs mit, dass eine Rückkehr fraglich sei. Die Franchise muss nun Klarheit über die Ausfallzeit schaffen. Sollte die Verletzung schwerwiegender sein, könnte dies die Offensive stark beeinträchtigen, da Kelce eine zentrale Rolle spielt.

Baltimore Ravens leiden nicht nur unter Jacksons Fußverletzung. Die Offensive muss sich ohne ihre wichtigsten Playmaker behaupten. Die Verbindung zwischen Quarterback und Tight End ist essenziell für den Erfolg. Wenn Jackson nicht fit ist, muss die Offensive alternative Strategien entwickeln. Die Defensive der Gegner wird versuchen, diese Schwäche auszunutzen. Die Fans und Analysten beobachten die Entwicklungen genau, da die Spiele der Ravens entscheidend für die Playoff-Hoffnungen sein könnten.

Weitere Injury-Updates und Kaderwechsel

Neben den großen Namen gibt es weitere Entwicklungen in der Liga. Die Chicago Bears können wohl in Week 11 gegen die New Orleans Saints wieder auf Running Back Kyle Monangai zurückgreifen. Er sagte ESPN, er sei auf dem Weg zurück auf das Feld. Wegen einer Daumen- und einer Zehenverletzung fehlte er in den vergangenen fünf Spielen. Am Montag nahm er wieder am Training teil. In seinen vier Saisoneinsätzen erlief Monangai 324 Yards für drei Touchdowns.

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Die Injured Reserve List der New England Patriots bleibt gut gefüllt. Vor dem Munich Game gegen die Detroit Lions setzt der AFC-Champion TreVeyon Henderson auf die Liste. Der Running Back ist für mindestens vier weitere Spiele nicht verfügbar. Offiziell fehlt Henderson wegen einer Krankheit. Head Coach Mike Vrabel konnte keinen Zeitpunkt für die Rückkehr nennen. Henderson hatte in der Rookie-Saison neun Rushing Touchdowns erzielt. Reggie Gilliam und Greg Van Roten haben die Injured Reserve List verlassen und sind wieder einsatzbereit. Mit Andrew Rupcich wurde zudem ein Guard aus dem Practice Squad in das Roster aufgenommen.