NFL-Insiderin Matt Russini kehrt mit eigener Show auf BetUS TV zurück

Die bekannte NFL-Reporterin Matt Russini startet ihre eigene Live-Show The Russini Report auf BetUS TV und bricht erstmals ihr Schweigen zum Skandal mit dem Trainer.

Die renommierte US-Sportjournalistin Matt Russini kehrt in den Medienbereich zurück und startet am 14. April ihre eigene Sendung. Nach ihrer freiwilligen Kündigung bei The Athletic, die am 14. April erfolgte, präsentierte sie jetzt ihre neue Liveshow mit dem Titel The Russini Report. Diese 60-minütige Produktion wird auf der Website BetUS TV sowie auf der Social-Media-Plattform X ausgestrahlt. BetUS TV ist ein digitales Sportmedien- und Live-Streaming-Netzwerk des gleichnamigen Online-Wettanbieters.

Neue Show und prominente Gäste

Die neue Sendung kombiniert Insider-Geschichten mit tiefgehenden Analysen zum Thema NFL. Zum Auftakt der ersten Episode begrüßt Matt Russini den Hall-of-Fame-Coach Bill Parcells, der 85 Jahre alt ist, sowie den Radiomoderator Damon Amendolara, der 47 Jahre alt ist. Zusätzlich zu ihrer Arbeit als Show-Gastgeberin schreibt sie künftig eine eigene Kolumne für die Plattform. Sie ist zudem als fester Bestandteil des Podcasts Nobody's Safe tätig, der von ihrem Freund Jon Stugotz Weiner, 54 Jahre alt und bei Fox Sports beschäftigt, produziert wird.

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Erstes Statement zum Skandal mit Jesse Vrabel

Endlich bricht Matt Russini ihr öffentliches Schweigen bezüglich der Ereignisse der letzten Monate. In einem Interview mit dem US-Promi-Portal People.com beschreibt sie die zurückliegenden sechs Monate als herzzerreißend und vergleicht den Anfang der Affäre mit einem Albtraum. Ihre Lügen seien völlig außer Kontrolle geraten und hätten sich wie ein Zug entwickelt, den sie nicht mehr aufhalten konnte. Sie und ihr Ehemann Kevin Goldschmidt, den sie seit sechs Jahren heiratet, entschieden sich dazu, ihre X-Accounts zu löschen, um Abstand von der öffentlichen Debatte zu gewinnen.

Russini erklärt, dass das Lesen der negativen Kommentare nicht zur Heilung beitrug, sondern die Situation nur verschlimmerte. Die Affäre belastete nicht nur das Ehepaar, sondern auch ihre 94-jährige Großmutter, ihre Cousins und zahlreiche weitere Familienmitglieder. Russini betonte, dass sie diese Erfahrung niemandem wünschen würde, da sie ihre private Sphäre nachhaltig zerstört hatte. Sie bleibt jedoch vage, als sie nach ihrem konkreten Verhältnis zum NFL-Coach Jesse Vrabel gefragt wird, und liefert keine Erklärung für die öffentlich gewordenen Fotos aus Sedona.

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Unterstützung aus der NFL-Welt

Trotz der negativen privaten Auswirkungen erhielt Matt Russini erheblichen Rückhalt aus der professionellen Football-Liga. Team-Besitzer, Agenten, Geschäftsführer und zahlreiche Spieler, darunter ein angesehener Star-Quarterback, meldeten sich bei ihr. Einige der Unterstützer kontaktierten sie sogar um 5 Uhr morgens auf ihrem Weg zur Arbeit. Russini hebt die Loyalität der NFL hervor und sagt, dass sich die Liga fast täglich meldete, um sicherzustellen, dass sie mit dem Football in Kontakt bleibt und sie sich als Mensch nicht allein gelassen fühlte.

Interessanterweise hat The Athletic den Fall intern aufgearbeitet. Das Ergebnis der Recherchen ist eindeutig: Matt Russini hat durch die Nähe zu Jesse Vrabel und den daraus resultierenden Interessenkonflikt den professionellen Verhaltenskodex verletzt. Dies gilt selbst unter der Annahme, dass keine romantische Beziehung zwischen ihnen bestand. Die offizielle Position der Redaktion bleibt also bestehen, während Russini den Fokus auf ihre persönliche Genesung legt.

Persönliche Erkenntnisse und Zukunft

Die Erfahrung hat Matt Russini grundlegend verändert und ihr geholfen, ihre Prioritäten neu zu ordnen. Sie reflektiert darüber, wie sie in ihrer Karriere einige Entscheidungen traf, die sie von ihrem eigentlichen Wunsch abgehalten haben, Mutter zu sein. Die Liebe und Unterstützung ihres Ehemanns Kevin Goldschmidt gaben ihr das Vertrauen zurück, dass sie diesen Schritt gehen und in ihr altes Leben zurückkehren kann. Sie ist überzeugt, dass ihre Einheit als Paar durch nichts gebrochen werden wird.