NFL Munich 2026: Patriots gegen Lions in der Allianz Arena

Die New England Patriots treffen am kommenden Sonntag auf die Detroit Lions. Das NFL-Gastspiel in der Allianz Arena wird live von RTL übertragen.

Am kommenden Sonntag findet in München erneut ein prestigeträchtiges Spiel der National Football League statt. Die Allianz Arena empfängt die New England Patriots im Duell gegen die Detroit Lions. Dies ist der zweite Aufenthalt der Liga in der bayerischen Hauptstadt seit 2022, nachdem im Vorjahr bereits das Berliner Olympiastadion Schauplatz eines solchen Events war.

Sportliche Hochkarätigkeit und Playoff-Rennen

Das sportliche Niveau des bevorstehenden Aufeinandertreffens ist außergewöhnlich hoch, da beide Mannschaften aktuell um wichtige Positionen im Saisonverlauf kämpfen. Die Detroit Lions verzeichnen aktuell eine Bilanz von sechs Siegen und zwei Niederlagen und befinden sich auf direktem Weg in die Playoffs. Die Konkurrenz in der starken NFC North Division, angeführt von den Minnesota Vikings, Chicago Bears und Green Bay Packers, macht jedem Punktgewinn immense Schwierigkeiten. Jede Niederlage bedeutet für Detroit einen schwerwiegenden Rückschlag im Spannungsfeld der Gruppenwertung.

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Auch die New England Patriots stehen unter großem Druck, um ihre Playoff-Chancen nicht zu gefährden. Mit fünf Siegen und vier Niederlagen liegt die Mannschaft zwar noch im Rennfeld, doch der Abstand zu den tabellenführenden Buffalo Bills mit einer Bilanz von sieben Siegen und nur einer Niederlage ist gefährlich. Nach einer deutlichen Heimniederlage gegen die Green Bay Packers mit 27:45 Punkten muss das Team in München beweisen, dass es wieder auf die Gewinnerstraße zurückgefunden hat. Ein weiterer Fehler ist für den Trainerstab und die Spieler nicht hinnehmbar.

Deutscher Star und offensive Kraftauswahl

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Wide Receiver Amon-Ra St. Brown der Detroit Lions, der am kommenden Sonntag zum ersten Mal in seiner Profikarriere auf deutschem Boden aufläuft. Der 27-jährige Star ist aufgrund seiner Herkunft für viele Fans in Deutschland von besonderer Bedeutung, da seine Mutter Miriam Steyer aus Leverkusen stammt. Seit seiner Draft-Pick in der vierten Runde im Jahr 2021 durch die Detroit Lions hat sich St. Brown zu einem der wichtigsten Spieler der Liga entwickelt und konnte in dieser Zeit vier Pro Bowls sowie zwei Auszeichnungen als First-Team All-Pro verbuchen.

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Seine herausragenden Leistungen von über 1.000 Yards in vier aufeinanderfolgenden Saisons wurden im April 2024 mit einem Vierjahresvertrag über rund 120 Millionen US-Dollar belohnt. Neben St. Brown bildet Quarterback Jared Goff mit 32 Jahren das offensive Rückgrat der Lions. Die Angriffsstärke wird durch Running Back Jahmyr Gibbs, 24 Jahre alt, unterstützt, der als einer der besten Läufer der gesamten Liga gilt. Auf der Defensivseite muss das Aufbaugeheimnis der Patriots vor allem den Pass Rusher Aidan Hutchinson im Auge behalten, der mit 26 Jahren zu den führenden Spielern in dieser Disziplin zählt.

Junge Hoffnung und Medienübertragung

Auf Seiten der New England Patriots liegt der Fokus auf dem jungen Quarterback Drake Maye. Der 24-jährige Spielmacher steht erst seit 2024 im Profikader, führte seine Mannschaft jedoch im Vorjahr in den Super Bowl, wo man gegen die Seattle Seahawks unterlag. Viele Beobachter sehen in ihm den potenziellen Nachfolger des legendären Tom Brady. Für die Fans in München gibt es gute Nachrichten zur technischen Umsetzung: Die Übertragung des Spiels erfolgt live und kostenlos durch den Sender RTL. Das Programm beginnt bereits eine Stunde vor dem offiziellen Kickoff, um die Vorgespräche und Analysen ausführlich zu begleiten.

Der kulturelle Rahmen des Events wird durch eine Besonderheit geprägt: Während Country-Sänger Drew Baldridge die amerikanische Nationalhymne singt, interpretiert die bayerische Blasmusikgruppe LaBrassBanda die deutsche Hymne. In der Halbzeitpause sorgt dann die US-Rockband Cage The Elephant für musikalische Unterhaltung. Neben dem Stadiongeschehen bietet München ein breites Angebot für Enthusiasten. Zwölf verschiedene NFL-Teams betreiben temporäre Hauptsitze in lokalen Gaststätten und veranstalten spezielle Fan-Events. Auf dem Odeonsplatz findet zudem ein großes Fanfest statt, wobei am Samstag eine offizielle Pre-Game-Party den Auftakt für das ganze Wochenende bildet.