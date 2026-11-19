NFL-Legende Rob Gronkowski und Julian Edelman üben scharfe Kritik an Quarterback Sam Hartman. Er bricht die NFL-Saison für The Bachelor ab. Hier sind die Details.

Die NFL -Legenden Rob Gronkowski und Julian Edelman haben keine Sympathie für die Entscheidung von Quarterback Sam Hartman, seine Laufbahn in der nordamerikanischen Profiliga für eine Dating-Show zu unterbrechen. Hartman, der für die Washington Commanders spielt, wurde in ihrer Sendung The Gronk & Jules Show öffentlich zur Rechenschaft gezogen. Die beiden Ex-Stars sehen in der Kündigung mitten in der aktiven Saison einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Professionalität, die im Profisport erwartet wird.

Profi-Erwartungen an Sam Hartman

Rob Gronkowski, 37 Jahre alt, und Julian Edelman, 40 Jahre alt, äußerten ihre Unverständnis zunächst im Rahmen einer Unterhaltung über Hartmans Auftritt in der US-Morgensendung Good Morning America. Der Quarterback hatte seine Teilnahme an der populären Dating-Show The Bachelor bekannt gegeben, was innerhalb der Football-Community für Verwunderung sorgte. Gronkowski fragte sarkastisch, ob man mitten in der Saison Werbung für das eigene Privatleben mache, statt sich auf das Spiel zu konzentrieren.

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Der ehemalige Tight End ging in seiner Kritik deutlich über bloße Ironie hinaus. Er erklärte, dass ein Spieler, der solch eine Prioritätenverschiebung in den Augen der Teamführung akzeptiert bekommt, eigentlich eine Abstrafung verdient hätte. Als Verantwortlicher würde er einen solchen Spieler sofort vor die Tür setzen, da die Mentalität nicht mit den Anforderungen eines Profiteams vereinbar sei.

Rolle im Kader der Washington Commanders

Die Schärfe der Kritik nahm jedoch etwas ab, als die beiden Podcaster die genaue sportingische Position von Sam Hartman bei den Washington Commanders überprüften. Es stellte sich heraus, dass der 27-Jährige aktuell nicht zum aktiven Kader gehört, sondern lediglich dem Practice Squad angehört. In diesem Fall sah Gronkowski kein ausreichendes Maß an Konfliktpotenzial und sagte, er würde ihm diesen Schritt durchgehen lassen. Die harte Linie gelte jedoch strikt für Spieler, die im aktiven Aufgebot stehen.

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Julian Edelman betonte in diesem Zusammenhang die Bedeutung der vollständigen Hingabe. Für ihn war die Botschaft klar: Wer zum aktiven Kader gehört und sich für eine Reality-Show entscheidet, verliert seinen Platz im Team. Die Entscheidung zeige, dass der Spieler nicht voll und ganz bei der Sache sei, was im professionellen Sport nicht toleriert werde. Die Unterscheidung zwischen Practice Squad und aktiver Rotation war daher der entscheidende Faktor für die mildernde Beurteilung.

Kabinendynamik und historische Vergleiche

Neben der direkten Verantwortung der Franchise-Führung diskutierten die Experten auch die wahrscheinliche Reaktion der Teamkollegen. Julian Edelman hatte eine klare Vorstellung von der Kultur in einer Profikabine. Er warnte, dass die Mitspieler einen solchen Spieler sofort aus der Gruppe werfen würden. Mit Verweis auf seine eigene aktive Zeit in der Liga sagte Edelman, dass ein solches Verhalten damals das Überleben des Spielers im Team unmöglich gemacht hätte.

Rob Gronkowski fügte eine weitere Perspektive hinzu, indem er den legendären Trainer Bill Belichick, 74 Jahre alt, in den Vergleich einbezog. Gronkowski vermutete, dass ein Coach der Art von Belichick den Quarterback vermutlich bereits vor einer möglichen Konfrontation in der Kabine entlassen hätte. Die Reputation von Belichick als strenger Stratege und Disziplinarist machte es für Gronkowski unwahrscheinlich, dass eine solche Ablenkung auch nur geduldet worden wäre, bevor der Spieler den Umkleideraum wieder betrat.

Karrierehintergrund und Zeitplan für 2027

Sam Hartman befand sich zu diesem Zeitpunkt seines dritten Jahres als Profi, nachdem er im April 2024 einen Vertrag bei den Washington Commanders unterschrieben hatte. Trotz seiner Amtszeit als Quarterback in der Vergangenheit kam er in der aktuellen Saison noch in keinem regulären Spiel zum Einsatz. Seine Abwesenheit vom Spielfeld ist der Grund, warum er nicht direkt in die laufenden Spieleingriffe eingreifen kann, was die Debatte über seine Pflichtverletzung etwas relativiert.

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Trotz der kritischen Stimmen von Gronkowski und Edelman bleibt der Terminplan für Hartmans neue Aufgabe feststehend. Die Staffel von The Bachelor soll am 21. März 2027 ausgestrahlt werden. Die Dreharbeiten sind bereits nach dem Ende der regulären NFL-Saison geplant. Während sich Hartman auf das Leben in den Augen der Kamera vorbereitet, bleiben die Fragen nach der Balance zwischen Sport und Medieninteresse ein ständiges Thema in der nordamerikanischen Sportszene.