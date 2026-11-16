Schwere Blessuren in München: Lions-Star Aidan Hutchinson und Patriots-Quarterback Drake Maye fallen lange aus. Details zu Diagnosen und Spielplänen.

Berichte aus München vermelden ein schicksalhaftes Ende des NFL-Spiels zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots am 15.11.2026 in der Allianz Arena. Der Edge Rusher Aidan Hutchinson und der Quarterback Drake Maye erlitten während des Duells schwere Verletzungen, die beide Spieler langfristig ausfallen lassen.

Aidan Hutchinson verletzt sich nach Sack von Drake Maye

Der Spielzug endete zunächst mit einem erfolgreichen Sack, als Aidan Hutchinson den Quarterback der New England Patriots zu Fall brachte. Die Reaktion des Stars der Detroit Lions war typisch energiegeladen: Er feierte die Aktion auf dem Feld mit einem Luftsprung. Bei der Landung jedoch knickte Hutchinson das Knie abrupt weg, wodurch die Freude über den taktischen Erfolg sofort in Schmerz umschlug.

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Durch diese Verletzung fällt der 97er Trikotnummer für die Lions vorerst aus. Es handelt sich um ein massives Problem für die Defensive der Mannschaft. Hutchinson hatte bereits im Vorjahr Beweise seiner Verletzungsanfälligkeit gegeben, was die Sorge um seine Zukunft in der Liga weiter schürt.

Drake Maye erleidet Knöchelbruch beim Tackle

Gleichzeitig erlitt Drake Maye, der als 10er auf dem Feld stand, eine weitere schwere Blessur. Die erste Diagnose nach dem Tackle durch Hutchinson bestätigt einen Bruch des Knöchels. Diese Art der Verletzung ist für einen Quarterback extrem kritisch und erfordert in der Regel eine langwierige Rehabilitation.

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Maye, der erst 24 Jahre alt ist, blieb zunächst in München und reiste nicht mit dem Team direkt in die USA zurück. Die medizinische Betreuung vor Ort scheint intensiv gewesen zu sein, um die Diagnose zu sichern und den weiteren Behandlungsplan zu erstellen.

Rückreise und Prognose von Head Coach Mike Vrabel

Laut Berichten des NFL-Insiders Ian Rapoport hat Drake Maye die Rückreise nach den USA schließlich am Montag angetreten. Dies deutet darauf hin, dass er sich in der Obhut der Vereinsmedizin befindet oder bereits die erste Untersuchung in den Heimatlanden absolviert hat.

Historische Belastungsspitze für Aidan Hutchinson

Für Aidan Hutchinson ist diese Verletzung die zweite schwere in einem Zeitraum von nur zwei Jahren. Im Jahr 2024 hatte er bereits einen Bruch des Schien- und Wadenbeins erlitten. Dieses Trauma führte dazu, dass er den Rest der Saison 2024 verpasste und die Karrierepause bis zum sechsten Spieltag andauerte.

Die Häufung dieser schweren Verletzungen bei beiden Starspielern wirft Fragen zur Physis und zum Schutz der Athleten auf. Die Auswirkungen auf die Saisonplanung beider Teams, Detroit Lions und New England Patriots, sind daher erheblich und werden die nächsten Wochen prägen.