NFL Injury Updates: Nacua MRT, Garrett Comeback und Campbells Prognose

Detaillierte Einblicke in aktuelle NFL-Verletzungssituationen: Cooper Kupp MRT, Myles Garrett Rückkehr und Jack Campbells schweres Update.

Die aktuelle Verletzungssituation in der National Football League (NFL) zeigt ein differenziertes Bild aus Hoffnung und Unsicherheit. Während sich die Los Angeles Rams auf die Rückkehr von Star-Verteidiger Myles Garrett vorbereiten, bleibt bei den Detroit Lions die Lage um Linebacker Jack Campbell vorerst unklar. Diese Entwicklungen dominieren die Nachrichtenlage in der aktuellen Woche und betreffen direkt die Kaderplanung mehrerer Franchises.

Cooper Kupp MRT und Kupp-Situation

Die Los Angeles Rams planen für den kommenden Montag eine MRT-Untersuchung, um das genaue Ausmaß der Verletzung von Wide Receiver Cooper Kupp zu bestimmen. Dies berichtet der NFL-Insider Mike Garafolo. Trotz der notwendigen Diagnostik gibt es erste vorsichtige Entwarnung. Die Franchise aus Los Angeles geht derzeit nicht davon aus, dass Kupp einen Kreuzbandriss erlitten hat. Endgültige Klarheit wird jedoch erst das Bild der Untersuchung am Montag liefern.

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Die Wartezeit ist für das Offense-Lineup der Rams besonders kritisch, da Kupp eine zentrale Rolle im Passspiel einnimmt. Solange das MRT-Ergebnis vorliegt, bleibt die Planung für die kommenden Spieltage im Fluss. Die Mannschaft versucht, die Unsicherheit so gut es geht zu managen, während sie auf die medizinischen Daten wartet.

Myles Garrett kehrt zur Verteidigung zurück

Ein deutliches Lichtblick ist die Rückkehr von Myles Garrett. Wie der Insider Ian Rapoport berichtet, soll der Defensive End am kommenden Sonntag gegen die Washington Commanders wieder einsatzbereit sein. Garrett hat die gesamte Trainingwoche bestreiten können, was als starkes Indiz für seine Spielbereitschaft gewertet wird. Seine Abwesenheit wog schwer, da er sieben Spiele lang verletzt gefehlt hat.

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Head Coach Sean McVay bestätigte die Planung: "Wir erwarten ihn in dieser Woche zurück im Training." Dennoch bleibt der administrative Weg zum Comeback steinig. Bevor Garrett seinen ersten Trainingstag absolvieren darf, muss die Rams-Organisation ein spezielles "Rückkehr-Fenster" öffnen. Dieses Fenster bleibt für einen Zeitraum von 21 Tagen geöffnet.

In dieser 21-Tage-Phase muss Garrett offiziell von der Injured Reserve List auf die aktive Liste geholt werden. Sollte dieser administrative Schritt nicht innerhalb des Zeitfensters vollzogen werden, ist die Saison für den Defense-Star beendet. Die Rams nutzen diese Zeit genau, um sicherzustellen, dass alle medizinischen und ligainternen Kriterien erfüllt sind.

Jack Campbells schwere Verletzung

Bei den Detroit Lions herrscht weiterhin große Besorgnis bezüglich der Verletzung von Linebacker Jack Campbell. Der 26-jährige Spieler musste nach einem harten Zusammenprall im Spiel gegen die Minnesota Vikings mit einem Krankenwagen abtransportiert werden. Die Lions gaben am Montag ein erstes Update heraus. Campbell befindet sich in einem örtlichen Krankenhaus und ruht sich weiter aus.

Obwohl keine detaillierten Informationen zur Art der Verletzung vorliegen, berichten die Lions, dass die ersten Anzeichen positiv sind. Campbell selbst hat sich via Statement zu Wort gemeldet. Er bedankte sich bei seiner Familie, den Sporttherapeuten und dem medizinischen Personal vor Ort. Er hob besonders die Professionalität und das Mitgefühl hervor, das ihm in den kritischen Momenten nach dem Unfall entgegenschlug.

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Campbell betonte in seinem Statement, dass er volle Bewegungsfähigkeit in seinem Unterkörper hat und auch im Oberkörper Fortschritte macht. Er erklärte, dass noch viel Arbeit vor ihm liegt, aber er bleibe sehr optimistisch. Er verweise auf die Härte und Widerstandsfähigkeit der Stadt Detroit, die er als Vorbild für seine Genesung nimmt. Die Frage, ob er jemals wieder auf dem NFL-Feld stehen wird, bleibt aktuell offen.

Weitere Ausfälle und Roster-Änderungen

Neben den großen Namen gibt es weitere wichtige Entwicklungen im Ligaalltag. Der Quarterback der Arizona Cardinals, Kyler Love, wird die aktuelle Saison aufgrund einer Zehenverletzung nicht mehr beenden. Laut ESPN wird er vier bis fünf Wochen ausfallen. Es handelt sich um einen sogenannten High Ankle Sprain, was seine Rookiesaison zusätzlich erschwert. Er hatte bereits vor dem Spiel gegen die Cowboys zwei Partien wegen einer anderen Knöchelverletzung verpasst.

Als direkte Folge dieser Verletzung wird der undrafted Rookie Joe Fagnano seinen ersten NFL-Start absolvieren. Experten gehen davon aus, dass die Baltimore Ravens bis zur Trade Deadline noch einen erfahrenen Quarterback verpflichten könnten, um die Lücke zu schließen. Tyler Allgeier wird während Loves Abwesenheit die zentrale Rolle im Backfield der Cardinals übernehmen. Gegen die Cowboys zeigte er bereits Potenzial mit 191 Scrimmage Yards und zwei Touchdowns.

Auch bei den San Francisco 49ers gibt es Anpassungen im Special Teams Unit. Placekicker der Team, Kyle, verletzte sich in der vergangenen Woche an der Leiste und steht erstmals auf dem Injury Report. Head Coach Jesse Minter gab an, dass er mit etwas kämpft, nannte aber keine Details. Sollte Kyle ausfallen, springt Jake Moody ein. Moody war zuvor der Starting Kicker bei den 49ers und kennt das System bereits aus erster Hand. Diese Veränderungen zeigen, wie schnell sich die Kaderstruktur in der NFL durch Verletzungen wandeln kann.