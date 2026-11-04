NFL MVP-Rangliste 2026: Frühes Update der Top-10-Kandidaten nach Saisonhalbzeit

Analyse der wichtigsten MVP-Kandidaten der NFL-Saison 2026 nach der Halbzeit der Regular Season. Mit Bewerbern wie Isiah Pacheco, Jordan Love, Jaxon Smith-Njigba und Caleb Williams zeichnet sich ein spannendes Rennen um den wertvollsten Spieler ab. Die Untersuchung berücksichtigt individuelle Statistiken, Teamerfolge und historische Vergleiche.

Die NFL -Saison 2026 hat die Halbzeit der Regular Season erreicht, was den Anlass für eine erste Rangliste der Top-Zehn-Kandidaten für den wertvollsten Spieler der Liga ( MVP) bietet.

Bei der Betrachtung der Individualleistungen und des Teamerfolgs zeichnen sich unterschiedliche Profile ab, die über den Award entscheiden könnten. Ein prominenter Name ist Isiah Pacheco von den Kansas City Chiefs, der trotz einer Teambilanz von fünf Siegen individuelle Stats vorzuweisen hat. Mit 770 Rushing Yards belegt er den zweiten Platz in der Liga, nur zehn Yards hinter Bijan Robinson von den Falcons, dessen Team jedoch nicht für die MVP-Debatte relevant ist.

Also read NFL-Saison 2026: RTL und Sky übertragen Spiele live in Deutschland

Pacheco zeigte in Spielen gegen starke Defensive Einheiten wie die Bills oder Eagles herausragende Leistungen mit jeweils 69 Yards. Diese Spiele waren jedoch auch die ersten Niederlagen der Chiefs. Dies unterstreicht seinen hohen Wert, da die Chiefs ohne seine führende Rolle kaum als Top-Team wahrgenommen würden. Dennoch deutet die Tendenz in die falsche Richtung, da Rookie Emmett Johnson zunehmend an Bedeutung gewinnt und die Chiefs die Arbeitslast von Pacheco reduzieren möchten.

Pacheco und Jordan Love im Fokus

Es ist möglich, dass Pacheco am Ende der Saison eher Teil einer Tandem-Situation in Kansas City wird als den MVP-Award zu gewinnen. Bei den Green Bay Packers steht Quarterback Jordan Love im Fokus. Trotz einer Offensive Line, die Probleme bereitet, eines lahmen Laufspiels und einer Wide-Receiver-Gruppe, die mehr Bälle fallen lässt als jede andere der Liga, stehen die Packers bei 5-3. Dies ist vor allem Love zu verdanken.

Advertisement

Im Sieg gegen die Carolina Panthers warf er 30 von 41 Pässen für 288 Yards und drei Touchdowns. Mit 2.246 Yards nach acht Spielen hat er die meisten eines Packers-Quarterbacks seit der Saison 2022 erreicht. Für ein ganz großes MVP-Argument fehlen ihm jedoch die Effizienzwerte. Bei PFF rangiert er nur im Mittelfeld und bei den Wettanbietern liegt er deutlich hinter der Spitze.

Smith-Njigba und Gibbs als Kandidaten

Love ist ein Kandidat für einen Sprung nach vorn, falls Green Bay die NFC North gewinnt. Weitere interessante Kandidaten sind Jaxon Smith-Njigba von den Seattle Seahawks und Jahmyr Gibbs von den Detroit Lions. Smith-Njigba knackte in sieben von acht Spielen die 100-Yard-Marke und führt die Liga mit neun Touchdowns an. Er ist auf Kurs für über 2.000 Yards, womit er den Rekord von Calvin Johnson von 1.964 Yards brechen würde.

Ein AFC-Defensive-Coach sagte, dass 2.000 Yards für MVP ausreichen könnten. Dem steht jedoch die Historie entgegen: Noch nie hat ein Wide Receiver den Award gewonnen, und Seattle steht nach einer Niederlage gegen die Bears nur bei 4-4. Gibbs hingegen ist der stärkste Nicht-Quarterback im Feld. Mit 1.058 Scrimmage Yards und zehn Touchdowns nach sieben Spielen ist er erst der fünfte Spieler unter 25 Jahren, der diese Marke erreicht.

Die Lions stehen bei 5-2. Realistischer für Gibbs ist jedoch der Offensive Player of the Year Award. Mac Jones von den New England Patriots hat sich nach schwachen Auftaktwochen mit drei Interceptions gefangen. Er drehte einen Rückstand in einen Sieg gegen die Bills um, bleibt aber Außenseiter aufgrund von Ballverlusten.

Advertisement

Weitere Quarterbacks im Rennen

Trevor Lawrence von den Jaguars spielt seine beste Karriere mit 17 Touchdowns und vier Interceptions, profitiert aber von einer schwachen AFC South. Caleb Williams von den Bears ist der Aufsteiger der Woche. Nach seiner Verletzungspause hat er drei Spiele mit je mindestens 30 Punkten gewonnen. Bei den Wettanbietern ist er nun ein Top-4-Kandidat geworden.