NFL Munich Game: Detroit Lions treffen am 15. November auf die New England Patriots

Am Sonntag, den 15. November, spielen die Detroit Lions und New England Patriots in der Allianz Arena. Erfahren Sie alles zum Kickoff, Rasen-Spezialeffekten und Ticket-Situation.

Am Sonntag, den 15. November, findet im Münchner Sporttempel die dritte Austragung eines offiziellen NFL -Spiels in Deutschland statt. Die Detroit Lions treten dabei gegen die New England Patriots an, wobei der offizielle Kickoff um 15:30 Uhr deutscher Zeit beginnt. Die Allianz Arena fungiert als Schauplatz dieses hochkarätigen Duells, das auf dem Spielfeld der bayerischen Landeshauptstadt ausgetragen wird und international große Aufmerksamkeit generiert.

Vorbereitung des Rasens und technische Details

Die Wettervorhersage für den Spieltag deutet auf bedeckten Himmel sowie Temperaturen von rund fünf Grad Celsius hin, was für den natürlichen Rasen als nicht ideale Wachstumsbedingungen gilt. Um sicherzustellen, dass das Spielfeld den extremen Belastungen durch die schweren nordamerikanischen Football-Profis standhält, hat die Liga spezielle Rasen-Experten nach München entsandt. Diese arbeiten eng mit dem Bayern-Greenkeeper Peter Sauer zusammen, um Schäden wie bei früheren Gastspielen zu verhindern.

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Zur Vorbereitung des Bodens werden seit einer Woche spezielle Leuchtmittel vor allem in der Mitte des Spielfelds eingesetzt. Diese Geräte strahlen ein Lichtspektrum aus rotem und blauem Licht aus, welches das Wachstum der Grashalme fördert und die Pflanzenteile kräftig hält. NFL Field Director Nick Pappas erläuterte, dass diese Kombination aus rotem und blauem Licht notwendig ist, damit der Rasen trotz der regelmäßigen Nutzung durch den FC Bayern München und der zusätzlichen NFL-Belastung intakt bleibt.

Die Maßnahmen dienen dazu, negative Erlebnisse wie jene vom ersten Gastspiel der NFL in München vor vier Jahren zu vermeiden. Damals hatte Superstar Tom Brady auf dem rutschigen Geläuf gestürzt, was vor allem in den Vereinigten Staaten für Kritik an der Beschaffenheit des Rasens sorgte. Durch die präventive Behandlung mit dem speziellen Licht soll diese technische Schwäche nun kompensiert werden, um ein sicheres und hochwertiges Spielumfeld zu garantieren.

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Positionen der Verantwortlichen und der Fans

Sheila Hamp, die Besitzerin der Detroit Lions, erwartet für das Munich Game ein regelrechtes Heimspiel ihrer Mannschaft in München. Sie sagte vor Journalisten voraus, dass in der Allianz Arena eine "blaue Welle" zu bewundern sein werde, was sich auf die Teamfarben der Lions bezieht. Zugleich griff sie die New England Patriots, die offiziell als Gastmannschaft anreisen, humorvoll auf und merkte an, dass sie zwar nach Patriots-Fans Ausschau hielt, aber lediglich zwei Exemplare ausmachen konnte.

Auf Seiten der Detroit Lions bereitet sich der Wide Receiver Amon-Ra St. Brown intensiv auf das Duell vor. Der 27-Jährige, dessen Mutter aus Leverkusen stammt, wird in diesem Spiel in besonderen Schuhen auflaufen, die die drei Streifen in den Farben schwarz, rot und gold tragen. St. Brown, der in seinem sechsten Jahr in der NFL steht, sieht in diesem Auftritt eine große Chance, die Wahrnehmung des Sports in Deutschland positiv zu beeinflussen und zur weiteren Verbreitung des American Football beizutragen.

Als Antwort auf die Frage nach deutschen Eigenheiten im Spiel nannte St. Brown seine Pünktlichkeit, was er als sehr deutsches Merkmal beschreibt. Er äußerte zudem, dass es ein Traum für ihn sei, an einem Ort zu spielen, den er liebt, und seine zweite Heimat zu besuchen. Seine Mutter Miriam wird voraussichtlich überaufgeregt sein, das Match live zu verfolgen. St. Brown, der fließend zwischen Deutsch und Englisch wechselt, betonte seine Pflicht, dazu beizutragen, dass der Sport weiter wächst.

Ticket-Situation und kommerzielle Aspekte

Für Fans, die auf dem offiziellen Zweitmarkt auf ein Ticket für das Spiel hofften, bleibt die Lage aktuell enttäuschend. Zwar tauchen vereinzelt noch einzelne Karten auf, diese sind jedoch in wenigen Augenblicken ausverkauft. Die Option, Tickets für zusammenhängende Plätze zu erwerben, ist praktisch ausgeschlossen, da die Nachfrage die verfügbare Kapazität bei Weitem übersteigt. Dies unterstreicht das enorme Interesse der Münchner Bevölkerung an der NFL-Veranstaltung.

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Neben den rein sportlichen Aspekten spielt auch die wirtschaftliche Dimension der Veranstaltung eine wichtige Rolle. Die NFL nutzt das Event, um Einnahmen durch Merchandising zu generieren. Im neu eröffneten NFL-Store in der bayerischen Landeshauptstadt können Fans Artikel und Erinnerungsstücke erwerben. Die Preise für diese Produkte werden als hoch eingestuft, was die kommerzielle Ausrichtung der Liga bei solchen internationalen Events deutlich macht.

Die New England Patriots sind am Donnerstagmorgen in München eingetroffen und wurden am Flughafen von Mitgliedern des deutschen Patriots-Fanklubs empfangen. Head Coach Mike Vrabel führt sein Team in dieses wichtige Spiel. Besonders der bayerische Offensive Tackle Lorenz Metz freute sich über die Ankunft der US-Mannschaft und die damit verbundene mediale Präsenz. Die Organisation des gesamten Events ist ein komplexes Unterfangen, das internationale Standards erfüllt und gleichzeitig lokale Gegebenheiten berücksichtigt.