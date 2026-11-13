NFL Munich Game 2026: Finale Ticketphase in München gestartet

Die letzte Ticketphase für das NFL Munich Game 2026 in der Allianz Arena lief am 10. Juli. Preise, Show-Programm und Warnungen vor Betrug im Überblick.

Die finale Phase des Ticketverkaufs für das NFL Munich Game 2026 hat am Freitag, 10. Juli, um 12 Uhr begonnen. Ab diesem Zeitpunkt konnten sich alle Fans um die verbliebenen Eintrittskarten für das Spiel am 15. November 2026 in der Allianz Arena in München bewerben. Die Detroit Lions und die New England Patriots treten an diesem Tag gegeneinander an, und das Programm rund um die Partie wird zunehmend konkreter.

Die einzige Voraussetzung für den Kauf war ein gültiges NFL-Ticketkonto. Wer keine Karte ergattern konnte, hat laut den Angaben der NFL trotzdem noch Möglichkeiten, da erfahrungsgemäß immer wieder Tickets in den offiziellen Verkauf zurückkehren.

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Ticketpreise und Vorverkauf für München

Die NFL hat den Ticketverkauf in drei Stufen organisiert, wobei die letzte Phase für die gesamte Öffentlichkeit offen war. Die Preise für Vollzahler reichen von 83,59 Euro in der günstigsten Kategorie acht bis zu 413,75 Euro in der teuersten Kategorie eins.

Der erste Vorverkauf begann bereits am 28. Mai und war ausschließlich Inhabern einer American-Express-Karte vorbehalten. Diese Phase lief bis zum 3. Juni. Seit dem 4. Juni können auch Fans, die keine Kunden des Kreditinstituts sind, Hospitality-Pakete erwerben.

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Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gibt es vergünstigte Karten. Diese kosten 42,17 Euro in Stufe acht, 90,68 Euro in Stufe fünf und 117,93 Euro in Stufe vier.

Halftime-Show und Auftritte der Künstler

Die Band Cage The Elephant wird die Halftime-Show beim Munich Game bestreiten. Sänger Matt Shultz erklärte, die Gruppe habe in den vergangenen Jahren zahlreiche Konzerte in Deutschland gespielt und das hiesige Publikum habe stets alles gegeben.

Shultz beschrieb den Auftritt als etwas ganz Besonderes, da die Band nur einen einzigen Versuch vor einem vollen Stadion und einem weltweiten Publikum habe. Cage The Elephant wolle dieselbe Energie zeigen, die auch bei den eigenen Konzerten zu erleben sei.

Vor dem Spiel wird der US-Country-Sänger Drew Baldridge die US-Hymne performen. Die bayerische Blasmusikgruppe LaBrassBanda übernimmt dagegen die deutsche Nationalhymne.

Warnung vor überteuerten Zweitmarkt-Tickets

Die Nachfrage nach Karten wird laut Einschätzung des Artikels in den kommenden Tagen auf Plattformen wie Viagogo und eBay sichtbar sein. Dort versuchen Besitzer bereits gekaufter Tickets, diese zu einem oft überhöhten Preis weiterzuverkaufen.

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Die NFL warnt deshalb davor, Tickets über solche Portale zu erwerben. Käufer laufen dabei immer Gefahr, Betrügern aufzusitzen. Wer ohne Ticket ist, sollte daher die offiziellen Kanäle im Blick behalten.

Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass im offiziellen Verkaufsportal der NFL auch nach dem größten Ansturm wieder Karten auftauchen. Vor zwei Jahren waren kurz vor dem NFL-Spiel in München noch einige Tickets zu den offiziellen Preisen verfügbar. Das liegt daran, dass Kontingente frei werden oder Karten von Betrügern wieder in den Verkauf gelangen.

Kein Rahmenprogramm am Spieltag

Am Spieltag selbst wird es außerhalb der Allianz Arena keinerlei Events geben. Die NFL hat zudem ausdrücklich empfohlen, dass Personen ohne Ticket am Spieltag nicht zum Stadion reisen.

Das Munich Game ist bereits das dritte offizielle NFL-Spiel in der Allianz Arena. Bei einer früheren Partie im Jahr 2022 setzten sich die Tampa Bay Buccaneers durch.