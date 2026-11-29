Die 'Legion of Boom' machte die Seattle Seahawks weltweit berühmt. Franchise-Legende Marcus Trufant erlebte den Aufstieg der späteren Super-Bowl-Sieger aus nächster Nähe. Bei SPORT1 spricht er über das Vermächtnis der Kult-Defense, unterschätzte Seahawks-Stars und den besonderen Geist der Franchise.

Die"Legion of Boom" machte die Seattle Seahawks weltweit berühmt. Franchise-Legende Marcus Trufant erlebte den Aufstieg der späteren Super-Bowl-Sieger aus nächster Nähe. Bei SPORT1 spricht er über das Vermächtnis der Kult-Defense, unterschätzte Seahawks-Stars und den besonderen Geist der Franchise.

Als die Seattle Seahawks in den 2010er Jahren mit der legendären Legion of Boom die NFL dominierten – und dadurch auch den NFL-Hype in Deutschland anheizten -, standen meist Namen wie Richard Sherman, Kam Chancellor oder Earl Thomas im Rampenlicht. Einer der heimlichen Stars war Marcus Trufant, der nach seinem Zenit als Mentor für die neue Generation fungierte. Seine Glanzzeit als einer der besten Passverteidiger neigte sich gerade dem Ende zu, als die Seattle-Defense neue Legenden schuf.

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Der Cornerback, dreimaliger Pro Bowler und Gesicht der Seahawks-Defense der 2000er Jahre, nimmt seine Rolle heute mit Humor an.