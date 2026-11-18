Die Detroit Lions besiegten die New England Patriots in München deutlich. Jared Goff und St. Brown glänzten, während Aidan Hutchinsons Saison durch einen Kreuzbandriss endete.

Im Zehnten Spieltag der NFL-Saison stand das Spiel der Detroit Lions gegen die New England Patriots in der Münchner Allianz Arena im deutschen Kontext im absoluten Fokus. Die Lions setzten sich klar mit 35 zu 10 durch und präsentierten sich dabei als dominante Kraft auf europäischem Boden. Die Besucherzahlen und die laute Unterstützung der Fans schufen eine Atmosphäre, die von den Akteuren als einzigartig und intensiv beschrieben wurde. Für das Team aus Michigan fühlte sich die Reise nach Deutschland besonders an, da es sich für sie faktisch wie ein Heimspiel anfühlte.

Jared Goff dominiert das Spielgeschehen

Quarterback Jared Goff lieferte eine präzise und fehlerarme Leistung, die den Sieg der Lions sicherstellte. Mit 207 Yards im Passspiel und zwei Touchdown-Pässen bei einer Interception zeigte er, dass er das Vertrauen seines Teams verdient. Head Coach Dan Campbell lobte die Unterstützung durch die Fans, die das Gefühl vermittelten, auf eigenem Platz zu spielen. Goff selbst überraschte die enorme Begeisterung, erklärte jedoch, dass die Atmosphäre unglaublich gewesen sei. Der Quarterback konnte sich sofort in das System der Lions integrieren und trug maßgeblich zum klaren Statement-Sieg bei.

Also read Lions besiegen Patriots in München: St. Brown, Musiala und Gibbs feiern

St. Brown und historische Rekorde in München

Der jüngste der drei Brüder St. Brown absolvierte einen nahezu perfekten Nachmittag in der bayerischen Landeshauptstadt. Mit 98 Receiving Yards und zwei Touchdowns unterstrich er seine Bedeutung als Star-Receiver. Beim ersten Score nutzte er Lücken in der Defense der Patriots, beim zweiten ließ er sich einfach von den Teamkollegen über die Goal Line schieben. St. Brown beschrieb das Erlebnis als einen wahr gewordenen Traum. Auch wenn er seine Wurzeln teilweise in der Bundesrepublik hat, war der Einsatz in München eine besondere Erfahrung. Sein Debüt als Rückkehrer nach der Verletzungspause verlief traumhaft.

Während in München alles glatt lief, sorgte Ja'Marr Chase bei den Cincinnati Bengals für einen historischen Moment. Beim 38:18-Sieg gegen die Pittsburgh Steelers erzielte er 231 Receiving Yards. Damit stellte er den Rekord für die meisten Spiele mit mindestens 225 Receiving Yards ein. Laut ESPN-Reporter Adam Schefter steht er nun bei drei solchen Leistungen und holt Julio Jones, Calvin Johnson und Jerry Rice ein. Chase ist der erste Receiver seit 2014, der 200 Yards gegen die Steelers auflegte. Zuvor war dies A.J. Green gelungen.

Advertisement

Emmett Johnson zeigt Stärke als Starter

Bei den Kansas City Chiefs glänzte Emmett Johnson als Rookie und Starter. Er sammelte 101 Rushing Yards und fing sechs Pässe für 70 Yards. Zwei Touchdowns zeigten, dass er auf ihn Verlass ist. Sein Arbeitsnachweis gibt den Chiefs ein wichtiges Zeichen, dass sie auch ohne andere Akteure gewinnen können. Johnson hat eindrucksvoll bewiesen, dass er die Anforderungen des Profifußballs meistern kann. Sein Einsatz war entscheidend für den Sieg und zeigt Potential für die Zukunft auf.

Aidan Hutchinsons Saison ist vorzeitig beendet

Die positive Stimmung in München wurde jedoch durch einen schweren Schicksalsschlag für die Detroit Lions getrübt. Aidan Hutchinson erlitt bei der Feier eines Sacks einen Kreuzbandriss. Der 26-Jährige mit Schweizer Wurzeln knickte nach dem Zusammentreffen mit Will Campbell rechts das Knie ein. Die Diagnose am nächsten Tag bestätigte das Ende der Saison. Dies ist die zweite schwere Verletzung in kurzer Zeit, da er sich bereits im Juni 2024 Schien- und Wadenbein brach. Die Defense muss fortan ohne ihren Anführer auskommen.

Während die Lions mit Hutchinsons Ausfall zu kämpfen haben, bleiben andere Fragen offen. Der Kicker Zane Gonzalez könnte in den nächsten Wochen einsatzbereit sein. Doch die Frage ist, ob ein Team die Dienste des Kickers beanspruchen wird. Bei den Las Vegas Raiders hielt er sich nur vier Wochen. Die Franchise steht angesichts des umfangreichen Rebuilds nicht im Verdacht, in dieser Saison von Sieg zu Sieg zu eilen. Die Zukunft bleibt ungewiss, doch die Leistungen in der Allianz Arena waren unvergesslich.