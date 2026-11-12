NFL Munich Game: Detroit Lions und Patriots treffen aufeinander im ausverkauften München

Die Detroit Lions und die New England Patriots spielen am Sonntag im Münchner Allianz Arena. Die NFL erweitert ihre Fan-Basis mit neuen Merchandising-Standorten und exklusiven Trikots.

Das NFL Munich Game kehrt zum dritten Mal nach München zurück und trifft auf ein extrem starkes Interesse bei den lokalen Fans. Das Duell zwischen den Detroit Lions und dem Super-Bowl-Teilnehmer New England Patriots findet am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr statt. Der Live-Stream wird über RTL ausgestrahlt, während die Allianz Arena bereits komplett ausverkauft ist. Alexander Steinforth, der Deutschland-Boss der Liga, betont, dass sich die Atmosphäre für die Profis zunehmend wie ein Heimspiel anfühlt.

Merchandising-Explosion in München

Die Resonanz der Fans in Deutschland seit dem ersten Spiel hier im Jahr 2022 wird von NFL-Vizepräsident Casey Collins als außergewöhnlich beschrieben. Um die massive Nachfrage der Fans aus aller Welt zu befriedigen, eröffnet die Liga diese Woche gemeinsam mit ihrem Merchandising-Partner Fanatics einen eigenen Pop-up-Store. Dieser Laden hat eine Größe von 1000 Quadratmetern und befindet sich in der Münchner Innenstadt, nur wenige Schritte vom Marienplatz entfernt. Die NFL-Trikots und Caps sind mittlerweile fester Bestandteil der Mode, was die strategische Entscheidung für diesen physischen Verkaufsort untermauert.

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Die Auswahl an Merchandising-Artikeln wird durch limitierte Editionen ergänzt, die speziell für das Spiel in München produziert wurden. Während die Sonderkollektion beim Berlin-Spiel vor einem Jahr das Design der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zierte, greift dieses Mal die Landeshauptstadt München ihre eigenen Symbole auf. General Manager Germany bei Fanatics, Armand Farsi, erklärt, dass die Wappenfigur, das Münchner Kindl, das stärkste denkbare Symbol ist, um ein einzigartiges Produkt zu schaffen, das es nur in dieser Stadt gibt.

Detroit Lions führen bei deutschen Fans

Interessante Einblicke in die Beliebtheit der Teams liefert die Analyse der Verkaufszahlen in Deutschland. Laut den Gesamt-Verkaufszahlen sind die San Francisco 49ers das beliebteste Team in Deutschland. Die Mannschaft um Star-Quarterback Brock Purdy löste den Super-Bowl-Champion Seattle Seahawks ab, die aktuell auf Platz drei folgen. Überraschend belegen die Green Bay Packers den zweiten Rang, obwohl sie in den USA auf Platz 18 in der Fangunst rangieren. Die Kansas City Chiefs schließen die Top vier ab.

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Im direkten Vergleich der beiden Teams, die am Sonntag gegeneinander antreten, liegen die New England Patriots (Platz 5) knapp vor den Detroit Lions (Platz 7). Dennoch zeigt der Markt eine dynamische Entwicklung. Die Detroit Lions steigerten ihre Verkäufe in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent. Damit sind sie der größte Aufsteiger aller 32 Klubs der Liga und gewinnen massiv an Boden bei der deutschen Fangemeinde.

Persönlichkeiten treiben die Popularität

Auf der Ebene der individuellen Spieler-Trikots zeigt sich ein ähnliches Muster. Das meistverkaufte Jersey in Deutschland gehört Jaxon Smith-Njigba von den Seattle Seahawks. Auf dem zweiten Platz folgt Amon-Ra St. Brown, der deutsche Top-Receiver der Detroit Lions. Diese Positionierung ist umso bemerkenswerter, da St. Brown in den USA nicht einmal in die Top 20 der meistverkauften Trikots kommt. Im Gegensatz dazu schafft es der US-Topseller Caleb Williams von den Chicago Bears in Deutschland nicht unter die besten 20 Spieler.

Integration lokaler Kultur

Die enge Verknüpfung der NFL mit der lokalen Identität Münchens wird durch die Unterstützung der Stadtverwaltung unterstrichen. Oberbürgermeister Dominik Krause betont, dass München eine sportbegeisterte und weltoffene Stadt ist. Er fügt hinzu, dass kaum ein Symbol die lokale Identität so klar zum Ausdruck bringt wie das Münchner Kindl. Fans können das Kindl hoch oben am Neuen Rathaus sehen und anschließend ein Stück davon als Erinnerung an den Game Day mit nach Hause nehmen.