NFL Munich Game 2026: Tickets, Cage The Elephant und wichtige Warnungen

Alle Infos zum NFL Munich Game 2026 in der Allianz Arena: Ticketkauf, Auftritte von Cage The Elephant und Drew Baldridge sowie wichtige Hinweise zur Sicherheit.

Am Freitag, den 10. Juli 2025, endete der finale Abschnitt des dreistufigen Ticketverkaufs für das NFL Munich Game 2026. Fans weltweit hatten am Freitag die Möglichkeit, sich um die verbliebenen Eintrittskarten für das große American-Football-Spektakel in München zu bewerben. Der deutsche Star der Detroit Lions, Amon-Ra St. Brown, zeigte sich bereits vorab begeistert über die bevorstehende Veranstaltung in Bayern. Für ihn und seine Mitspieler ist das Spiel am 15. November 2026 in der Allianz Arena ein Highlight, das sie mit besonderer Vorfreude erwarten.

Detaillierter Ablauf und Ticketverfügbarkeit

Der Verkaufsprozess für die Spiele zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots verlief in mehreren klaren Phasen. Bereits am 28. Mai 2025 startete die erste Vorverkaufsphase. Diese war jedoch strikt auf Inhaber einer American-Express-Karte beschränkt und lief bis zum 3. Juni 2025. In der zweiten Phase, die seit dem 4. Juni 2025 dauert, können auch Fans ohne Kreditkarten-Partnerstatus Hospitality-Pakete erwerben. Die dritte und letzte Stufe begann schließlich am Freitag, den 10. Juli 2025, um 12:00 Uhr Ortszeit.

Also read NFL Munich Game 2026: Lions vs. Patriots in der Allianz Arena

Nur Personen mit einem gültigen NFL-Ticketkonto konnten an dieser finalen Phase teilnehmen. Die Preise variieren stark und reichen für Vollzahler von 83,59 Euro in der günstigsten Kategorie acht bis hin zu 413,75 Euro für die teuerste Stufe eins. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gibt es gesonderte Preisstufen: In Kategorie acht kostet eine Karte 42,17 Euro, in Kategorie fünf 90,68 Euro und in Kategorie vier 117,93 Euro. Trotz des großen Andrangs bleiben Chancen für Nachzügler bestehen, da immer wieder Kontingente freigegeben werden.

Auftritte und kulturelle Rahmenbedingungen

Das Programm rund um das Spiel am 15. November 2026 gewinnt zunehmend an Konkretheit. Als Halftime-Act wurde die US-Rockband Cage The Elephant bestätigt. Matt Shultz, der Frontmann der Band, betonte die Bedeutung dieses Auftritts. Er erklärte, dass die Band in den vergangenen Jahren bereits viele Konzerte in Deutschland absolviert habe und das Publikum dort stets mit extremer Energie reagiert. Eine Halbzeitshow vor einem weltweiten Stadionpublikum sei jedoch eine einmalige Herausforderung.

Advertisement

Shultz versprach, dass die Band dieselbe Intensität aufbringen wird wie bei ihren regulären Konzerten, da es nur einen einzigen Versuch pro Show gibt. Ergänzt wird das musikalische Programm durch offizielle Hymnen. Der US-Country-Sänger Drew Baldridge wird vor dem Spiel die amerikanische Nationalhymne vortragen. Die deutsche Nationalhymne wird hingegen von der bayerischen Blasmusikgruppe LaBrassBanda interpretiert werden. Diese Mischung aus internationalem Rock und regionaler Tradition unterstreicht den kulturellen Austausch, der mit der NFL-Präsenz verbunden ist.

Gefahren durch illegale Weiterverkäufe

Für Fans, die bis zum 10. Juli keinen Erfolg beim Ticketkauf hatten, bleibt eine kleine Hoffnung. In den kommenden Tagen ist damit zu rechnen, dass einige Personen ihre Tickets auf Plattformen wie Viagogo oder eBay weiterverkaufen. Von einem Kauf über diese dritten Anbieter wird jedoch dringend abgeraten. Die Preise liegen dort meist deutlich über dem offiziellen Nominalewert, und das Risiko von Betrug ist erheblich. Viele dieser Karten sind möglicherweise gefälscht oder werden mehrfach verkauft.

Die NFL warnt explizit vor diesen unsicheren Kanälen. Stattdessen rät die Liga dazu, geduldig zu sein und regelmäßig die offiziellen Verkaufsportale zu prüfen. Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass kurz vor dem Spieldatum wieder Tickets in den offiziellen Verkauf zurückfließen. Dies kann passieren, wenn Kontingente für zusätzliche Besucher freigegeben werden oder wenn Karten von Betrügern, die beim Erstankauf nicht erfolgreich waren, zurück an die Liga gehen. So gab es zum Beispiel auch vor zwei Jahren noch offizielle Tickets zu regulären Preisen zu ergattern.

Konsequenzen für Nicht-Ticketinhaber

Es ist bereits das dritte Mal, dass die NFL ein offizielles Spiel in der Allianz Arena ausrichtet. Zuvor trafen 2022 die Tampa Bay Buccaneers und 2023 die Dallas Cowboys auf europäische Gegner. Für die Besucher am 15. November 2026 gelten jedoch strenge Regeln bezüglich der Event-Lage außerhalb des Stadions. Die NFL hat klar kommuniziert, dass es am Spieltag selbst keinerlei offizielle Events oder Zonen außerhalb der Allianz Arena geben wird.

Advertisement

Die Liga empfiehlt Nicht-Ticketinhabern explizit, nicht zur Allianz Arena anzureisen. Dies dient der Sicherheit und der Aufrechterhaltung der Ordnung im Stadionumfeld. Wer also keinen gültigen Zugangsausweis besitzt, sollte den Weg zum Spielort im Voraus meiden. Diese Maßnahme soll sicherstellen, dass sich nur berechtigte Zuschauer im Stadionbereich aufhalten und die Infrastruktur nicht überlastet wird. Die Konzentration liegt ausschließlich auf dem Spielgeschehen innerhalb der Arena, das mit Spannung auf die Begegnung der Detroit Lions gegen die New England Patriots harrt.