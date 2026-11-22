Die Detroit Lions und Minnesota Vikings spielen ihre letzten International Games in Mexiko-Stadt. Erfahren Sie alles zu den Spielen gegen die Tampa Bay Buccaneers und San Francisco 49ers sowie denchedule anderen NFL-Partien.

Am kommenden Sonntag finden in der National Football League die letzten Spiele der International Series statt, wobei Mexiko-Stadt im Mittelpunkt des Geschehens steht. Dort treffen die Minnesota Vikings auf die San Francisco 49ers in einem Duell, das als Highlight des Tages gilt und entscheidend für die Platzierung in der NFC sein kann. Parallel dazu treten die Detroit Lions im heimischen Ford Field gegen die Tampa Bay Buccaneers an, wobei die Lions als klare Favorit gelten, obwohl sie mit logistischen Herausforderungen kämpfen müssen.

Lions bezwingen Jetlag und Verletzungssorgen

Die Detroit Lions stehen vor einer besonderen psychologischen und physischen Herausforderung, da sie nach ihrer Siegesreihe in Deutschland mit der Rückkehr in die heimischen Gefilde kämpfen müssen. Während der Reise von Deutschland in die Vereinigten Staaten waren die Spieler den Strapazen des Transkontinentalfluges und den damit verbundenen Schlafstörungen ausgesetzt. Besonders problematisch ist die Abwesenheit des Superstars Aidan Hutchinson, dessen Verletzung das Defensivsystem der Lions erheblich schwächt. Trotz dieser Nachteile sehen Experten in Detroit eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für einen Sieg gegen die Tampa Bay Buccaneers.

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Gegner Tampa Bay Buccaneers kommt aus der Bye Week, was der Mannschaft eine vollständige Erholungsphase von drei Wochen ermöglicht hat. Während die Lions sich erst auf den Rhythmus der neuen Woche einstellen müssen, sind die Buccaneers taktisch frisch und gut aufgestellt. Diese Disparität in der Vorbereitung schafft ein potentielles Upset-Szenario, auch wenn die Lions historisch und personell besser aufgestellt erscheinen. Die Fans und Analysten erwarten, dass die Erfahrung der Lions im letzten Drittel des Spiels den Unterschied machen wird.

Patrick Mahomes und Chiefs dominieren gegen Cardinals

Ein weiterer schwerwiegender Höhepunkt des NFL-Abends ist das Aufeinandertreffen der Kansas City Chiefs gegen die Arizona Cardinals. Patrick Mahomes, der Quarterback der Chiefs, hat in den vergangenen Wochen immer wieder gezeigt, dass er Spiele allein entscheiden kann. Bei diesem Heimspiel gegen die Cardinals wird eine Niederlage der Chiefs als absolut unrealistisch angesehen.

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Die Chiefs sind eines der potenziellen Playoff-Teams der Liga und zeigen eine konstant hohe Leistungsstärke. Die Arizona Cardinals kämpfen hingegen weiterhin um Stabilität und können sich kaum gegen die offensive Überlegenheit der Chiefs wehren. Das Spiel beginnt um 22:25 Uhr und wird im deutschsprachigen Raum auf RTL ausgestrahlt. Es gilt als klare Ansage der Chiefs, sich für die Playoffs aufzustellen und ihre Dominanz in der Conference zu festigen.

Divisionalduelle und der neue Rookie Fernando Mendoza

Neben den großen Partien gibt es weitere entscheidende Spiele, die die Playoff-Hoffnungen der Teams beeinflussen können. Die New York Giants empfangen die Jacksonville Jaguars, wobei beide Teams ihre Division aktuell unter Kontrolle haben. Dennoch ist die Positionierung in der Conference entscheidend für die Heimrechtvorteile und die Setzung in den ersten Runden der Postseason.

Im späten Programmteil gibt es zudem einen Blick auf den First-Overall-Pick des NFL Drafts, Fernando Mendoza, der für die Las Vegas Raiders aufläuft. Nach einer schwachen Leistung gegen die Seattle Seahawks, in der er nur in der ersten Halbzeit mithalten konnte, steht nun der schwerwiegende Test gegen die Denver Broncos an. Mendoza muss beweisen, dass er das Potenzial hat, in der hohen Geschwindigkeit der Liga zu bestehen, während die Raiders versuchen, sich vom vergangenen Rückschlag zu erholen.

Bills gegen Dolphins und NFC-Topspiel in Mexiko

Ein weiteres klassisches Duell findet zwischen den Buffalo Bills und den Miami Dolphins statt. Die Buffalo Bills gelten als das beste Team der AFC mit acht Siegen, während die Miami Dolphins mit acht Niederlagen zu kämpfen haben. Trotz der großen Differenz in der Tabelle ist die NFL bekannt für ihre Unberechenbarkeit, und es bleibt abzuwarten, ob Miami als Stolperstein fungieren kann oder die Bills ihre Dominanz weiter ausbauen.

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Den Abschluss des langen Football-Tages bildet das Sunday Night Football zwischen den Minnesota Vikings und den San Francisco 49ers in Mexiko-Stadt. Dieses Spiel ist das letzte der International Series und gilt als absoluter Topkontrast in der NFC. Beide Teams haben hohe Ambitionen und werden ihre volle Kraft einsetzen, um wichtige Punkte für die Playoff-Qualifikation zu sammeln. Die Stimmung in Mexiko-Stadt wird erwartet, dass dieses Spiel die Saison für beide Mannschaften maßgeblich beeinflusst und die Herzen der Football-Fans weltweit höher schlagen lässt.

Übersicht der Spielzeiten und Sender

Für die Zuschauer in Deutschland und Österreich gibt es klare Zeiten für die wichtigsten Spiele. Das Spiel der Detroit Lions gegen die Tampa Bay Buccaneers beginnt um 19 Uhr auf dem Sender RTL. Die Begegnung zwischen den New York Giants und den Jacksonville Jaguars startet später um 22:25 Uhr, ebenfalls auf RTL ausgestrahlt. Diese Zeiten gelten als Richtwerte, wobei live-Übertragungen je nach Region und Provider leicht variieren können.

Die International Series hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass Football auch international auf große Begeisterung stößt. Die Entscheidung in Mexiko-Stadt wird nicht nur über die regionale Vorliebe entscheiden, sondern auch über die psychologische Stärke der Teams in wichtigen Momenten der Saison. Fans sollten sich auf ein packendes Programm freuen, das von der europäischen Reise der Lions bis hin zu den hochkarätigen Duelle in den USA reicht.