NFL München 2022: Hybridrasen und Grow Lights für das Spiel im Allianz Stadion

Die NFL bereitet das Münchner Spiel vor. Speziallichter und ein teurer Rasenaustausch sorgen für optimale Bedingungen, nachdem Tom Brady ausrutschte. Jetzt gibt es Details.

Die Vorbereitung auf das dritte American-Football-Spiel der National Football League im Allianz Stadion in München ist aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen zu einer komplexen technischen Herausforderung für die Platzmannschaft geworden. Kältere Temperaturen, anhaltende Regenfälle und die im Winter fehlende Sonneneinstrahlung zwingen die Greenkeeper zu außergewöhnlichen Maßnahmen, um die Spielqualität zu garantieren und die Integrität des Geländes zu wahren.

Klimatische Herausforderungen und Lichttechnologie

Der Field Director der NFL, Nick Pappas, und sein Team arbeiten seit mehreren Tagen eng mit dem Münchner Platzwart Peter Sauer zusammen, um die optimalen Bedingungen für das Spektakel zu schaffen. Da das Stadion in der kalten Jahreszeit nicht ausreichend natürliches Licht erhält, wurden spezielle Wachstumsleuchten eingesetzt, die rund um die Uhr den Rasen beleuchten. Diese Technik soll das Wachstum der Grashalme fördern und das Spielfeld stabil genug für die Belastung durch die Athleten machen.

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Nick Pappas erklärt, dass diese violetten Leuchten auf das Chlorophyll-a und das Chlorophyll-b in den Pflanzen abzielen. Durch diesen Prozess wird die Photosynthese angeregt, bei der die Pflanzen Lichtenergie in Zucker und Sauerstoff umwandeln. Diese Glukose dient als essenzielle Energiequelle und als Baustoff für das Wachstum der Rasenhalme, damit der Platz den Strapazen des professionellen Spielbetriebs standhalten kann.

Lernkurve nach dem Vorfall mit Tom Brady

Die erhöhte Sensibilität für die Rasenqualität in München ist auch auf frühere Vorfälle zurückzuführen. Während des ersten Gastspiels der Liga in der Stadt war der Superstar Tom Brady beim Alter von 49 Jahren auf dem nassen und rutschigen Gras ausgerutscht. Diese Szene löste in den Vereinigten Staaten eine intensive öffentliche Diskussion aus und machte deutlich, wie kritisch die Beschaffenheit des Untergrunds für die Sicherheit der Spieler ist.

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Um ähnliche Situationen zu vermeiden und die Spieler zu schützen, wird nun mit äußerster Präzision gearbeitet. Das Stadiongelände besteht aus einem Hybrid-Gemisch aus natürlichen Grashalmen und synthetischen Kunstfasern, das eine höhere Stabilität bietet. Dennoch erfordert die Kombination aus Feuchtigkeit, Kälte und der physischen Belastung durch die Sportler eine kontinuierliche Überwachung und technische Anpassung durch die Experten.

Rasenaustausch als finale Lösung

Trotz aller Bemühungen um Wachstum und Stabilisierung wird der bestehende Rasen kurz vor dem Spiel am Montag vollständig entfernt. Ein Team wird das Grün rausräumen und durch einen neuen Hybrid-Rollrasen ersetzen. Dieser Wechsel ist notwendig, da der alte Belag durch die intensive Nutzung und die Witterung bereits stark beansprucht ist und die NFL die maximale Sicherheit gewährleisten möchte.

Der neue Rollrasen, der aus Mailand stammt, bietet den entscheidenden Vorteil, dass er nahezu keine Anwuchszeit benötigt. Die natürlichen Grashalme sind bereits in den dicken Kunstmatten gewachsen und können sofort bespielt werden. Dies umgeht das Problem, dass es im Winter und in der kurzen Vorlaufzeit unmöglich wäre, frisch ausgesäten Rasen vollständig anwachsen zu lassen.

Logistische und finanzielle Aspekte

Neben der physischen Belastung durch bis zu 150 Kilo schwere Footballer stellt auch die Markierung des Feldes eine logistische Hürde für den后续的 Fußball-Betrieb dar. Die Yard-Markierungen und die Logos in den Endzonen würden den Rasen für den FC Bayern München schädigen, wenn sie dort verbleiben würden. Da die Bayern bereits fünf Tage nach dem NFL-Kracher wieder auf diesem Platz in der Liga antreten, ist ein sauberer und schneller Wechsel unerlässlich.

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Die Kosten für diesen aufwendigen Rasenwechsel liegen bei bis zu 200.000 Euro. Diese erheblichen Ausgaben trägt die NFL, um sicherzustellen, dass das Stadion auch nach dem Spiel sofort wieder für die Fußballaktivitäten des Gastgebers bereitsteht. Die enge Zusammenarbeit zwischen den NFL-Experten und dem Platzwart-Team hat sich über die letzten Jahre als sehr effektiv erwiesen und ermöglicht diese hohe Standardhaltung.