NFL München: Hutchinson, Maye und Brown verletzt

Drei NFL-Stars fallen aus: Derrick Hutchinson, Drake Maye und A.J. Brown verletzen sich beim Munich Game schwer. Details zu den Blessuren und den Auswirkungen.

Das Munich Game in der Allianz Arena hat einen denkbar schlechten Start in die Geschichte dieser Veranstaltung genommen. Innerhalb weniger Minuten erlitten gleich drei Topstars der New England Patriots schwere Verletzungen. Dies führt zu erheblichen personellen Engpässen im Kader des Teams.

Schwere Verletzung für Derrick Hutchinson

Derrick Hutchinson verließ nach einem sack gegen den Quarterback Drake Maye das Feld. Beim Jubeln sprang der Defense-Star in die Luft und landete dabei unglücklich auf dem Boden. Dabei zog er sich eine Knieverletzung zu, die ihn umgehend zu einer medizinischen Untersuchung zwingen musste. Im Anschluss wurde er auf Krücken gestützt durch die Katakomben der Allianz Arena geführt und trug dabei Privatkleidung. Etwa zu Beginn des letzten Viertels wurde Hutchinson offiziell als Ausfall für den Rest des Spiels gelistet.

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Auch Drake Maye fällt verletzungsbedingt aus

Die Verletzungsserie der Patriots setzte sich direkt fort, als auch Drake Maye am gleichen Spielzug Schaden nahm. Der 24-jährige Quarterback verletzte sich am Knöchel. Dies bestätigte später der Insider Adam Schefter von ESPN. Maye musste ebenfalls vom Platz getragen werden und war beim Verlassen der Allianz Arena auf Krücken zu sehen. Für ihn übernahm in der Folge der Backup Quarterback Tommy DeVito die Aufgaben auf der Position. Damit war die Kette der Blessuren bei den New England Patriots jedoch noch nicht abgeschlossen.

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A.J. Brown muss vorzeitig aufgeben

Zu Beginn des letzten Viertels erlitt auch der Star-Receiver A.J. Brown eine Verletzung. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er wenig Wirkung im Spiel gezeigt. Zunächst wurde er ins blaue medizinische Zelt zur Erstbegutachtung gebracht. Schnell folgte die Information von den Patriots, dass das Spiel für A.J. Brown aufgrund einer Oberschenkelverletzung vorzeitig beendet ist.

Auswirkungen auf das Spielgeschehen

Die Ausfälle von Hutchinson, Maye und Brown verändern die Dynamik im Spiel grundlegend. Das Team muss sich nun ohne mehrere Schlüsselspieler auf die verbleibende Spielzeit einstellen. Die Verletzungen zeigen die physische Belastung im modernen American Football auf.